El paraíso oculto

Trancoso, la última playa de Bahia, invita a disfrutar de sus próximas vacaciones en Club Med. Durante el verano habrá vuelos directos desde Rosario a Porto Seguro los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero

Ubicado al sur de Salvador de Bahía, a 20 kilómetros de Porto Seguro, Club Med Trancoso enamora a sus huéspedes con una maravillosa playa, rodeada por una frondosa vegetación y un increíble acantilado. Trancoso, la joya glam de Brasil le muestra todo el encanto de Bahía y permite disfrutar de maravillosas vistas.

Con increíbles playas alejadas del circuito turístico tradicional, Club Med ofrece un destino caracterizado por la Mata Atlántica y su exuberante vegetación. Sin perder su encanto original, Trancoso se ha convertido en un auténtico oasis bahiano, junto con su casas, bares, aromas de moqueca y su ambiente hippie chic.

Dentro las diversas atracciones y actividades que propone Trancoso, sus playas de fina arena blanca y piscinas naturales formadas por los arrecifes de coral son las más buscadas por las turistas. Entre ellas destacan playa del Coco, mejor conocida como playa Palmera por sus más de cien palmeras típicas de la región, y la playa Espejo, la más famosa de la localidad. Y para cuando cae el sol, es ideal visitar el centro histórico de la localidad, el Quadrado, indicado para hacer compras, y degustar un menú especial o beber las más diferentes bebidas.

Un plan nocturno ineludible es visitar la Pracinha do Bosque donde cada noche se congrega a la multitud y se baila al ritmo de las fiestas y festivales especialmente pensados para el público del lugar. Otra propuesta para la noche son los clubes de playa donde se reproduce todo tipos de ritmos musicales.

Si la belleza es sublime en Trancoso, Arraial d'Ajuda, ubicado al sur de Bahía, agrega una sofisticación única gracias al estilo colonial con mezcla cosmopolita. Casi 18 kilómetros de lindas playas coloridas son sus principales atracciones, algunas de ellas, protegidas por arrecifes, otras todavía preservadas y casi desiertas. Caminar por la extensa playa desierta del sur y visitar la Bróuei con sus tiendas típicas son citas ineludibles de este pueblo a kilómetros de Trancoso.

La localidad de Trancoso ocupa un lugar relevante en la historia de Brasil ya que fue donde desembarcó por primera vez el explorador portugués Pedro Alvares Cabral en el año 1500. Pero el espíritu de este destino fue creado recién en la década del 70 gracias a una mágica conjunción entre los locales y hippies que llegaron atraídos por el ambiente selvático y las aguas cristalinas. A partir de ese entonces la principal actividad económica fue el turismo, algo que no es para nada evidente cuando conoce el destino. Con poco más de 10.000 habitantes, el pueblo de 10.000 habitantes, el pueblo conserva la tranquilidad, y la naturaleza se mantiene libre.

El pueblo playero del municipio de Porto Seguro se convirtió en uno de los destinos más codiciados del jet set internacional. Leonardo Di Caprio, la cantante Beyoncé, Kate Moss, Mathew McConaughey y Will Smith son algunas de las figuras que eligen la playa, el mar y los servicios exclusivos que Trancoso ofrece. Otras celebridades como Georgina Brandolini d'Adda, heredera de una de las familias aristocráticas más importantes de Italia, así como el presentador estadounidense Anderson Cooper apostaron a la adquisición de una casa en este lugar.

Trancoso ofrece increíbles playas, una ciudad con aire bohemio bordeada por casas rústicas de colores, pero al mismo tiempo, conserva el refinamiento y la sofisticación de los alojamientos y exclusividad en los servicios. Las celebridades que visitan Trancoso aprecian la privacidad que preserva.

En Club Med Trancoso, la familia vivirá una inolvidable estadía; gracias a los GOs (Gentiles Organizadores), quienes están dedicados a proponer actividades y acompañar a los G.Ms (Gentiles Miembros), el éxito en sus vacaciones es un hecho. Tenis, fútbol, voley, tiro al arco, trapecio volador, hidrogimnasia, caminatas, yoga, ta‹-chi, elongación, body pump, body combat, step y gimnasia localizada, son también otras de las opciones para deleitarse.

Este verano Club Med ofrece para enero y febrero 2018 paquetes alll inclusive: vuelo más estadía por adulto en base doble a precios desde 44.450 pesos. Cabe destacar que la oferta aérea de GOL entre Argentina y Brasil se amplió en el último año sumando nuevas frecuencias que conectan la ciudad de Rosario con Porto Seguro, a tan solo 20 kilómetros de Trancoso. Para aquellos que desean viajar desde Rosario, los vuelos exclusivos son los días 16, 23 y 30 de enero y 6, 13 de febrero.

Brasil se ha convertido en uno de los destinos predilectos de los argentinos. El crecimiento en cantidad de vuelos y conectividad con destinos a Brasil hizo que los argentinos apostaran por el nordeste brasileño un año más. El país espera hasta un 10% más de turistas argentinos para la temporada 2018, quienes invierten alrededor de 1.300 millones de dólares en Brasil.

Club Med Trancoso es el sitio que combina el lujo con la naturaleza, la diversión y el relax, un verdadero paraíso aislado del turismo masivo de Brasil. Un destino con un toque bohemio, por lo demás rústico reúne playas bordeadas por acantilados y una ciudad con un centro encantador.

Lejos de las luces, y el show-off, Trancoso supo reaccionar rápido y acoger la demanda de un público que buscaba tranquilidad y lujo para sus vacaciones. Si su tendencia es lo semioculto, playas desiertas, y un entorno salvaje pero sofisticado, Club Med Trancoso es ideal para sus vacaciones.

El confort y el buen gusto es lo que prima en cada uno de los resorts de Club Med, y por supuesto, Trancoso no es la excepción. Con un clima de "dolce far niente" y extensas playas tranquilas donde la naturaleza es protagonista, todo está pensado para una estadía donde la comodidad es prioritaria. Una atmósfera de alegría lo espera, con una gran variedad de opciones para aquellos que buscan diversión bajo el sol.

Un atractivo adicional es el complejo Terravista, el campo de golf próximo al village, que ofrece la oportunidad de jugar en uno de los greens más espectaculares de Sudamérica. Quienes decidan vivir esta experiencia, podrán divertirse y descansar en este exclusivo resort de cuatro tridentes y aprovechar todas las actividades que ofrece a sus huéspedes.

Club Med es una empresa multinacional líder en vacaciones all inclusive familiares, cuenta con 75 villages ubicados en México, Brasil, Caribe, Europa, Africa, Oriente Medio, Asia y océano Indico. La marca ofrece productos tanto de sol como de nieve.