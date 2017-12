Hagan olas

Aventura, sol, playa y naturaleza son parte de los atractivos que ofrecen Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita para esta temporada. Un clásico para descansar y disfrutar del verano





Un destino puede renovarse pero si con lluvia mantiene su atractivo es el ideal para elegir a la hora de descansar. Es que tanto Pinamar como Villa Gesell y Mar Chiquita, han preparado de cara al verano y para todo el año sus clásicos, perlas y novedades para que los argentinos se animen a invertir en su descanso y reponer las energías.

Con un 85 por ciento de reservas y consultas, Pinamar y Villa Gesell se entusiasman y coinciden en destacar que los últimos tres fines de semana largos han sido un buen augurio de lo que será la temporada, dado que ha crecido cada vez más la visitación a diferencia de las últimas dos temporadas veraniegas.

En tanto que Mar Chiquita, con su reserva de la Biósfera en la albúfera –una de las siete que existen en el mundo– ofrece paseos privados para ocho pasajeros en la zona más prístina de esta área protegida, con avistaje de aves, desde espátulas rosadas hasta cigüeñas, y el ostrero que anida aquí y es el símbolo de la reserva; senderismo por bosque forestado y dunas gigantes hasta llegar al mar virgen, donde se interpreta este ambiente cunícola único, de dunas vivas y que representa un reservorio de agua dulce para el ambiente.

Diciembre arrancó a full, Pinamar organizó la original movida "Pinamar Burger fest" con la cual se votaba mediante foto en Instagram la mejor hamburguesa que entre el 8 y 9 se probaba en uno de los veinte locales participantes. Para el chef Guillermo Figueira de "Surfer", además de reinaugurar su local, su propuesta "Burguer Surf", que se sirvió en una caja de madera, la perla estuvo en el pan de calabaza y quien la pedía le salía "gratis" la prueba. Increíble.

Mientras que en la zona que atrapa a los apasionados de las 4 x4, en "el más allá" el chef Juan Pedro Demuru, que le da el nombre al restó parador sobre la playa de Rada Beach, su "Burguer" podía alimentar a dos personas tranquilamente. Quienes recalan a partir de ahora sabrán que por 200 pesos, la "oriental" tiene cebollita de verdeo, curry, jengibre, hongos, vegetales al wok con salsa Tari Yaki, semillas de sésamo, mix de hojas frescas y pan casero tostado. Todo exquisito. Una delikatessen goumet. Muchos se acercan aquí a comprar sus panes caseros.

El secretario de Turismo y Cultura pinamarense, Eduardo Isach Haddad, le dijo a La Capital que el primer fin de semana largo de diciembre registró entre un 25 y 35 por ciento más de ocupación que los anteriores fines de semana largos, y contó que para el verano cuentan entre otros atractivos fuera de la playa, el sol y el mar en el teatro Municipal, renovado después de 20 años, lo mismo que la sala Incaa, donde cuesta 30 pesos la entrada y el parque de las esculturas en el Hotel Playa con 70 obras de cincuenta artistas es una cita imperdible.

En los 22 kilómetros de playas, esta ciudad balnearia ganó nueve cuadras de playa además de reconvertir a 46 balnearios en sustentables con la nueva estructura de madera que lucen incluso el afamado UFO Point donde converge la juventud cada temporada, que se adecuó al nuevo modelo que permite a la arena moverse y conservar la zona, y cumplir con distintos requerimientos como por ejemplo la separación de residuos y, ahora, la utilización de los sanitarios, es para todos.

Además, han construido nueve pasarelas, deck con miradores, todos de madera y accesibles. "Son unos 1.100 metros lineales que permiten a todas las personas acceder a la playa, y se renovó el frente marítimo", explicó Isach Haddad.

La arquitectura pinamarense se sigue renovando, incluso se puede visitar el flamante edificio de la Uade, que ofrece sus carreras tradicionales hasta hotelería con establecimiento propio en el campus y cursos abiertos a la comunidad. Pero hay perlas para quienes eligen veranear por aquí como la excursión de pesca en la que la cooperativa de pescadores local, ofrece un viaje al mar, pescar y volver para degustar el producto fresquísimo in situ, una experiencia perfecta.

Pinamar, junto con Montecarlo, Cariló, Valeria del Mar y Ostende, se renueva y promete precios similares al año pasado o con un 10 por ciento de reajuste. Mientras que, para los amantes de la belle epoque, un recorrido romántico es el Viejo Hotel Ostende con sus historias en cada rincón y una habitación museo como la 51 (hoy 61) donde descansaba en el verano Antoine de Saint Exupery, autor de "El Principito".

Villa Gessel comenzó diciembre con la cuarta edición de la Fiesta de la Playa en el balneario del muelle donde unos 20 emprendedores se lucieron con las cervezas artesanales, los food truck y los hacedores locales donde los visitantes podían comprar delikatessen y disfrutar en pequeños "patios de comida" de sándwiches, lomitos, chorizos y especialidades.

La música impecable, con "El Bahiano", impecable para un atardecer y noche playero, y las bandas locales "Tamarisco" (Reagge); Stand By (Rock) y Vintage (Rock), entre otras. Algunos con poca playa encima se quejaron del frescor que trajo el viento, pero los precavidos, con abrigo acorde, la pasaron bomba.

Gesell es la historia de las playas argentinas. Tan sólo pasear por la reserva y casa museo donde Carlos Gessel implementó el plan de forestación más importante de los últimos 80 años, podrá conocer a un visionario, tesonero, pionero y en fin, vanguardista en esta metié.



Atenti con las visitas guiadas

A las 11 y a las 15, Bettina Feal revela con guiada experta los máximos detalles de este sitio emblemático y clave de la ciudad balnearia que son 14 hectáreas en el casco histórico. Y hoy, tiene un reciclado de las construcciones donde hasta los galpones, casas de los empleados originales y hasta lo que fue la carpintería del lugar están abiertos al público y hasta se puede disfrutar de un café en un entorno inigualable de bosque, que a esta altura del mundo, se parece a una selva. ¿El dato?, aquí la temperatura desciende varios grados al estar inmerso en una masa boscosa.

La primera estafeta postal, hoy alberga un minimuseo de época, de cuando Gessel fue el atractivo de la generación beat. Y en otra de las casas, hay un museo de Malvinas, donde por ejemplo el ex combatiente, Roberto Marrazzo guía por toda la gesta y muestra detalles nunca vistos. Hay, incluso, colecciones completas de las publicaciones de 1982. Directo al corazón. Y una joya periodística para tomar nota.

Hay un sitio increíble para comer. Se llama Cúrcuma (4 y 104), el plato de ñoquis con crema y champignones, 100 pesos. Con escala humana, Gesell ya lanzó su temporada y para el secretario de Turismo local, Emiliano Felice, el acuerdo que se hizo con el sector privado y los integrantes de la Asociación de Hoteles local es que los precios no crecerán más de un 15 por ciento respecto de la temporada anterior. "Hay empresarios que arrancaron con los precios igual al verano pasado y los precios hoy rondan los 1.500 a 2.500 pesos los hoteles tres estrellas, y departamentos entre 1.000 a 1.500 pesos por día para cuatro personas, mientras que las carpas en la playa rondan los 500 pesos por día, hay descuentos por semana y quincena", dijo Felice y agregó que "Gesell tiene 500 hoteles que representan unas 27 mil plazas hoteleras y cuatro veces más extra hotelera, o sea el doble que la población estable, que alcanza los 40 mil habitantes".

El secretario de Turismo gesellino se mostró entusiasmado con la temporada y opinó que "a los destinos clásicos hay que generarle motivaciones nuevas", para ello el calendario de eventos presenta opciones para todos los gustos como el "Choco Gesell que hace veinte años que se realizó, ahora estrenó nuevo perfil con un bosque decorado, reposteros, artesanos del chocolate y hasta clases magistrales, lo que permitió que fuera disfrutado esta vez por 70 mil personas.

Felice anunció que el 11 y 12 de enero, Airbag y Los Ratones, estarán con su música en estas playas y en teatro, tanto en el Gesell Playa como en Casa de la Cultura, con 400 y 200 butacas, respectivamente. Habrá stand up y teatro. Febrero se viene a puro Reagge con el festival en la plaza Primera Junta y ya nadie les quita el record Guiness del Mundial de Motos, que reúne a mil competidores de todo el planeta.

Hay otra movida local, pero de música clásica, que impulsa Pedro Coperchini con la Fundación Mar de las Pampas, y son ciclos "Los Caminos de la Música", como el previsto para el 27 de diciembre y el 15 de enero, donde el auditorio del complejo Rincón del Duende, ofrece distinguidos conciertos.

Claro que Villa Gesell integra a Mar Azul, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Colonia Marina y Faro Querandí, y cada sitio ofrece alternativas diferentes. Es más, darse un gustazo es visitar el restó "Casa del Mar", donde el chef Juan Scuteri lo deslumbrará. Claro que en su cocina, podrá elegir entre cien etiquetas de vinos de alta gama y tan sólo probar el alioli con pan casero caerá rendido a sus platos (y puede llevarse la receta).

En cada esquina de Mar azul pareciera haber un homenaje al campo. Allí están a la orden del día la oferta de las cabalgatas, pero desde Gesell a bordo del Truck "Aventura Faro Querandi", el recorrido se convierte en travesía cuando se sumerge en las playas al final, final de Mar Azul, por donde inicia la aventura y el ingreso a la reserva Faro Querandí, que pulsa por convertirse en Parque Nacional.

Son 5.700 hectáreas donde convergen dos ambientes, pastizal Pampeano y dunas. Y bueno, la fiesta está al llegar a las dunas de hasta 60 metros de altura que rodean al faro, porque allí el paisaje con lagunas de aguas de color esmeralda el telón de fondo que integran el cielo y el mar, es un paseo imperdible, y más si se anima a trepar la montaña de arena con practicar samboard. Está bien si se lleva una mochilita con agua, repelente, calzado cómodo y abrigo, porque puede cambiar el viento y sentir frío. La naturaleza es así: fuerte. La bebida nacional, el mate, también se hará extrañar. Llévese uno de campaña aunque sea. Lo agradecerá.

Porque después de la travesía en el truck, el sol, la arena, las dunas, hay que caminar (muy poquito hasta el faro mismo), y allí un pequeño bosque lo rodea y es perfecto para tomarse un descanso y conocer los detalles de esta "señal" que aún funciona y es uno de los trece tripulados de los 62 faros que integran el Servicio Nacional de Hidrografía Naval.

Para el suboficial Principal de la Armada, Juan José Videla, el Faro Querandí es su preferido. En sus 29 años de servicio ha permanecido en funciones en Punta Mogotes y en Tierra del Fuego, pero aquí ha regresado por tercera vez.

Para los que buscan la combinación campo y mar, es en Mar Chiquita donde la historia rural hace gala. Este domingo, 17 de diciembre, la pulpería "La Esquina de Argúa" cumple 200 años. Y a partir de allí, la historia hasta de una revolución (la de Los Libres del Sur) tienen su anclaje por aquí.

Y en promedio esta porción de territorio bonaerense es la que más festejos tiene. La Fiesta del potrillo en Coronel Vidal, que cumplirá 40 años en marzo; la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar; del Asado del Cordero Costero en Mar de Cobo; de la Empanada costera en Santa Elena; el Costillar de Vivoratá y la Avicultura en Pirán. Todos tienen algo que festejar. Pero lo que atrapa los sueños es la Fiesta de la Albúfera y la Reserva que busca nuevos bríos de un área preservada, única, como lo es la Albúfera de Mar Chiquita.

Aquí, distinguida por la Unesco como reserva de la Biósfera, lucha por integrarse al sistema Nacional de Areas Protegidas de Parques Nacionales, y mientras tanto, un recorrido por su entrada y puesto 1, es el reaseguro de la naturaleza virgen donde se unen el bosque y las dunas. Es un viaje al principio del mundo. Porque son de 8 a 10 mil años de historia en este territorio, tanto que cuando se escarba hay "conchilla", dice el guardaparque, Eduardo Lizundia, y se refiere que fue el fondo del mar.

Luego se cerró y se convirtió en la Laguna de Mar Chiquita y lo que sostiene a este ambiente y lo convierte en uno de los siete del mundo con estas características de "albúfera" es que las dunas conforman una suerte de esponja de filtro gigante y absorve al agua de lluvia y lo resguarda. "Es el reservorio de agua dulce más importante ?dice el experto? y aclara que los pastizales y las dunas son dos ambientes bien definidos que convergen aquí". La gente se acerca para conocer, hacer safaris fotográficos, y hasta, por ejemplo, "han venido únicamente para conocer la orquídea blanca, que es chiquitita y rastrera", explica.

La naturaleza, lo sustentable y la ecología es la nueva ola de Mar Chiquita. Su intendente, Carlos Ronda, lo explica y advierte que en marzo contarán con una novedosa experiencia que ya fue realizada en Jaureguiberrru, en Canelones, Uruguay, y aquí será la primera del país. Se trata del método "Earthship Biotecture", que implementan las ONGs Amartya y Tagma bajo la conducción del arquitecto Michael Reynolds, quien desde hace 45 años desarrolla viviendas autosustentables en el mundo. "Aquí, será una escuela, se esperan 80 alumnos extranjeros y 20 locales que se sumarán a esta experiencia que en un mes, construirán la escuela", dijo el intendente. Ellos confían en que se convertirá en una atractivo además de un proyecto autosustentable, pues se construye con material reciclado, botellas, cámaras de auto, y todo está diseñado para que se abastezca de energía, solar, calefacción, agua, y hasta la producción de alimentos orgánicos, dijo y definió el perfil de vanguardia de su gestión desde el punto de vista de la sustentabilidad.

Por su parte, la secretaría de Turismo, Flavia Laguné, recomendó visitar todas las localidades balnearias del partido pues en cada una, las playas y el mar completan el encanto de cada pueblito costero, como Mar de Cobo, La Baliza, La Caleta, Frente Mar, Atlántida, Camet Norte, Santa Clara del Mar, Balneario Parque Mar Chiquita y Playa Dorada, donde cada uno se convierte en un pueblo marino costero para descubrir. Lo cierto es que al final, uno se planta en reposera, se acomoda y mira el mar. Pero caminar, hacer una excursión y conocer un rincón diferente, son también una opción para renovar el alma.

lucieron con las cervezas artesanales, los food truck y los hacedores locales donde los visitantes podían comprar delikatessen y disfrutar en pequeños "patios de comida" de sándwiches, lomitos, chorizos y especialidades.

La música impecable, con "El Bahiano", impecable para un atardecer y noche playero, y las bandas locales "Tamarisco" (Reagge); Stand By (Rock) y Vintage (Rock), entre otras. Algunos con poca playa encima se quejaron del frescor que trajo el viento, pero los precavidos, con abrigo acorde, la pasaron bomba.

Gesell es la historia de las playas argentinas. Tan sólo pasear por la reserva y casa museo donde Carlos Gessel implementó el plan de forestación más importante de los últimos 80 años, podrá conocer a un visionario, tesonero, pionero y en fin, vanguardista en esta metié.

Visitas guiadas

A las 11 y a las 15, Bettina Feal revela con guiada experta los máximos detalles de este sitio emblemático y clave de la ciudad balnearia que son 14 hectáreas en el casco histórico. Y hoy, tiene un reciclado de las construcciones donde hasta los galpones, casas de los empleados originales y hasta lo que fue la carpintería del lugar están abiertos al público y hasta se puede disfrutar de un café en un entorno inigualable de bosque, que a esta altura del mundo, se parece a una selva. ¿El dato?, aquí la temperatura desciende varios grados al estar inmerso en una masa boscosa.

La primera estafeta postal, hoy alberga un minimuseo de época, de cuando Gessel fue el atractivo de la generación beat. Y en otra de las casas, hay un museo de Malvinas, donde por ejemplo el ex combatiente, Roberto Marrazzo guía por toda la gesta y muestra detalles nunca vistos. Hay, incluso, colecciones completas de las publicaciones de 1982. Directo al corazón. Y una joya periodística para tomar nota.

Hay un sitio increíble para comer. Se llama Cúrcuma (4 y 104), el plato de ñoquis con crema y champignones, 100 pesos. Con escala humana, Gesell ya lanzó su temporada y para el secretario de Turismo local, Emiliano Felice, el acuerdo que se hizo con el sector privado y los integrantes de la Asociación de Hoteles local es que los precios no crecerán más de un 15 por ciento respecto de la temporada anterior. "Hay empresarios que arrancaron con los precios igual al verano pasado y los precios hoy rondan los 1.500 a 2.500 pesos los hoteles tres estrellas, y departamentos entre 1.000 a 1.500 pesos por día para cuatro personas, mientras que las carpas en la playa rondan los 500 pesos por día, hay descuentos por semana y quincena", dijo Felice y agregó que "Gesell tiene 500 hoteles que representan unas 27 mil plazas hoteleras y cuatro veces más extra hotelera, o sea el doble que la población estable, que alcanza los 40 mil habitantes".

El secretario de Turismo gesellino se mostró entusiasmado con la temporada y opinó que "a los destinos clásicos hay que generarle motivaciones nuevas", para ello el calendario de eventos presenta opciones para todos los gustos como el "Choco Gesell que hace veinte años que se realizó, ahora estrenó nuevo perfil con un bosque decorado, reposteros, artesanos del chocolate y hasta clases magistrales, lo que permitió que fuera disfrutado esta vez por 70 mil personas.

Felice anunció que el 11 y 12 de enero, Airbag y Los Ratones, estarán con su música en estas playas y en teatro, tanto en el Gesell Playa como en Casa de la Cultura, con 400 y 200 butacas, respectivamente. Habrá stand up y teatro. Febrero se viene a puro Reagge con el festival en la plaza Primera Junta y ya nadie les quita el record Guiness del Mundial de Motos, que reúne a mil competidores de todo el planeta.

Hay otra movida local, pero de música clásica, que impulsa Pedro Coperchini con la Fundación Mar de las Pampas, y son ciclos "Los Caminos de la Música", como el previsto para el 27 de diciembre y el 15 de enero, donde el auditorio del complejo Rincón del Duende, ofrece distinguidos conciertos.

Claro que Villa Gesell integra a Mar Azul, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Colonia Marina y Faro Querandí, y cada sitio ofrece alternativas diferentes. Es más, darse un gustazo es visitar el restó "Casa del Mar", donde el chef Juan Scuteri lo deslumbrará. Claro que en su cocina, podrá elegir entre cien etiquetas de vinos de alta gama y tan sólo probar el alioli con pan casero caerá rendido a sus platos (y puede llevarse la receta).

En cada esquina de Mar azul pareciera haber un homenaje al campo. Allí están a la orden del día la oferta de las cabalgatas, pero desde Gesell a bordo del Truck "Aventura Faro Querandi", el recorrido se convierte en travesía cuando se sumerge en las playas al final, final de Mar Azul, por donde inicia la aventura y el ingreso a la reserva Faro Querandí, que pulsa por convertirse en Parque Nacional.

Son 5.700 hectáreas donde convergen dos ambientes, pastizal Pampeano y dunas. Y bueno, la fiesta está al llegar a las dunas de hasta 60 metros de altura que rodean al faro, porque allí el paisaje con lagunas de aguas de color esmeralda el telón de fondo que integran el cielo y el mar, es un paseo imperdible, y más si se anima a trepar la montaña de arena con practicar samboard. Está bien si se lleva una mochilita con agua, repelente, calzado cómodo y abrigo, porque puede cambiar el viento y sentir frío. La naturaleza es así: fuerte. La bebida nacional, el mate, también se hará extrañar. Llévese uno de campaña aunque sea. Lo agradecerá.

Porque después de la travesía en el truck, el sol, la arena, las dunas, hay que caminar (muy poquito hasta el faro mismo), y allí un pequeño bosque lo rodea y es perfecto para tomarse un descanso y conocer los detalles de esta "señal" que aún funciona y es uno de los trece tripulados de los 62 faros que integran el Servicio Nacional de Hidrografía Naval.

Para el suboficial Principal de la Armada, Juan José Videla, el Faro Querandí es su preferido. En sus 29 años de servicio ha permanecido en funciones en Punta Mogotes y en Tierra del Fuego, pero aquí ha regresado por tercera vez.

Para los que buscan la combinación campo y mar, es en Mar Chiquita donde la historia rural hace gala. Este domingo, 17 de diciembre, la pulpería "La Esquina de Argúa" cumple 200 años. Y a partir de allí, la historia hasta de una revolución (la de Los Libres del Sur) tienen su anclaje por aquí.

Y en promedio esta porción de territorio bonaerense es la que más festejos tiene. La Fiesta del potrillo en Coronel Vidal, que cumplirá 40 años en marzo; la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar; del Asado del Cordero Costero en Mar de Cobo; de la Empanada costera en Santa Elena; el Costillar de Vivoratá y la Avicultura en Pirán. Todos tienen algo que festejar. Pero lo que atrapa los sueños es la Fiesta de la Albúfera y la Reserva que busca nuevos bríos de un área preservada, única, como lo es la Albúfera de Mar Chiquita.

Aquí, distinguida por la Unesco como reserva de la Biósfera, lucha por integrarse al sistema Nacional de Areas Protegidas de Parques Nacionales, y mientras tanto, un recorrido por su entrada y puesto 1, es el reaseguro de la naturaleza virgen donde se unen el bosque y las dunas. Es un viaje al principio del mundo. Porque son de 8 a 10 mil años de historia en este territorio, tanto que cuando se escarba hay "conchilla", dice el guardaparque, Eduardo Lizundia, y se refiere que fue el fondo del mar.

Luego se cerró y se convirtió en la Laguna de Mar Chiquita y lo que sostiene a este ambiente y lo convierte en uno de los siete del mundo con estas características de "albúfera" es que las dunas conforman una suerte de esponja de filtro gigante y absorve al agua de lluvia y lo resguarda. "Es el reservorio de agua dulce más importante –dice el experto– y aclara que los pastizales y las dunas son dos ambientes bien definidos que convergen aquí". La gente se acerca para conocer, hacer safaris fotográficos, y hasta, por ejemplo, "han venido únicamente para conocer la orquídea blanca, que es chiquitita y rastrera", explica.

La secretaría de Turismo, Flavia Laguné, recomendó visitar todas las localidades balnearias del partido pues en cada una, las playas y el mar completan el encanto de cada pueblito costero, como Mar de Cobo, La Baliza, La Caleta, Frente Mar, Atlántida, Camet Norte, Santa Clara del Mar, Balneario Parque Mar Chiquita y Playa Dorada, donde cada uno se convierte en un pueblo marino costero para descubrir. Lo cierto es que al final, uno se planta en reposera, se acomoda y mira el mar. Pero caminar, hacer una excursión y conocer un rincón diferente, son también una opción para renovar el alma.



Datos útiles



En el restó "Demuru" en Rada Beach, la pizza más cara de salmón ahumado y rúcula cuesta 210 pesos. El menú infantil 130 pesos (milanesa con papas, bebida y bocha de helado), las rabas 225 pesos, la milanesa de carne con puré de calabaza 225 pesos. En Surfer; (centro) la ensalada ceasar cuesta 180 pesos, las rabas 250 pesos, la pizza de muzzarella 180 pesos, un tostado 75 y el flan, 65. Las carpas para este verano rondarán desde 10 mil pesos la quincena, en Pinamar Norte. Viejo Hotel Ostende. Una habitación base doble con desayuno, cena, pileta y carpa en la playa desde 3.000 pesos. Con reserva previa se puede cenar por 400 pesos, la bebida aparte. Hotel Algeciras (www.algecirashotel.com.ar), desde 3.200 pesos la habitación estándar base doble. En baja temporada 2.850 pesos. En Villa Gesell: Excursión Aventura Faro Querandi, cuesta 350 pesos. Hotel Palazzo Ariete (av 1 y 105) cuesta 3.000 y 3.500 pesos la habitacion (si es vista al mar) en alta temporada. Cuenta con cochera y spa (www.palazzoaretehotel.com.ar) En el restaurante Curcuma hay un menú ejecutivo de día a 190 pesos (plato principal, postre o café y bebida). Visita guiada el Museo Municipal Carlos Gesell, bono contribución 20 pesos. En Mar Chiquita: Paseos con avistaje en la estancia "Lo de Pedro", para 8 a 15 personas, día completo con comida y mateada 800 pesos. Se puede hacer canotaje en la laguna y cabalgatas (cada excursión 150 pesos). Visita con guía experto a la reserva de la Biósfera Puesto 1. 250 pesos por persona (para 7 pax, mínimo). Guardaparque Eduardo Lizundia (Eduardo-lizundiamdq@yahoo.com.ar)



Sonia Renison

Especial para La Capital



¿Te gustó la nota?