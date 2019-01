La Torre de Bahía, un resort espléndido en el litoral brasileño

Con el litoral atlántico más extenso del nordeste del Brasil, la bahía ofrece más de 930 kilómetros de playas que todos los veranos atraen cientos de miles de turistas del país y del mundo. Porto Seguro no sólo es uno de los destinos históricos más importantes, sino también el de número de camas en todo el Estado. Según las estadísticas del último verano, su índice de ocupación se mantiene entre el 95 y el 100 por ciento. Rica en bellezas naturales, playas de postal y una sólida infraestructura turística, Porto Seguro abriga resorts de alta gama para quienes buscan romper con la rutina, y una buena programación de actividades de ocio. Entre ellos, La Torre, por ejemplo, ofrece la comodidad de su sistema all inclusive, hasta dos niñxs gratis, y la propuesta de un verano de experiencias, que entre emociones y diversiones, asegura unas vacaciones para el recuerdo de con all inclusive en la playa de Mutá, Porto Seguro, Bahía sur. En La Torre se prepararon para las familias áreas del resort, que tiene más de 120 mil metros cuadrados, innovaciones como show infantil, teatrales, danza, circo, marionetas, fiestas temáticas y atractivos gastronómicos para todas las edades. Y el toque especial de verano, eventos como el Alquimia Drinks, Hamburguesas Artesanales, el Gin Day, Paella del Chef, Music in the Park, Fiesta Lunar de Verano, Iced Coffe & Music, Comida de Boteco (picadas de la cocina brasileña), Fiesta Viva Bahía, y Noche de Folclore Sertanejo con asado.