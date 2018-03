El secreto de los reyes

Huellas del pasado. Mayapán, la última gran capital maya goza de una veintena de cenotes y una mezcla de elementos arquitectónicos que hacen del lugar una maravilla.

National Geographic Expeditions presenta los dos primeros viajes en español pensados especialmente para el mercado en América Latina con acceso exclusivo a sitios arqueológicos de la Riviera Maya en México y un recorrido revelador por una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu en Perú.

"Estamos muy entusiasmados de poder ofrecer estas dos nuevas propuestas de viaje en español al mercado latinoamericano para explorar más de cerca destinos emblemáticos que forman parte de nuestra identidad", dijo Diego Reck, vicepresidente ejecutivo de National Geographic Partners en América Latina. "Son oportunidades únicas que solo National Geographic puede ofrecer con accesos exclusivos a sitios arqueológicos en Riviera Maya y Machu Picchu, exploradores reconocidos y hospedajes majestuosos coronados con escenarios naturales impactantes", agregó.

En Los Secretos de la Riviera Maya en México, la flamante aventura en español incluye una visita privada a Chichen-Itza para explorar junto a un experto de National Geographic sitios arqueológicos del mundo prehispánico y obtener de forma exclusiva información sobre la investigación que se está desarrollando; un recorrido exclusivo por el sitio arqueológico Kiuic que aún permanece cerrado al público, y acceso a una majestuosa propiedad privada que abre sus puertas para Nat Geo Expeditions y permite explorar el casco antiguo de una hacienda colonial justo frente a una zona arqueológica considerada una de las más antiguas edificaciones Mayas en la zona. La experiencia es enriquecida con alojamientos de primera línea en lujosas haciendas de la zona y delicias preparadas por chefs locales rodeados de escenarios sorprendentes.

En Perú National Geographic Expeditions invita a explorar la historia que une a Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu para descubrir los últimos proyectos de investigación activos en la zona; así como descubrir la magia de Ollantaytambo, una de las últimas ciudades incas para conocer de cerca la vida y costumbres de esta enigmática civilización. Escenarios imperdibles y una exquisita comida tradicional peruana en un exclusivo picnic gourmet con los Andes peruanos de fondo coronan una oportunidad asombrosa en la tierra sagrada de los Incas.

National Geographic Expeditions ofrece una cantidad infinita de oportunidades para estar rodeado de maravillas naturales y vida silvestre exótica, de explorar célebres sitios arqueológicos, de conocer diferentes culturas y compartir tradiciones locales. Las expediciones son siempre acompañadas por un especialista o un equipo de especialistas de National Geographic, que comparten sus conocimientos y su pasión en español para crear experiencias enriquecedoras e inolvidables.

Itinerario México: Secretos de la Riviera Maya

Día 1. Llegada a Cancún, México. Relájese en las instalaciones del Hotel Xcaret México ubicado en la Riviera Maya para experimentar la famosa hospitalidad yucateca. Hotel Xcaret México (Incluido: almuerzo, cena).



Día 2. Ek Balam y Cenote Xocenpich. Explora Ek Balam, una magnífica ciudad amurallada, y suba una estructura cubierta de figuras de estuco que remata una pirámide desenterrada. Luego, sumérjase en las aguas cristalinas de un impresionante cenote privado ubicado en las ruinas de una antigua finca de Xocenpich, y más tarde, disfrute de un delicioso almuerzo a la sombra de los vetustos árboles de la hacienda. Hotel Hacienda San José Cholul (Incluido: desayuno, almuerzo, cena).



Día 3. Yaxunah - Chichen-Itzá. Comience el día con una visita a los jardines de la hacienda. Luego del desayuno explore Yaxunah y aprenda sobre sus técnicas de cultivo para luego degustar uno de los platillos más representativos de Yucatán. Continúe la expedición y haga una visita privada a Chichén Itzá, el sitio arqueológico más famoso del mundo prehispánico. Descubra la Pirámide de Kukulkán, la cancha del juego de pelota, el observatorio, el Templo del Dios Descendiente, el Templo del Jaguar y el Templo de los Guerreros en la "Nueva Chichén". Hotel Hacienda San José Cholul (Incluido: desayuno, almuerzo).



Día 4. Mayapan - Izamal. La aventura comienza en Mayapán, la última gran capital maya que goza de una veintena de cenotes y una mezcla de elementos arquitectónicos mayas, toltecas y locales. Después, visite la enigmática ciudad de Izamal, un auténtico pueblo maya vivo y una colonia de artistas y artesanos de gran relevancia. Hotel Hacienda San José Cholul (Incluido: desayuno, almuerzo, cena)

.

Día 5. Kiuic - Xocnaceh. Observe como la historia se devela frente a sus ojos y contemple los sitios arqueológicos que han permanecido ocultos durante siglos en la jungla de Yucatán. Descubra Kiuic, una misteriosa ciudad pérdida, de la mano del arqueólogo en jefe, experto y encargado de la exploración e investigación de este enigmático lugar. Continúe hacia Hacienda Xocnaceh, una antigua finca sin restaurar y disfrute de un almuerzo especial en las ruinas de una capilla del siglo XVIII. Explore los restos de la hacienda o nade en un antiguo tanque de agua convertido en piscina. Por la noche viva una experiencia artística única en un anfiteatro con cebido por el artista James Turrell, ubicado a la entrada de un cenote. Hotel Hacienda Temozón (Incluido: desayuno, almuerzo).



Día 6. Uxmal - Tekik de Regil. Disfrute de una visita privada al extraordinario sitio arqueológico de Uxmal, el más grande de la región, famoso por su elaborada arquitectura estilo Puuc. Continua la visita a la Hacienda Tekik de Regil, la más suntuosa de las haciendas privadas de Yucatán, una propiedad excepcional. La aventura continua con una perspectiva amplia de la gastronomía local, formando parte demostración y clase de cocina; y para terminar con una nota dulce, podrá probar la miel de abeja producida por los mayas, a la que se le atribuyen propiedades medicinales desde tiempos ancestrales. Hotel Hacienda Temozón (Incluido: desayuno, almuerzo, cena).



Día 7. Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an - Riviera Maya. Después del desayuno, regresará a la Riviera Maya parando en Muyil, uno de los primeros sitios Mayas habitados en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an. Una vez ahí, abordará un bote para explorar este otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los antiguos mayas no dejarán de asombrarlo, ahora con estas pirámides y ruinas que son muestra de la arquitectura de Petén, como la que se encuentra en sitios como Tikal.

No olvide su traje de baño para poder nadar en un canal virgen. Camine por los manglares antes de continuar hacia el Cenote Naheron, donde se sentirá en comunión con la jungla sumergiéndose en las aguas de este cenote. El viaje continuará rumbo a Tulum, en donde lo espera un almuerzo para retomar energía antes de llegar a su hotel en donde podrá disfrutar de tiempo libre antes de presenciar uno de los espectáculos folclóricos mexicanos más impresionantes. Hotel Xcaret México (Incluido: desayuno, almuerzo, cena).



Día 8. Salidas, traslado al aeropuerto de Cancún. (Incluido sesayuno)

Itinerario Perú: explorar la tierra sagrada de los Incas

Día 1. Llegada a Lima, Perú. Llegue a Lima y disfrute de una noche de descanso reparador en el hotel antes de comenzar su aventura por la tierra sagrada de los Incas. Hotal Westin Lima (Incluida cena)

.

Día 2. Lima. Visita la bella ciudad de Lima, y disfrute de un almuerzo en Casa Aliaga, una joya arquitectónica construida en 1536. La anfitriona es parte de la generación número 17 de la familia De Aliaga, quienes aún viven en la residencia, por lo que es la casa habitada continuamente más antigua de todas las Américas. Recorra el distrito de San Isidro y contemple la colección de arte Barbosa Stern, compuesta por obras maestras del arte virreinal. Hotel Westin Lima (Incluido desayuno, almuerzo).



Día 3. Lima/Cusco/Valle Sagrado. Vuele a Cusco y explore Chinchero, un pueblo que se encuentra a una altitud de 3,772 metros sobre el nivel del mar, famoso por la extraordinaria belleza y calidad de sus textiles. Luego, descubra la hermosa laguna Huaypo y disfrute de un exclusivo picnic gourmet, con los asombrosos Andes peruanos de fondo. Más tarde viaje hacia Urubamba, y diríjase hacia la Hacienda Inkaterra Urubamba, un hermoso hotel designado "Unique Lodge of the World" por National Geographic. Descanse allí y adáptese al cambio de altura. Hacienda Inkaterra Urubamba (Incluido desayuno, almuerzo).



Día 4. Valle Sagrado. Después del desayuno participe en un taller de preparación de la Chicha; bebida típica peruana a base de maíz. Posteriormente, sorpréndase con Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos vivientes de la cultura inca, que fue celosamente resguardado por una colosal fortaleza. Más tarde explore Pisac, un pueblo pintoresco en el que lo incaico y lo colonial conviven a la perfección. Recorra sus ferias artesanales y compre los más delicados trabajos en cerámica, artesanía textil y joyería. A la noche regrese al hotel, tome una deliciosa cena e inspírese con una conferencia impartida por un experto de National Geographic. Hacienda Inkaterra Urubamba (Incluido desayuno, almuerzo, cena).



Día 5. Valle Sagrado/Machu Picchu/Aguas Calientes. Súbase a bordo del Vistadome y disfrute a través de las ventanas panorámicas de este bello tren, increíbles paisajes rumbo a la estación de Aguas Calientes. Tome el bus y viaje a una de las Siete Maravillas del Mundo, Machu Picchu. Quédese sin aliento ante su belleza arquitectónica, sus espectaculares paisajes naturales y la energía que encierran sus enigmáticas construcciones. Sigua los pasos de los antiguos incas y explore la mágica ciudadela junto a un guía experto de National Geographic. Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Incluido desayuno, almuerzo, cena)

.

Día 6. Cusco. Levántese antes del alba, regrese a la ciudadela y camine hasta la Puerta del Sol. Contemple un amanecer único en un extraordinario lugar sagrado. Luego disfrute del tiempo libre o visite el proyecto de conservación del oso de anteojos Inkaterra Machu Picchu, de la mano de un biólogo, quien le contará todo acerca de esta especie en peligro de extinción. Luego del almuerzo regrese a Cusco en tren y allí regístrese en el hermoso, histórico y lujoso Palacio del Inca. Hotel Palacio del Inka (Incluido desayuno, almuerzo).



Día 7. Cusco. Por la mañana, explore a pie la hermosa ciudad de Cusco. Visite el templo de Qorikancha (Recinto de oro) dedicado al Dios Sol, cuyas paredes interiores se dice que estaban cubiertas con oro sólido. Luego diríjase a la Plaza de Armas y visite la catedral. Al finalizar el recorrido, podrá explorar libremente la ciudad, sus tiendas de artesanías, restaurantes y museos antes de reunirse nuevamente al caer la noche. Por la noche disfrute la cena de despedida en el Palacio Manco Capac y viva una experiencia inolvidable junto al explorador, fotógrafo y escritor de National Geographic, Peter Frost, quien ha explorado Los Andes desde 1971. Hotel Palacio del Inka (Incluido desayuno, cena)

.

Día 8. Cusco/Lima Salidas. Desayune y emprenda su camino al aeropuerto, con la mente y el alma llenas de experiencias, olores, imágenes y sabores inolvidables (Incluido desayuno).

Más detalles en http://www.natgeoexpeditionsla.com/.



Acerca de National Geographic Partners LLC



National Geographic Partners LLC (NGP), una operación conjunta entre National Geographic y 21st Century Fox, se compromete a brindar al mundo contenidos científicos, de aventura y exploración de primera línea a través de un portafolio de activos mediáticos sin parangón. NGP combina los canales de televisión de National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People) con los activos mediáticos y orientados al consumidor de National Geographic, que incluyen las revistas National Geographic, National Geographic Studios, las plataformas digitales y de redes sociales relacionadas, libros, mapas, medios infantiles y actividades complementarias que incluyen viajes, experiencias y eventos internacionales, ventas de material de archivo, concesión de licencias y empresas de comercio electrónico. Impulsar el conocimiento y la comprensión del mundo ha sido el propósito principal de National Geographic durante 130 años, y ahora se comprometen a profundizar más, ampliar las fronteras e ir más lejos, llegando a más de 730 millones de personas en todo el mundo, en 171 países y 43 idiomas, todos los meses.





¿Te gustó la nota?