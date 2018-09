De Maceió a Porto de Galinhas

Brasil se consolida como una de las propuestas turísticas más atractivas para los argentinos. Porto de Galinhas y Maceió no son la excepción. Destacados por su clima tropical de 25 durante todo el año y por sus playas de aguas cristalinas cubiertas de arena blanca, rodeadas de cocoteros, hacen que el nordeste brasileño se posicione como uno de los destinos más elegidos por aquellos turistas que buscan playas similares a las del Caribe, pero a un costo menor y mitad de distancia.

Degustar la gastronomía típica de la región, recorrer los diferentes museos y centros históricos, perderse en callecitas de la ciudad completas de historia y color, realizar distintos deportes acuáticos, visitar las piscinas naturales y sumergirse en las cálidas aguas con peces de colores, hacen del nordeste brasileño un destino ideal para vacacionar.

Elegir un buen hospedaje, es fundamental para hacer de la estadía, una aventura inolvidable. Tanto los Hoteles Ritz Lagoa da Anta y Ritz Suites de Maceió, como el conjunto de Resorts reunidos en el Convention & Visitors Bureau de Porto de Galinhas garantizan unas vacaciones soñadas para disfrutar en familia o con amigos, ya que ofrecen opciones para todo los gustos.

Un dato no menor, son las nuevas conexiones aéreas con Brasil. Las cuales facilitan y tornan más económicos los destinos del nordeste brasileño, ya que no sólo parten de Buenos Aires, sino también desde Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán.

El director de los Hoteles Ritz, Pietro Coelho, declaró que "el nordeste brasileño se ha convertido en la opción preferida de los argentinos para disfrutar de playas paradisíacas a tan solo unas pocas horas de viaje".

Por otra parte, Otaviano Maroja, director del Convention & Visitors Bureau, comentó que "para la próxima temporada esperamos la llegada de turistas argentinos, quienes prefieren combinar entretenimiento, buenos hoteles y playas tropicales a costos atractivos". Un dato importante es que, tanto los Ritz de Maceió como los Resorts que pertenecen al Convention & Visitors Bureau de Porto de Galinhas, se encuentran preparando ofertas tentadoras para los argentinos que presentarán el mes que viene en la FIT, Feria Internacional de Turismo, en Buenos Aires.



Alojamiento



El Ritz Lagoa da Anta es el más reconocido hotel de Maceió. Posee ubicación privilegiada frente a la playa de Lagoa da Anta, y cerca de las playas de Jatiúca y Ponta Verde.

El hotel dispone de toda la infraestructura de descanso y entretenimiento para niños y adultos, con todas las facilidades de estar dentro de la ciudad de Maceió. Modernamente proyectado para el confort el hotel Ritz Lagoa da Anta tiene como diferenciales los pisos temáticos especialmente ambientados.

El Ritz forma parte dePAS (Programa de Alimentos Seguros), y fue el primer hotel de Brasil en ganar el premio TropenPreiss ITB Berlin como "Hotel Das Artes", por su colección de obras de arte. Fue galardonado durante 2012 con el premio a la excelencia por TripAdvisor.

Por su parte, el Ritz Suites se sitúa en el centro del sector turístico de la ciudad. El hotel posee una arquitectura moderna, piscinas para adultos y niños, sauna, gimnasio, centro de eventos, estacionamiento privado, generador central, banda ancha y wifi en todas las habitaciones, bar y restaurante con la mejor cocina regional.

El gran diferencial que ofrece Ritz Suites son sus habitaciones completamente equipadas con todas las comodidades, pensadas tanto para familias como para los ejecutivos más exigentes. Por otra parte, para aquellos que planean estadías más largas, posee habitaciones equipadas con cocina.



Porto de Galinhas



El balneario de Porto de Galinhas es el quinto destino de placer más visitado del país, y el primero del Estado de Pernambuco. El balneario ha sido reconocido como la mejor playa de Brasil por los lectores de la revista Viagem & Turismo durante diez años consecutivos. Allí, Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau inició sus actividades en diciembre de 2014, y es una asociación privada sin fines de lucro que actualmente congrega a más de 60 asociados y representa a todos los segmentos relacionados con la actividad turística.

Sus objetivos son el aumento de la cantidad de visitantes y del tiempo de estadía en el destino por medio de acciones de promoción, capacitación profesional, captación, generación e incremento de eventos de placer y negocios. Para ello, la entidad trabaja con el fin de integrar sectores de la sociedad en asociaciones público-privadas, ayudando a impulsar el mercado de consumo y el desarrollo económico local.