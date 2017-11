Guía práctica para unas inolvidables vacaciones en el Caribe

Islas Caimán es un destino que combina playas paradisíacas y una gastronomía que también es un atractivo en sí

Lo que diferencia a las Islas Caimán de otros destinos va más allá de sus hermosas playas y aguas cristalinas. Sólo ahí se puede ver el amanecer con las rayas, explorar los arrecifes de coral más complejos del mundo, relajarse en una hamaca debajo de un árbol y comer en un restaurante de cinco estrellas, todo en un solo día.

Al empezar un día de vacaciones típico en el destino, los viajeros tienen un amplio abanico de opciones para desayunar por la mañana. Anchor & Den, el restaurant del Grand Cayman Marriott Beach Resort, en Seven Mile Beach, propone una variada gama de sabores dulces y salados para comenzar un día de actividades en Caimán. También en el área de Seven Mile Beach, Cimboco tiene una deliciosa propuesta para los viajeros, cuenta con una carta amplia entre la que se destacan los clásicos desayunos abundantes con panceta, quesos y huevos revueltos. Para quienes deseen desayunar y comprar algunos víveres de pasada, Icoa es una opción ideal. Este establecimiento, ubicado en el complejo de Seven Mile Shops, propone un completo abanico de opciones que incluyen bagels con salmón fresco, selección de pastelería local e incluso pintorescos cocktails locales. Allí, un delicioso sándwich o alguna selección de su pastelería más una bebida caliente promedia los 10 dólares estadounidenses.

Otra parada obligada es Eats Café, a pasos de la Governors Beach. Además de exquisiteces saladas, este lugar presenta algunos de los panqueque más deliciosos que un viajero pudiera probar. Con un promedio de 14 dólares estadounidenses, se puede disfrutar de un potente desayuno con variedad de salados más una bebida. Existen distintos lugares para disfrutar la gastronomía local desde temprano cuando el desayuno no está incluido en el hotel, lo que permite al visitante desarrollar una ruta de sabores desde la primera comida del día.

En George Town, el centro de Grand Cayman, Bread and Chocolate es una propuesta ideal para comenzar el día entre cookies, brownies con helado y frutas de estación. A pasos de Heroes Squares y de la Public Library, este restaurante se emplaza en una zona clave para aquellos visitantes que deciden dedicar unas horas a realizar compras libres de impuestos, incluyendo joyería, indumentaria o incluso licores u otros productos locales. Por alrededor de 13 dólares estadounidenses, es posible comenzar el día allí con alguno de sus exquisitos waffles o tacos bien cargados más un café, cappuccino o una limonada fresca. Es que Islas Caimán se caracteriza además por la producción local de comidas autóctonas y bebidas. Es por ello que los visitantes de Islas Caimán tendrán la posibilidad de recorrer algunas de las más exquisitas y clásicas destilerías de ron y bebidas espirituosas del Caribe. Una visita ideal para los adultos amantes de la verdadera coctelería de autor y los maridajes más sofisticados.

Para disfrutar de una estancia de unas cinco o siete noches en el destino, además de visitar sus calmas playas y probar la distinguida propuesta gastronómica, existen más opciones para viajeros de todas las edades y perfiles. Para los amantes del agua y la naturaleza, Stingray City es una parada obligada. Esta imponente excursión ofrece la oportunidad poco común de nadar con más de dos docenas de rayas sureñas que navegan en la zona. Hay distintas compañías locales que realizan la salida, incluyendo la posibilidad de acompañar la visita con una propuesta culinaria gourmet abordo del transporte como es el caso de Cayman Luxury Charters, una propuesta ideal para grupos. Mientras que muchas islas ofrecen excelente visibilidad debajo del agua, en Islas Caimán es consistentemente superior, por lo que las fotos salen claras y emocionantes.

Para visitar en tierra firme, el Cayman Turtle Centre, un imponente centro de investigación y conservación de fauna que recibe más de 200 mil visitantes al año, es una excursión ideal para visitar en familia impresionantes tortugas y otras especies marinas en un entorno natural. El lugar cuenta con visitas guiadas y existe la posibilidad de practicar snorkel para acercarse un poco más al mundo subacuático. Esta atracción ofrece transporte sin costo a pasajeros alojados en propiedades como Comfort Suites & Resort, Caribbean Club, Grand Cayman Marriott Beach Resort, Sunshine Suites Resort, The Westin, Kimpton Seafire Resort Spa y The Ritz-Carlton o Holiday Inn Resort Grand Cayman.

Cómo llegar

Es posible volar al destino vía Estados Unidos, lo que permite combinar un viaje que incluya algunas noches en ambos lugares. Hay vuelos directos a Grand Cayman desde Miami, Chicago, Dallas, Nueva York, Tampa, Houston y Boston (en este último caso de noviembre a mayo), entre otras ciudades. Para los viajeros que no cuenten con visado para pasar por suelo estadounidense, existe una excelente alternativa que permite llegar a Islas Caimán desde La Habana (Cuba) vía Cayman Airways en solo 59 minutos.

Clima, idioma y divisa

El territorio cuenta con un clima cálido durante todo el año, con temperaturas promedio de 29.1C (de mayo a octubre) y de 27.1C (de noviembre a abril). La temperatura del agua acompaña al sol que baña las islas, lo que logra un entorno ideal para disfrutar de una de las bellezas naturales más impresionantes del Caribe.

El idioma oficial de Islas Caimán es el inglés, pero a lo largo y ancho de las islas el viajero encontrará también un buen número de hispanohablantes, tanto en hoteles, como en atracciones y restaurantes que lo asesorarán para responder a cualquier inquietud o necesidad.

La moneda oficial es el "dólar caimanés" (KY), aunque el dólar estadounidense se acepta en casi todos lados, al igual que las tarjetas de crédito y débito. Además, existen cajeros automáticos dispuestos en distintos puntos del territorio para quienes prefieran manejarse con efectivo.

Cómo moverse en la capital culinaria del Caribe

Los viajeros pueden trasladarse con los shuttle ofrecidos por algunas propiedades, además de los buses y taxis disponibles. Para visitar Pedro St. James o el Queen Elizabeth II Botanic Park pueden movilizarse con los buses locales que pasan cada 20 minutos aproximadamente en las distintas paradas distribuidas mayoritariamente en el área de Seven Mile Beach y George Town. Para llegar a esas atracciones, los buses que hacen los recorridos NS, EE, BT o el número 9 van a ambos lugares. El costo es de 3 dólares estadounidenses por tramo por pasajero.

En Islas Caimán están presentes las principales compañías de car-rental del mundo para quienes gusten desplazarse con mayor libertad por todo el territorio. Cabe mencionar que allí se maneja por la izquierda y el comando del automóvil se encuentra a la derecha, por lo que los proveedores locales proveerán de algunas instrucciones para manejar cómodamente. En este sentido, el estacionamiento es sin costo en la mayoría de los lugares incluyendo varios de los hoteles. Existen algunos lugares específicos en George Town donde estacionar tiene costo, pero esto se encuentra debidamente señalizado para referencia de los pasajeros.