Nadie puede negar que los argentinos somos amigueros, nos gusta tener muchos, hacer nuevos, reunirnos y siempre encontrar una ocasión para celebrar. Y aunque las excusas sobran, tenemos un día para festejar a lo grande con nuestros compañeros de camino, ¡el Día del Amigo!

Este año la celebración puede ir más allá de hacer un asado, una reunión en casa o una salida nocturna, porque Kayak, te da la oportunidad de viajar junto a tus amigos a donde quieras. ¿Cómo? ¡Compartiendo! Algo que los argentinos sabemos hacer de sobra.

"Misión Escapada de Amigos" es un concurso para que puedas juntarte con dos amigos y viajar al lugar del mundo que desees. Para participar, tendrás que registrarte en la web de https://www.kayak.com.ar/escapada-de-amigos y seleccionar un vuelo de ida y vuelta hacia el destino que prefieras, marcarlo como favorito y compartir el link en la cuenta oficial de Facebook de Kayak, junto con la razón por la que te querés reunir y etiquetar a tus amigos.

De acuerdo con un estudio científico liberado recientemente, viajar con amigos tiene efectos más que positivos en la salud, porque aumenta las esperanzas de vida. Esto se debe a que, cuando hacés cualquier cosa rodeado de ellos, se segrega una hormona que estimula la felicidad. También te permite mejorar tu autoestima, disminuir la ansiedad ante el estrés y generar otras emociones positivas.

Es por esto que, durante el mes de junio, Kayak lanzó "Misión Escapada de Amigos", para que te encuentres celebrando y descubriendo un nuevo destino con aquellas personas a las que te unen los lazos de amistad más sinceros. Es la oportunidad de ponerte al día con tus amigos, crear nuevos recuerdos y renovar el stock de anécdotas increíbles para compartir con el resto del grupo que se queda acá haciendote el aguante a través de redes sociales y los millones de mensajes de whatsapp que se compartirán en la que será sin duda una experiencia única.

No pierdas el tiempo. Esta es tu oportunidad de estar más cerca de vivir una travesía absolutamente divertida y que te permitirá compartir momentos inolvidables, "Reunirte con tus amigos en cualquier parte del mundo, no es suerte, es Kayak". Vale aclarar que no es necesario compra ni pago alguno para participar o ganar. una compra no aumentará su oportunidad ganar.

Los posibles ganadores serán seleccionados de entre las inscripciones válidas enviadas antes del 4 de julio de 2019 a las 11:59:59, por un jurado independiente para ser determinado a exclusivo criterio por el patrocinador.