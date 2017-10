Innside New York NoMad es un hotel cuatro estrellas ubicado en el corazón de la Gran Manzana. Es un moderno y contemporáneo hotel, que se erige con un nuevo y sorprendente edificio en la Calle 27 Oeste. Convenientemente situado a una manzana de Broadway, ofrece fácil acceso a las principales zonas de compras y Times Square queda a pocos minutos a pie. Ubicado en Chelsea y bien comunicado con NoMad, Garment District, Greenwich Village y Union Square. A poca distancia a pie de los edificios emblemáticos más famosos de Nueva York, como el Empire State Building, el Madison Square Garden, el icónico edificio Flatiron, el Madison Square Par, y Times Square. Tras el éxito de esta contemporánea marca de hoteles en toda Europa, Innside New York NoMad es el primero en instalarse en los Estados Unidos. Con este hotel insignia, Meliá Hotels International amplía sus servicios eficientes y flexibles tanto para los viajeros de negocios distinguidos como para huéspedes de placer. Los huéspedes alojados en el Innside New York NoMad, tendrán un cómodo acceso a las principales líneas de metro de la ciudad, con estaciones como la Calle 34 Penn Station (línea roja) y la calle 23 Oeste (línea amarilla). Con una ubicación céntrica cerca de los principales puntos de interés turístico de la ciudad, como los teatros de Broadway, Madison Square Garden, el Empire State Building, Chelsea Piers & Chelsea Market, Javits Center y muchos más, este hotel constituye el lugar ideal para huéspedes de negocios y de placer. Innside New York NoMad, es un Hotel Pet Friendly. Web: www.melia.com. Dirección: 132 West 27th Street, 10001 Nueva York