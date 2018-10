Las Torres de la Bahía

Un hotel boutique y un restaurante en el célebre Quadrado de Trancoso. Un restaurante especial para cenas en la playa de Mutá, Porto Seguro. Una fiesta de Réveillon para recibir 2019 con una superproducción dedicada a Italia, cantor lírico incluido, y Pinocho para los más chicos. Una serie imparable de festivales temáticos. Así La Torre Resort invierte e innova en Trancoso y Porto Seguro, presentando en la Abav Expo 2018 todas sus novedades.

Casa La Torre es un hotel boutique en gran estilo, con vista al mar, una decoración muy delicada, enmarcado por todo el glamour del mítico Quadrado de Trancoso. Una combinación perfecta entre lo más encantador de la naturaleza bahiana, y lo más sofisticado de la buena hotelería. Síntesis de calidad en el servicio y pasión por la hospitalidad, Casa La Torre tiene ocho habitaciones en las categorías estándar, lujo y suite superior.

En la mejor tendencia del slow food, el Restaurante Jaka, también localizado en el Quadrado de Trancoso, se destaca por la exquisitez de sus platos, en equilibrio entre el paisaje, la biodiversidad, y las tradiciones regionales. En tanto en la Playa de Mutá, de Porto Seguro, en el gran Parque de Eventos de La Torre Resort, ya comenzaron las obras de un nuevo restaurante para cenas, con capacidad para 450 personas, y un bar lounge para 200 personas en su piso superior, espejo de agua, y climatizador centralizado.

Mientras tanto los preparativos para la fiesta de Réveillon 2019, no se detienen. Así como en los años anteriores fue el Boho Chique o Casino y New York, esta vez la gran superproducción de La Torre para recibir el nuevo año, estará basada en la temática "Benvenuti in Italia". Cantores líricos, bandas en vivo, la mejor tradición de la moda y la gastronomía italianas, un espacio consagrado para los más chicos, cuidado por los coordinadores especiales, y animado por el mismísimo Pinocho, son algunas de las atracciones preparadas.

Sobre el mar. La playa del resort bahiano.