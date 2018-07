Momentos épicos del cine

Comenzando este verano en el hemisferio norte, Universal Orlando llevará su espectáculo nocturno en la laguna al siguiente nivel con "Universal Orlando's Cinematic Celebration". El espectáculo completamente nuevo les dará a los visitantes una novedosa y asombrosa manera de terminar el día en Universal Studios, mientras disfrutan del épico cine bajo las estrellas en noches selectas.

"Universal Orlando's Cinematic Celebration" combinará a la perfección una obra audiovisual con fuentes de agua, una variedad de tecnologías de última generación y efectos especiales de una forma completamente nueva. El espectáculo combina una nueva historia con pantallas de agua panorámicas, acentuadas por pantallas de agua de múltiples niveles, pirotecnia y, por primera vez, más de 120 fuentes de agua danzantes y proyección que transformarán el área frente al agua y los edificios circundantes en una impresionante celebración de momentos cinematográficos épicos y personajes amados.

Además, los visitantes podrán disfrutar el "Universal Orlando's Cinematic Celebration" desde una nueva zona reservada específicamente para ver el espectáculo, lo que les dará una experiencia de primera. Los visitantes serán testigos de momentos de la serie de películas de Harry Potter conjurados por medio de hechizos, de rugidos devastadores de dinosaurios de Jurassic World, la adrenalina que produce la velocidad de The Fast & the Furious, las travesuras de los Minions de Despicable Me de Illumination y de muchos más que cobran vida justo frente a sus ojos, todo en el centro de la laguna de Universal Studios Florida.

Este verano, los visitantes podrán disfrutar dos nuevos espectáculos nocturnos asombrosos durante su visita a los parques temáticos de Universal: "Universal Orlando's Cinematic Celebration" en Universal Studios Florida y "The Nighttime Lights at Hogwarts Castle" en Universal's Islands of Adventure. Hay una variedad de ofertas especiales disponibles para los visitantes que deseen ver ambos espectáculos y vivir todas las experiencias galardonadas que ofrece Universal Orlando, incluyendo el boleto Universal Orlando 3-Park Explorer, el cual ofrece 14 días de acceso ilimitado a Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático temático Volcano Bay. Para obtener más información, visite www.universalorlando.com/espanol.



Acerca de Universal Orlando Resort



Universal Orlando Resort es un destino vacacional único que es parte de la familia de NBCUniversal Comcast. Durante más de 25 años, Universal Orlando Resort ha creado vacaciones épicas para toda la familia, con experiencias increíbles que ubican a los visitantes en el centro de poderosas historias y aventuras.

Los tres parques temáticos de Universal Orlando, Universal Studios Florida Universal's Islands of Adventure y Universal's Volcano Bay, son sede de algunas de las experiencias en parques temáticos más emocionantes e innovadoras del mundo, incluyendo The Wizarding World of Harry Potter: Hogsmeade y The Wizarding World of Harry Potter: Diagon Alley. Los hoteles dentro del complejo son destinos en sí mismos e incluyen el Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Universal's Cabana Bay Beach Resort y Loews Sapphire Falls Resort, y en agosto se inaugurará el Universal's Aventura Hotel. Su complejo de entretenimiento, Universal CityWalk, ofrece servicios de gastronomía y entretenimiento para cada miembro de la familia.

Universal Orlando Resort revela constantemente nuevas experiencias para sus visitantes, incluyendo atracciones poderosas, increíbles opciones gastronómicas y hoteles temáticos fantásticos. Ahora, se encuentra abierta Fast & Furious - Supercharged, donde los visitantes podrán unirse a la familia de Fast y adentrarse en las exitosas películas de Fast & Furious en Universal Studios Florida. Y en Universal CityWalk, Voodoo Doughnut ya está sirviendo más de 50 tipos diferentes de donas deliciosamente extrañas y pecaminosas.