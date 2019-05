Llega el desafío Indomit Ultra Trail a Las Leñas

El centro de Ski Las Leñas será anfitrión de la cuarta edición Indomit Ultra Trail que tendrá lugar el próximo 17 y 18 de mayo en la provincia de Mendoza con una propuesta de aventura en alta montaña.

Mendoza, la combinación perfecta entre paisajes de montaña, senderos y lagunas de altura, valles profundos y una serie de atractivos que reúne el Centro de Ski Las Leñas, posicionan el destino de la nueva edición Indomit que busca seducir a los amantes de las carreras Trail y Ultratrail en una opción ideal para la temporada no invernal.

Indomit posee un formato de seis distancias 3 de Trail (12k - 21k -35k) y 3 de Ultra Trail (50k-80k y 100k). La propuesta de modalidad individual permitirá a los competidores elegir la opción que deseen de acuerdo con las distancias de 12K, 21K, 35K, 50K, 80K y 100K y el intercambio entre corredores con experiencia y aquellos que comienzan en el mundo de Trail Run. La competencia es parte de un circuito sudamericano que cuenta con tres ediciones en Brasil y la programada para Argentina en este 2019.

Una carrera "a la carta"

Indomit Ultra Trail cuenta con un formato utilizado en Brasil, donde los habituales 10K se corresponden con la opción 12K y permite competir en distancias intermedias a modo de poner a prueba los rendimientos para afrontar mayores distancias a futuro.

La carrera cuenta con certificación Itra (International Trailruninng Association) para las distancias 100K (5 puntos), 80K (4 puntos), 50 K (3 puntos) y 35K (2 puntos). En el caso de los competidores que opten por las distancias 80K y 100K deberán presentar un currículum deportivo para su aceptación en la prueba.

El cronograma de la competencia está fijado de acuerdo con cada una de las distancias. La largada para los 100K será el viernes 17 a las 23:45; mientras que el sábado 18 será el turno para el resto de las distancias: 80K a las 3:00 am; 50K a las 7:00 am; 35K a las 10 am; 21K a las 12:00 pm y 12K a las 13 pm.

Ya se palpita Indomit Ultra Trail en un paisaje inigualable donde probablemente las primeras nevadas cubran los altos picos y le aporten al recorrido un condimento especial para una nueva aventura. Datos útiles * Inscripciones: se realizarán a través de https://www.tmxteam.com/indomit/ y los valores se estipulan de acuerdo a las distancias: 12K ? 2.891 pesos; 21K - 4.543 pesos; 35K ? 5.693 pesos; 50K ? 5.980 pesos; 80K ? 6.383 pesos y 100K ? 6.843 pesos. Los mismos pueden estar sujetos a variación. Pagos: en efectivo en TMX Team de lunes a viernes de 10 a 18. Av. Congreso 2157, Piso 10, Oficina 4, CABA; o por medios de pago VISA, Mastercard, Maestro Cabal, Pago Fácil y Rapipago.