En Jamaica Brasil, México y Dominicana

Con motivo de acompañar el encuentro de fútbol más importante del año, Iberostar Hotels & Resorts propone vivir una experiencia inolvidable para disfrutar de la Copa del Mundo de una forma completamente diferente. Durante el mundial, la cadena hotelera ofrecerá a sus huéspedes actividades especiales como concursos y pantallas gigantes para que no se pierdan ni un partido aun estando de vacaciones. Para mantener la emoción que se vive en cada edición, con grupos de amigos vibrando, festejando y pintados con los colores de su bandera, Iberostar ofrecerá una programación especial en sus hoteles de República Dominicana, México, Jamaica y Brasil, donde los aficionados de este deporte podrán disfrutar de los partidos y animar a sus selecciones. Los 64 partidos, que se jugarán entre el 14 de junio al 15 de julio en Rusia, serán proyectados en una pantalla gigante en un punto central de cada hotel, y además se podrán ver en los televisores en bares de los hoteles y el lobby. Cada hotel dará una selección de alimentos y bebidas para disfrutar los partidos. Los espacios comunes de los 20 complejos que participarán de la iniciativa estarán ambientados y decorados en torno a esta competencia. Quienes brindarán estas actividades especiales son: Bayahibe (Iberostar Hacienda Dominicus), Puerto Plata (Iberostar Costa Dorada), Punta Cana (Iberostar Dominicana, Iberostar Punta Cana, Iberostar Bávaro Suites e Iberostar Grand Bávaro), Cancún (Iberostar Cancún), Cozumel (Iberostar Cozumel), Riviera Maya (Iberostar Paraíso Beach, Iberostar Paraíso del Mar, Iberostar Quetzal, Iberostar Tucán, Iberostar Paraíso Lindo, Iberostar Paraíso Maya e Iberostar Grand Paraíso), Montego Bay (Iberostar Grand Rose Hall, Iberostar Rose Hall Beach e Iberostar Rose Hall Suites), Praia Do Forte (Iberostar Bahia e Iberostar Praia do Forte) y Manaus (Iberostar Grand Amazon).