Destino: República Dominicana

La cadena Viva Wyndham hoteles ofrece verdaderos paraísos para alojarse. Viva Wyndham Bayahibe República Dominicana está situado en Bayahibe, en la provincia de La Romana: una comunidad rural de pescadores y cuenta con magnificas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Este asombroso lugar también hace alarde de una fauna y flora únicas.

¿Qué hay alrededor para disfrutar?

La Romana es quizás la ciudad dominicana de mayor renombre internacional, a pesar de ser una de las más jóvenes del país. Su desarrollo urbano se inicia en las primeras décadas de este siglo con el establecimiento de la villa de Puerto Rico Sugar Company, la cual establece el ingenio azucarero más grande del sector privado, el Central Romana. Con años de historia, cultura y trayectoria Bayahibe & La Romana tienen mucho que ofrecer.

Altos de Chavón

La cultura, la música y el arte se combinan para hacer este lugar único. Su construcción en piedra y su aire colonial dejará deslumbrado al visitante. La villa artística de Altos de Chavón es una comunidad cultural ubicada encima del río Chavón. Allí encontrará talleres de artesanía, estudios de arte, galerías y restaurantes.

Al visitarla no puede dejar de ver su famoso anfiteatro que va acorde con la arquitectura del lugar y que impresiona por su gran belleza. Este escenario internacional tuvo su concierto inaugural en 1982 con el incomparable Frank Sinatra. Al día de hoy, una gran cantidad de artistas de renombre internacional se han presentado allí. Además de ser el hogar de uno de los campus de la prestigiosa escuela de arte Parsons The New School for Design.

Parque Nacional del Este

Bayahibe, cerca de Casa de Campo, posee una de las entradas al Parque Nacional del Este, reserva con playas vírgenes y otros atractivos naturales que no han sido dañados por el hombre. El parque tiene cuevas con pictografías precolombinas y piedras talladas por los taínos. Un lado de la costa es ideal para bucear debido a la impresionante diversidad en la formación de corales que tiene. Al sureste del parque, hay manglares y diferentes tipos de aves.

Isla Saona

Desde Bayahibe salen botes y lanchas que llevan a este islote de inmensa belleza natural, siendo la más grande de las islas adyacentes a la Española, forma parte del Parque Nacional del Este y sirve de santuario a varias especies deaves migratorias. La isla Saona también tiene interesantes cuevas como la de Cotubanamá, nombrada en recuerdo del orgulloso jefe indígena. En la isla se encuentran playas de ensueño rodeadas con finísimas arenas blancas, bañadas en aguas cristalinas y rodeadas de millones de palmeras de coco.



Isla Catalina

La isla Catalina o Serena Key, como la llaman algunos, es una preciosa isla de arena blanca cercana a la costa sureste de Bayahibe. Ella misma es un área virgen y protegida del Parque Nacional del Este, donde el mar siempre se encuentra en absoluta calma. Este paraíso escondido es el escenario perfecto para la diversión en el Caribe con un kilómetro de playa para exclusivo disfrute de aquellos que buscan deleitarse bajo el sol aprovechando arenas perfectamente elaboradas, agua de temperatura óptima, un mar para todos los deportes acuáticos, todos los colores del universo tropical y una sublime comunicación con el entorno.

Viva Wyndham Dominicus Beach

Allí se puede experimentar la energía del ritmo y la diversión en un resort todo incluido, donde para el aburrimiento no hay lugar. Situado en las playas paradisíacas de Bayahibe, una comunidad rural con la cultura y las sonrisas dominicanas. Un lugar de ensueño que mezcla la inagotable belleza natural con una contagiosa alegría, y pasar unas vacaciones inolvidables.

En Viva Wyndham Dominicus Beach la fiesta no termina nunca. Ahora bien, si necesita recargar las pilas y olvidar el diario vivir, puede relajarse a la orilla de la playa mientras las olas del mar y la suave brisa lo envuelven en un increíble atardecer. La diversión se expande a lo largo de un kilómetro y medio de playa privada, así como la completa oferta "todo incluido" para el disfrute de toda la familia.

También puede embarcarse en una aventura en las múltiples opciones que ofrece este destino turístico. Desde una visita a la isla Catalina, un paisaje intacto del Caribe, a poca distancia del resort, hasta conocer Altos de Chavón. O simplemente disfruta de todo lo que ofrece Viva Wyndham Dominicus Beach, un hotel que define la experiencia caribeña y asegura recuerdos por siempre.

Viva Wyndham Dominicus Palace

Aquí hay que dejarse seducir por su encanto y seguramente caerá en amor con Viva Wyndham Dominicus Palace. Aquí las vacaciones se multiplican por dos. Los huéspedes disfrutarán de las facilidades de este resort y del Viva Wyndham Dominicus Beach sin costo adicional. Tendrán acceso a todas las facilidades y servicios del Viva Wyndham Dominicus Beach, reconocido mundialmente por su atmósfera única considerada un spot de diversión sin igual. Allí puede relajarse libre de distracciones mientras la familia completa disfruta de una amplia gama de actividades.

Duerma en uno pero goce de los dos. Aproveche este beneficio que te otorga acceso a todos los restaurantes, bares e instalaciones. Experimente la energía del ritmo y la diversión en un resort todo incluido, donde además la relajación es inevitable. Situado en las playas paradisíacas de Bayahibe, una comunidad rural que combina las aguas cristalinas del Caribe con la cultura y las sonrisas dominicanas.

La diversión se expande también en un kilómetro y medio de playa privada. Ideal para parejas que buscan un refugio en una aventura llena de pasión con las infinitas posibilidades que ofrece este atractivo turístico, por lo que es el lugar perfecto para la relajación y el romance.

A partir de una visita a la isla Catalina, con su paisaje virgen del Caribe y una corta distancia del resort, visitar Altos de Chavón, o simplemente disfrutando de los muchos escondites románticos, Viva Wyndham Dominicus Palace es un hotel que define la experiencia del Caribe y prometedora buena vida.

Viva Wyndham V Samana

V Collection es el nuevo y creciente portafolio de exclusivos resorts todo incluido, sólo para adultos en la República Dominicana. Fue creado para satisfacer las demandas de los viajeros activos que aprecian el diseño moderno, la elegancia yun elevado servicio de gastronomía y bebidas, todo en un ambiente fresco y relajado.

Haga una escapada a un complejo hotelero con todo incluido, en una excelente ubicación junto a la playa. En el momento en que llega al complejo hotelero con todo incluido Viva Wyndham V Samaná, sentirá que todo el estrés abandona el cuerpo y la mente. Sienta en los pies las doradas arenas de la playa Coson, sienta la fresca brisa dominicana rozar suavemente su piel, pasee por la zona en una de las bicicletas gratuitas y disfrute de las vacaciones.

Además, disfrute de la belleza salvaje de sus costas. Camine por los senderos naturales o pasee en kayak o canoa. Celebre eventos especiales, como bodas, aniversarios y lunas de miel. La excelente ubicación en la playa lo convierte en un extraordinario complejo hotelero, y promete recibirlo año tras año para que disfrute de los servicios únicos.

Las vacaciones en el Viva Wyndham V Samaná incluyen alojamiento, todas las comidas y refrigerios, bebidas ilimitadas, cócteles y vino, club para niños, selección de deportes acuáticos y terrestres, noches temáticas y los más sorprendentes espectáculos, así como discotecas y una infinidad de opciones de entretenimiento para todos los gustos.

Servicios excepcionales

Relájese en una habitación espaciosa junto a la playa. Después de una tarde de yoga, pilates, o voley en la playa, le encantará volver a una generosa habitación completamente equipada con comodidades de primera clase. Sírvase una cerveza bien fría o una gaseosa refrescante de su mini refrigerador y sumérjase en sus exclusivas y lujosas sábanas y mantas WynRest. Observe las vistas al mar, la piscina o el jardín. Vea una película en un televisor con pantalla plana de alta definición. ¿Busca más? Las habitaciones ofrecen máquinas de café y pequeñas piscinas privadas. Además, este es un hotel 100% de no fumadores, así puede respirar sin inconvenientes mientras disfruta de las instalaciones.