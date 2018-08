Esquel se vistió de blanco

Imponente panorámica. A 12 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel está La Hoya, uno de los centros de esquí más pintorescos de la Argentina..

Nieve abundante, seca y virgen, los atributos ideales para planificar excelentes jornadas; puntos panorámicos extraordinarios y una variada oferta de actividades, convierten a Esquel en el destino ineludible de cada temporada de esquí. Una invitación a vivir experiencias nuevas, disfrutando y compartiendo con toda la familia. Los niños deslizándose en trineos mientras la pareja se reencuentra y enamora del paisaje paseando en aerosilla; los jóvenes haciendo snowboard; y las familias enteras en caminatas con raquetas; conviven como postales únicas y complementarias cada año en este punto sobresaliente de la riqueza turística patagónica.

A 12 kilómetros de Esquel está La Hoya, uno de los centros de esquí más pintorescos de la Argentina. Con casi medio siglo de vida, es elegido cada año por cientos de familias por su tranquilidad y seguridad, para conocer de cerca el esquí, el snowboard y recrearse en las laderas de las montañas. Con su diseño natural que protege las pistas del impacto directo del sol, la variedad de sus pendientes y la elogiada nieve en polvo de excelente calidad, La Hoya cuenta con la temporada para esquiar más extensa de todo el país, que llega hasta mediados de octubre.

¿Por qué en La Hoya toda la familia disfruta y se divierte?

Para quienes están recién dando sus primeros pasos en los deportes de nieve, la presencia de pistas especialmente diseñadas permite realizar deslizamientos básicos, que seguramente serán eternizados en fotografías tomadas con cámaras familiares o subidos a las redes sociales desde los teléfonos móviles. La Hoya cuenta con una escuela de esquí y snowboard para acompañar estos primeros pasos en el deporte y una guardería con juegos de nieve y trineos para los más pequeños, garantizando diversión a pleno, lejos del aburrimiento, y socializando con otros pequeñoss, siempre al resguardo de personal especializado, para tranquilidad de los padres mientras disfrutan de la montaña.

Por su lado, los jóvenes de la familia interesados en desafíos más osados deben saber que La Hoya cuenta con un desnivel de 645 metros, que la cumbre alcanza los 2.075 metros sobre el nivel del mar y que la inclinación máxima es de 40 grados con una longitud esquiable de 14 kilómetros. El fresco aire patagónico acaricia el rostro de quienes se animan a descender a unos 100 kilómetros por hora en las tablas de snowboard. Es bueno saber también que estas pistas han sido diseñadas por profesionales y experimentados deportistas para no dejar pasar ninguna medida de seguridad. Además de saltos, cajones y barandas que propone uno de los mejores snowpark de Sudamérica, los más exigentes vienen eligiendo en los últimos años deslizarse sobre terrenos vírgenes, especialmente delimitados. Aquí no avanzan las máquinas y el zigzaguear entre las lengas del bosque, dejando allí las primeras huellas, genera un regocijo sin igual en los aventureros, abordados por un sentimiento de libertad irreproducible. Es el fuera de pista y la sensación natural.

Mientras los niños juegan y los jóvenes se divierten en la montaña, sus padres gozan de la tranquilidad que les genera el centro de esquí. De esta manera la pareja puede reencontrarse en un paisaje de ensueño, paseando y esquiando a la par, como mieleros en la nieve.

Caminatas por bosques de lengas y chocolate caliente para disfrutar en familia

Bosques poblados por imponentes y vistosas lengas, algunas de 30 metros de altura y coloridas hojas filosas, características de esta región montañosa, invitan de manera inclusiva a participar a toda la familia de las características caminatas con raquetas. Esta modalidad permite disfrutar del paisaje nevado de una manera diferente, con exigencia física moderada y servicios de guía fáciles de contratar.

La temporada de nieve en Esquel propone libertad para que cada visitante pueda disfrutar y vivir la experiencia de la nieve a su manera, y caminar con raquetas es una de las actividades pensadas para la familia entera, un trekking en grupo con el deseo de probar una sensación distinta, divertirse, sentir el canto de los pájaros y disfrutar del aire puro.

Esta particular caminata sobre la nieve hacia el sendero "Don Celso" (Bosque de Celso), permite mediante recorridos de montaña acceder a increíbles bosques de lengas que se levantan entre el blanco mágico que adorna el invierno en esta región, al cual no es posible llegar de otra manera que no sea caminando, siendo las raquetas no sólo un instrumento para ello sino la oportunidad que abre las puertas para disfrutar la nieve y la montaña de una manera diferente.

El uso de raquetas, que fuera el primer medio que utilizó el hombre para transitar la nieve de manera más segura y confortable, fue creado por los esquimales para caminar donde, si pisaban con calzado corriente, se hundían hasta la cintura o más. Las raquetas originales eran de madera pero actualmente las deportivas combinan plástico con aluminio y pesan alrededor de 300 gramos.

Con este sistema resbalarse es imposible, así que luego de una explicación breve y sencilla de cinco minutos, todos comienzan a caminar. Al final de la tarde los jóvenes regresan con sus tablas de snow al tiempo que sus padres buscan a los más chicos por la guardería o la escuela de iniciación. ¿El objetivo? Regresar a Esquel para relajarse y descansar en el hotel o pasear por la ciudad. Un rico y humeante chocolate caliente constituye un importante recurso para recuperar fuerzas, conectarse con el mundo y compartir en las redes sociales un registro de lo vivido. Cervezas artesanales y vinos regionales también son buenas opciones.

Para agendar

Entre los eventos deportivos, el Encuentro Infantil de Esquí "Copa Zorro Juan" es de los más atractivos. Este año se desarrollará entre el 15 y el 16 de septiembre. El 7 de octubre, en tanto, el Club Andino llevará adelante la vigésimo octava edición del Tetratlón Douglas Berwyn, con un trazado de nueve kilómetros de esquí, treinta y cuatro de mountain bike, siete de kayak y trece de running.

La Hoya es la más elegida por los grupos familiares para esquiar y recrearse en las blancas laderas. El contar con la temporada más larga de Argentina permite planificar viajes en temporadas medias y bajas para el esquí, con mejores tarifas en hotelería, pases al cerro, y aéreos, incluso con antelación obteniendo promociones especiales. Desde agosto, La Hoya ofrecerá los pases al precio de temporada baja hasta el fin de la temporada.

Para más información y consultas: Secretaría de Turismo de Esquel. 54 2945 451927/453145/455652; www.esquel.tur.ar; infoturismo@esquel.gov.ar