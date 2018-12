Entre el arte, la historia y el campo

Belleza. Milán, conocida como "capital de la moda", también tiene grandes edificios y esculturas para admirar el arte de otros siglos.



Italia es uno de los países preferidos para el turismo y las vacaciones de cualquier tipo. Para quienes aman el arte y la cultura les esperan miles de tesoros; los fanáticos del sol y la playa encontrarán a lo largo de toda la costa unas hermosas playas bien cuidadas y provistas de instalaciones turísticas y para aquellos a quienes les gusta escalar o los paseos por las montañas tendrán las zonas montañosas que pueden satisfacer sus expectativas con excursiones y toda la belleza de la naturaleza alpina.

Un viaje por Italia es siempre un recorrido artístico. Italia guarda tantos tesoros artísticos extendidos por todo el país que se puede considerar una galería de arte al aire libre. Ningún otro país del mundo puede hacer alarde de los tesoros de arte y de cultura que tiene Italia.

Según datos de la Unesco, más de la mitad del patrimonio histórico-artístico del mundo se encuentra en este país, y en cada pueblo se encuentra un testimonio inestimable de la historia. Museos, catedrales, iglesias y parroquias, monasterios y conventos, villas, palacios y castillos, y enclaves arqueológicos, hacen de Italia un viaje infinito en la cultura y en la belleza.



Para todos los gustos



Como bien sabemos, Italia es uno de los grandes destinos turísticos en Europa, tanto por su importancia histórica, turística, cultural, gastronómica, económica y muchas otras cualidades que la hacen destacar, así como por su gran cantidad de sitios turísticos.

El atractivo general de Italia se reparte entre todas sus ciudades, que, aunque de cierta manera u otra, algunas son un tanto más populares que otras, aunque debemos resaltar que todas por igual tienen su significativa importancia.

Si queremos comenzar a dividir o segmentar el turismo que se realiza en Italia, pues comenzaremos con aquel turismo principal, ese que se realiza en ciudades como Roma, Milán, capital de la moda; Florencia, capital del arte y la cultura, Venecia, la ciudad sumamente romántica.

Estas ciudades reciben gran cantidad de visitas al año y conforman la lista de los lugares que más movimiento e ingresos tienen gracias al turismo, sea ya por su sofisticación, la gran publicidad que se les hace o bien por las características pariculares con las que cuenta cada ciudad, por lo que también pueden llegar a ser un tanto más costosas o demandar más tiempo para poder disfrutar de la totalidad de sus atractivos.



Turismo rural



En otro lugar y desde otro punto de vista es que podemos identificar también otro tipo de turismo, uno más rústico, de perfil bajo, ese que se realiza en ciudades no tan conocidas ni concurridas; esas ciudades que normalmente no están siendo difundidas ni por fotos ni postales pero que, precisamente en ese desconocimiento general reside su atractivo; es como visitar un pueblito o comarca alejada, un tipo de economía portuaria o agrícola, un viaje al pasado, a la vida rural y campesina, ese relajamiento y ese marcar distancia del bullicio y caos de la ciudad; y cómo no, unos paisajes limpios y hermosos, así como edificaciones y monumentos propios de civilizaciones antiguas, los antepasados de la gente con la que aún se puede compartir ahí.

Entre estas ciudades podemos encontrar a Bolonia, Nápoles, Turín, Bari, Génova, Siena, Palermo, lugares que si bien no son tan conocidos, llevan su encanto en las cosas simples de su vida habitual.

Ya saben, que si quieren viajar a Italia no hay forma de que se escapen; tanto la opción comercial como la más tranquila y rural resultan estupendas para salir de la rutina habitual y despejarse un poco.





