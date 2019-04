La tierra donde vive el pinot noir

Central Otago se encuentra en el extremo del planeta, en la porción meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Esta es la región vinícola más al sur del mundo, y una de las principales productoras de pinot noir. Las uvas crecen al lado de ríos brillantes, dentro de barrancas profundas y en llanuras áridas rodeadas por montañas cubiertas de nieve. Soportan heladas, exceso de luz solar y tiempo seco para dar origen a vinos de intensidad, delicadeza y sabor inusuales.

A pesar de los desafíos que la región impone, los enólogos de Central Otago consiguen producir algunos de los mejores pinot noir del mundo. En realidad, la revista Decanter nombró Central Otago una de las cinco mejores regiones productoras de vino del Nuevo Mundo.

Usted puede estar preguntándose: ¿por qué esos vinos son tan excepcionales? Y, más importante, donde están los mejores lugares para degustarlos?

Un terroir como ningún otro

El pinot noir de Central Otago suena como terciopelo en forma líquida. Es conocido por su sabor intenso y exuberante y su textura sedosa, muchas veces tienen más cuerpo que los vinos de la misma uva de otras regiones. Las razones para el carácter único del vino son las condiciones, paisajes y suelos en los que se cultiva, una combinación también conocida como terroir.

Las uvas pinot noir crecen mejor en climas templados o fríos. Los días soleados y las noches frescas de Central Otago impiden la madurez precoz de las uvas, permitiéndoles desarrollar sabores más complejos y poderosos, gracias a más tiempo en la vid. El suelo aquí también es perfecto para las uvas. Durante las eras glaciales, los glaciares retrocedieron en toda la región de Central Otago, transformando la roca de pizarra en polvo fino y dejando por debajo la grava y la arena del lecho de los ríos. Este suelo ofrece un excelente drenaje, alentando a las vides a enviar sus raíces directamente hacia el fondo de la tierra.

Este terroir, aliado al increíble talento de sus productores, garantiza que Central Otago esté siempre conquistando premios de prestigio en el escenario vinícola mundial. Los productores de vino de Central Otago suelen ver el clima frío como una bendición, pero en las noches heladas esto puede ser una maldición.

Durante la primavera, la helada puede dañar los botones en las vides, comprometiendo la calidad de la cosecha del año. Para combatir la helada, los productores aplican cada milímetro de su ingenio kiwi en varios métodos diferentes, del uso de hornos a aceite para conservar las vides calentadas a la instalación de aerogeneradores para mantener el aire circulando y levantando las heladas. Algunos incluso pilotan helicópteros sobre sus viñedos a primera hora de la mañana para aumentar la circulación de aire.

Donde probar (y comprar)

El terreno alpino salvaje y la abundancia de lagos en la región de Central Otago crean decenas de microclimas que llegan a variar de viñedo a viñedo. Además, el suelo en un lote de tierra suele tener una composición diferente de otros lotes cercanos. Eso crea diferencias sutiles en las uvas, infundiendo los pinot noir de cada viñedo con sabores, aromas, texturas y colores únicos. O sea, para sentir de verdad el gusto del lugar, usted necesitará visitar algunas bodegas. Aquí hay algunas de las más interesantes.

Judge Rock. Una pequeña vinícola familiar en Alexandra, cuyo pinot noir recibe regularmente medallas de oro en las más prestigiosas competiciones del mundo, incluyendo los Decanter World Wine Awards y la International Wine & Spirit Competition. Pruebe sus tintos sensuales y elegantes en la propia bodega o en el Otago Farmers Market, en Dunedin, que ocurre todos los sábados por la mañana.

Rippon. Si te gusta beber vino delante de una vista increíble, tenes que visitar la vinícola Rippon, a orillas del lago Wanaka. Es un pequeño viñedo administrado por la familia Mills con el uso de técnicas biodinámicas (aplicación de preparaciones orgánicas especiales y siguiendo ciclos lunares) para crear tintos que representan una verdadera expresión del hermoso paisaje.

Akitu. En la lengua M?ori, Akitu significa "cumbre", una referencia a la ubicación de este viñedo en los Alpes, a 380 metros sobre el nivel del mar. La cosecha 2016 de Akitu fue reconocida como el mejor pinot noir del mundo en el prestigioso International Wine Challenge (IWC) de 2018.

La fiesta del pinot

Las bodegas de arriba son una gran manera de empezar, pero sólo hay un lugar para ir si desea obtener la verdadera experiencia del vino en Central Otago. Durante tres días de enero, productores, vinicultores y sommeliers de la región se reúnen para lo que es descrito como uno de los principales eventos del calendario internacional de vinos: la Central Otago Pinot Noir Celebration. Los entusiastas del vino tuvieron la oportunidad de participar en degustaciones con los principales productores de la región, probar la excelente culinaria de la región y conocer algunas de las personalidades más importantes del mundo vinícola.

Además de los vinos de las tres bodegas listadas arriba, usted podrá probar los sensacionales ejemplares de otras 37 casas vinícolas de Central Otago, incluyendo Maude Wines (cuyo Maude Pinot Noir Central Otago 2017 conquistó el primer lugar en el reciente New Zealand Wine of the Year), Wooing Tree, Quartz Reef, Peregrine y Gibbston Valley.

Platos que combinan con un buen vino

Un buen vino necesita una comida igualmente buena. Aquí hay tres restaurantes donde los tintos de la región encuentran su mejor combinación.

* Amisfield Bistro. En los márgenes del lago Hayes, en la salida de Queenstown, encontrará el Amisfield Bistro y su bodega. Este restaurante galardonado se encuentra en un edificio moderno construido con pizarra y madera de la región, y recientemente fue nombrado por la revista Cuisine uno de los 100 mejores restaurantes de Nueva Zelanda.

Aquí, los productos locales ocupan el centro de atención de un menú generoso y sofisticado que enfatiza la creatividad y la estacionalidad. Pruebe el famoso menú degustación Trust the Chef, armonizado con las cosechas más increíbles de la región.

El viñedo y la vinícola Amisfield forman parte de la misma propiedad, instalada en una antigua granja de ovejas al pie del monte Pisa. Produce excelentes ejemplares de pinot noir, sauvignon blanc, riesling y chenin blanc.

* Mt Difficulty. Mt Difficulty se encuentra sobre una colina en un área desértica de la bella subregión de Bannockburn. Ese galardonado vino y restaurante tiene una amplia terraza al aire libre con vistas al paisaje árido y las altas montañas alrededor (incluyendo la homónima de la bodega).

En verano, el restaurante sirve deliciosos platos de quesos y vinos en la terraza iluminada por el sol. En invierno, los clientes pueden apreciar la vista a través de las ventanas del restaurante, donde hay una chimenea para mantener el clima cálido. El menú cambia con frecuencia, pero si la carne de venado salvaje ahumada con miel de manuka y acompañada con salsa de arcilla está disponible, no se la pierda.

* Gibbston Valley. Situado en una de las principales zonas vitivinícolas de Central Otago (y una de las más frías), Gibbston Valley produce algunos de los mejores vinos de la región, y también una de las mejores comidas. Elija un elemento del menú diseñado para combinar "el paisaje deslumbrante con la belleza elegante del vino y la comida" o simplemente pida una carne con queso y disfrute de la vista.

De particular interés es la quesería del restaurante, que produce quesos de leche de oveja, vaca y cabra en el estilo europeo: perfecto para armonizar con una copa de vino cuidadosamente escogida.

Si te gusta más dulces, Gibbston Valley también ofrece chocolates con la infusión de sus vinos hechos artesanalmente por la Seriously Good Chocolate Company. Sea cual sea su elección, Gibbston Valley es un lugar perfecto para iniciar o terminar su viaje gastronómico en Central Otago.

