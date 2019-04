ME by Meliá participará en Sónar D en Barcelona

ME by Meliá se alía por segundo año consecutivo con Sónar D, el congreso de creatividad, tecnología y negocio que tendrá lugar los días 17, 18, 19 y 20 de julio en Barcelona, en el marco del festival Sónar. Uniendo el carácter vanguardista de ME by Meliá, que apoya los diversos ámbitos creativos y artísticos, con el carácter rupturista y vinculado a los universos tecnológicos y de innovación de Sónar D surge The Culture Collective X Sónar D. Previo al festival se celebrarán Voices of Sónar D for ME by Meliá, una serie de charlas magistrales que tendrán lugar en los principales hoteles de la firma en capitales europeos de referencia. Las ponencias vuelven a Madrid y Londres, e incorporan un nuevo escenario: Milán. Con figuras destacadas, arrancó el 4 de abril en ME Madrid con la presentación de Ignasi Capellà, director de marketing del importante estudio de tecnología inmersiva BroomX, que conversó con José Luis de Vicente, comisario de Sónar D, sobre las tecnologías inmersivas y experienciales. El 4 de mayo llegará a ME London con Robin McNicholas, fundador y director del estudio creativo de experiencias de realidad mixta y aumentada Marshmallow Laser Feast. El 16 de mayo en ME Milán se celebrará el último Voices of Sónar D for ME by Meliá con las charlas de Marco Ferrari y Elisa Pasqual de Folder, agencia creativa de investigación visual con sede en Milán. Esta intervención estará moderada por Marco Mancuso, director de Digicult, una de las principales plataformas internacionales que investiga el impacto de la tecnología en la cultura y el arte contemporáneos.