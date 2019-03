La Cantera, entre las mejores

La playa La Cantera, ubicada en el Area Natural El Doradillo, Puerto Madryn, se quedó con el puesto 16 del ranking de los premios Travellers' Choice, de Trip Advisor. Se trata de una playa salvaje y natural, y el mejor lugar de la zona para avistar ballenas a pocos metros de la costa, gracias a la tranquilidad y la profundidad de sus aguas.

De junio a noviembre se pueden hacer avistajes embarcados de ballenas, pero los meses de junio, julio, agosto y hasta septiembre inclusive, en la playa Las Canteras que está a sólo 15 kilómetros del centro, se las puede observar como desde el borde de una pileta.

Por la profundidad del agua y las características de la playa es muy placentero sentarse a tomar unos mates al lado del agua y verlas a pocos metros, o caminar por la orilla del mar mientras las vemos desplazarse con sus crías a la par.

Desde 2002, Trip Advisor distingue a distintos destinos a través de los Travellers' Choice. Mediante millones de opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo, reflejan "lo mejor de lo mejor" en lo que se refiere al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y excursiones hasta lugares, atracciones e incluso marcas y productos.

Los ganadores del premio Travellers' Choice se seleccionan anualmente a partir de los comentarios aportados por los millones de miembros de la comunidad online más grande de viajeros.

Como cada año, difundieron la lista de los ganadores en las diferentes categorías de 2019, entre las cuales están las ciudades más populares, los hoteles más lujosos, las mejores atracciones, museos, restaurantes, las líneas aéreas más reconocidas y también, una clasificación que incluye a las playas más importantes del mundo. A esto se suman los premios y reconocimientos por regiones, como América del Sur.

Para elegir a las 25 mejores playas de Sudamérica se tuvieron en cuenta las opiniones de los viajeros que utilizan la plataforma. De esta manera, la playa La Cantera aparece en el puesto 16, por delante del balneario bonaerense Monte Hermoso, que figura en el 19 lugar.

El ranking completo

• Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

• Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil

• Playa Anakena, Isla de Pascua, Chile

• Playa Galápagos en Bahía Tortuga, Santa Cruz, Islas Galápagos

• Playa Farol, Arraial do Cabo, Brasil * Playa de Ipanema, Río de Janeiro, Brasil

• Cayo de Agua, Parque Nacional Los Roques, Venezuela

• Playa Forno, Arraial do Cabo, Brasil

• Praia de So Miguel dos Milagres, Maceió, Brasil

• La Mansa, Punta del Este, Uruguay

• Antunes, Maragogi, Brasil

• Bahía de los Delfines, Pipa, Brasil * • Praia Cacimba do Padre, Fernando de Noronha, Brasil

• Playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil

• Madrisqui, Parque Nacional Los Roques, Venezuela

• Playa La Cantera, Puerto Madryn, Argentina

• Pitinga, Arraial d'Ajuda, Brasil

• Playa de Spratt Bight, San Andrés, Colombia

• Monte Hermoso, Buenos Aires, Argentina

• Playa Cristal, Santa Marta, Colombia

• Playa de José Ignacio, Uruguay

• Bahía Inglesa, Copiapó, Chile

• Playa Santa Marianita, Manta, Ecuador

• Cavancha, Iquique, Chile

• Playas de Cabo Polonio, Uruguay