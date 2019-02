El Llao Llao será la sede del Ironman que correrá en Bariloche

Llao Llao Resort, Golf-Spa será nuevamente el hotel oficial de la segunda edición del Ironman 70.3 que se desarrollará en Bariloche en el mes de marzo. En el marco de la realización de una nueva edición del reconocido triatlón, Llao Llao Resort lanzó paquetes con beneficios para los atletas y sus acompañantes que lo elijan como destino para sumar a la experiencia. Quienes se hospeden en Llao Llao Resot, Golf-Spa, lugar donde comienza la competencia, además de disfrutar todo lo que ofrece el resort, tendrán el diferencial de: fila vip en acreditación y retiro de kit Expo, lugar preferencial en racks, cesta de frutas de bienvenida en categorías Suites y desayuno a partir de las 5 am el día de la carrera. También podrán acceder libremente al lago Moreno desde la marina del hotel para entrenamientos de natación previos a la competencia, y contarán con la posibilidad de realizar un check general o armado de bicicleta en el hotel para llegar de la mejor forma a la carrera. Asimismo, el resort ofrecerá un régimen de media pensión para quienes lo deseen, con un menú Ironman en las comidas pre y pos competencia. Asimismo, dentro de los servicios de Llao Llao Resort también está incluido: desayuno buffet, wifi, uso libre del Health Club y Fitness Center con piscinas In & Out climatizadas y grilla diaria de actividades recreativas. Para más información y reservas: www.llaollao.com / 0810 222 5526 / reservations@llaollao.com.ar