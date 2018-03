El "Mixólogo del año" estará en un festival

Las Islas Caimán anuncian a Ensor Yusseff, barman local de The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa, el «Mixólogo del Año» será parte del festival internacional «Taste of Cayman: Seven Fathoms Rum Challenge». Yusseff cautivó a los jueces durante un enfrentamiento final de mixología en el 30º festival anual Taste of Cayman Food & Drink hecho en enero de este año y ganó un barril de 20 litros de Seven Fathoms Rum y dos pasajes para volar con la aerolínea Cayman Airways. El «Taste of Cayman: Seven Fathoms Rum Challenge», auspiciado por el Departamento de Turismo de las Islas Caimán en colaboración con la Asociación de Turismo de las Islas Caimán, Cayman Spirits Co., Cayman Airways y Kimpton Seafire Resort and Spa, es uno de los encuentros más esperados del trigésimo aniversario del festival Taste of Cayman. El encuentro de enero reunió a los bármanes más talentosos del mundo en un festival gastronómico para presentar los diversos sabores que existen en la «Capital culinaria del Caribe». Durante el desafío de mixología Seven Fathoms Rum, los ganadores de las exhaustivas competencias de clasificación celebradas en EEUU, el Reino Unido y el Caribe crearon un cóctel exclusivo con ron predilecto destilado en la localidad, añejado en el océano, y con un ingrediente secreto. Yusseff se enfrentó cara a cara con siete competidores de las Islas Caimán, así como con cuatro bármanes internacionales. Todos compitieron por un barril de 20 litros de Seven Fathoms Rum, dos boletos para volar por la aerolínea Cayman Aiways y el prestigioso título de «Mixólogo del Año». Yusseff, el barman de Westin, mostró un alto nivel de creatividad y precisión, y deslumbró a un prestigioso grupo de mentes maestras culinarias y de mixología con su cóctel ganador, «Seven Fathoms Flower», que presenta los suaves sabores de Seven Fathoms Rum mezclados con calabaza, licor de albaricoque y jengibre, el ingrediente secreto de la ronda final. Para más datos sobre el Taste of Cayman Food & Drink Festival, ver el sitio web www.tasteofcayman.org.