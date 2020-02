Estados Unidos para primerizos

El nuevo año dio sus primeros pasos y para aquellos con ganas de encarar una próxima aventura, los siguientes dos meses pueden ser la oportunidad ideal para llevar a cabo un primer viaje a los Estados Unidos.

EE.UU. es el tercer destino más visitado a nivel mundial con casi 80 millones de turistas anuales. Miami y Nueva York, dos de las favoritas entre el público argentino, son responsables por abarcar casi el 50 por ciento de esos 80 millones. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es todo lo que se pueden ahorrar, tanto en dinero como en tiempo, al visitar estas ciudades entre enero y marzo.

Miami, Florida

Sabemos que es un destino predecible para turistas provenientes de Argentina y que durante estas fechas es temporada alta, pero al combinar con Nueva York y, si es tu primera vez en Estados Unidos, suele ser una parada común. Por su verano eterno a pesar de que en la actualidad transite el invierno, la ciudad muy rara vez llega a estar en "temporada baja".

Como viajero primerizo, la principal opción para hospedarse debe ser Miami Beach, donde actualmente se disfruta un clima entre 23-25 grados centígrados, con cielos despejados y un sol bronceador acompañado por brisas refrescantes.

Los precios de los hoteles pueden llegar a tarifas muy altas pero hay opciones como el Washington Park que a lo largo del año mantiene sus precios accesibles, Este hotel consiste de estructuras históricas art deco y se destaca por su imagen jovial donde la diversión y el buen ambiente reinan.

Los precios durante el año en esta propiedad en particular suelen sostenerse entre 100 a 200 dólares por noche, y ofrece transporte gratis en el área, desayuno, clases de salsa, piletas, bicicletas, acceso a la playa y más.

Además de disfrutar de las playas, durante el invierno Miami goza de gran variedad de eventos para todos los gustos y edades. Desde ahora y con vistas a marzo habrá conciertos de Andrea Bocelli, Cher, Eros Ramazzotti, Lady Gaga, Pimpinela, Jose Luis Perales, Elton John y muchos otros que podés acceder a través de Ticketmaster. Existen también culturales, incluyen el Show Internacional de Botes, la Maratón de Miami, Cirque Du Soleil, el famoso festival de música Ultra, entre otros.

Si disfrutrás de las caminatas y de la arquitectura, te recomendamos que visites la sala de ventas de Paramount Miami en el centro de la ciudad y a sólo minutos de Miami Beach. Esta torre residencial de 60 pisos constituye el proyecto más grande de la ciudad y el segundo más grande del país, cuya construcción terminó recientemente. Para localizarlo solo mirá hacia el horizonte y ubicá la estructura con el mejor despliegue de luces en su exterior. Este desarrollo es el más exitoso de los últimos años en Miami y se convirtió en el favorito de inversionistas extranjeros por sus planes de pago y servicios incluidos.

Nueva York

Sin importar si llegás a Nueva York primero o a Miami, los vuelos entre estas dos ciudades son económicos durante esta parte del año, en algunos casos por debajo de los 100 dólares ida y vuelta. Además de las distintas opciones multidestino que pueden reservarse desde Argentina de acuerdo a las promociones de las aerolíneas.

En cuanto al hospedaje, es el mejor momento de visitar la ciudad ya que, en Nueva York, los impuestos son bastante altos y es importante hacer un buen ahorro de dinero tomando ventaja de las tarifas hoteleras de invierno.

La ubicación indiscutible para tu primera visita a la gran manzana es Manhattan. Ahora bien, Manhattan es relativamente grande y, aunque es fácil movilizarse, es mejor elegir los hoteles estratégicamente según tus preferencias y estaciones cercanas. Ubicados en pleno Times Square, a pasos de las famosas pantallas gigantes y la bola de cristal de año nuevo, se encuentran Row NYC y Knickerbocker. El Row NYC es uno de los hoteles más grandes de la ciudad y el favorito de muchas familias y jóvenes que optan por ahorrar en estadía sin sacrificar comodidad ni ubicación.

El Knickerbocker es un hotel cinco estrellas que atrae a viajeros de negocio o familias que disfrutan pasar tiempo en las instalaciones de su hotel. El Knick cuenta con un restaurante del famoso chef Charlie Palmer y una terraza impresionante -St. Cloud- favorita de los influencers que se acercan para tomarse fotografías. El Row NYC y el Knick están a sólo pasos de Broadway y locales comerciales por todas partes.

Si aislarte de zonas de turismo masivo es lo que buscás, el WestHouse New York es tu mejor alternativa. Se encuentra a minutos del Central Park y es uno de los favoritos de parejas y viajeros de negocios por su ambiente refinado y versátil. Un hotel de lujo con precios muy competitivos y caracterizado por su concepto hogareño, esta propiedad ofrece desayuno y cena sin cargo en su espectacular terraza del piso 23. No te olvides de visitar The Den, el bar del hotel con bebidas temáticas adaptadas a los acontecimientos de la ciudad.

Debido al invierno que espanta a la mayoría de turistas, Nueva York se siente más despejada y tranquila, pero lo más importante es que las actividades turísticas rebajan sus precios significativamente. Las obras de teatro de Broadway son unas de estas actividades que tenés de aprovechar. Revisá los horarios menos populares de medio dia (matinee) con precios todavía más bajos. Recomendamos que vean Hamilton, Beetlejuice o el Fantasma de la Opera. El Fantasma de la Opera se puede llegar a conseguir hasta por 50 dólares en buenos asientos.

Si de comprar se trata, las tiendas departamentales, un clásico de los Estados Unidos, y muchas otras boutiques, cuentan con promociones y liquidaciones anuales con descuentos de hasta el 70 por ciento. La Quinta Avenida, uno de los principales paseos comerciales de la ciudad, se encuentra muy cerca de estos hoteles.

Si tenés una semana de vacaciones, se recomienda una estadía de alrededor de cuatro noches en Miami y tres en Nueva York, asegurándote de pasar el fin de semana en Miami, ya que es donde su magia sale a relucir. Nueva York siempre tiene vida nocturna y los mejores descuentos los encuentras entre semana.