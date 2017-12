Cuatro destinos para Navidad

Luz. Rio de Janeiro

En una fecha que marca la alegría y el reencuentro, cada ciudad ofrece con su personalidad propia lo mejor para disfrutar en familia o con amigos. El lugar más elegido por Despegar, la empresa de viajes online líder en Latinoamérica, es Rio de Janeiro (Brasil); seguido por Nueva York (Estados Unidos), Orlando (Estados Unidos) y Santiago de Chile (Chile).

Hoteles 3 estrellas

Entre la amplia variedad de alojamiento que se puede encontrar en Despegar, los más buscados y comprados son los hoteles de tres estrellas, que incluyen desayuno. A continuación, valores entre el 23 y el 30 de diciembre, que se pueden conseguir para dos personas con impuestos y tasas incluidos, en todos los casos con financiación hasta en 12 pagos sin interés: Río de Janeiro: $18.092; Nueva York: $37.410; Orlando: $16.414; Santiago de Chile: $12.602.

Tarifas para viajar

Vuelos ida y vuelta, desde Buenos Aires a Río de Janeiro: $8.881; Vuelos ida y vuelta, desde Buenos Aires a Nueva York: $26.708; Vuelos ida y vuelta, desde Buenos Aires a Orlando: $27.545; y desde Buenos Aires a Santiago de Chile: $5.109.

Una Navidad diferente

Además de vuelos y hoteles, en Despegar se pueden obtener actividades para realizar en los destinos:



• Río de Janeiro

Una ciudad a orillas del mar. Las excursiones pueden ser al cerro de Corcovado, la estatua del Cristo Redentor y el Pan de Azúcar. Además, visitar las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon, Parque Nacional de la Tijuca, la laguna Rodrigo de Freitas y el Estadio Maracaná.



• Nueva York

Una Navidad blanca. En esta ciudad cosmopolita, se puede sacar el New York CityPass, un pase para las mejores atracciones turísticas de Nueva York. Esta tarjeta de descuento permite ahorrar hasta un 40% en el precio de los tickets de seis atracciones: el edificio Empire State, el American Museum of Natural History y el Metropolitan Museum of Art (MET). Además, se puede elegir entre el 9/11 Memorial and Museum o el Intrepid Sea, Air & Space Museum; el observatorio Top of the Rock o el Guggenheim Museum; y un paseo por el puerto o una visita a la Estatua de la Libertad y la isla Ellis.



• Orlando

Para Walt Disney existe una promoción en Despegar que consiste en pagar, al mismo precio que cuatro días, cinco jornadas para visitar Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom. Todo desde $18.844 para dos adultos, con financiación hasta en 24 cuotas sin interés. En el caso de Universal Orlando Resort, se ofrece el "3 Park Explorer Ticket 2017", que consiste en 14 días consecutivos de acceso a Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure y Universal's Volcano Bay, permitiéndose cambiar de parques en el mismo día. Todo desde $10.594, también con financiación hasta en 24 cuotas sin interés para dos adultos.



• Santiago de Chile

Destino con gran cantidad de visitantes argentinos, debido a sus precios competitivos en gastronomía, alojamiento y ropa. En las cercanías de la ciudad, sólo a 120 kilómetros, se encuentra Viña del Mar y Valparaíso. Para más información: https://www.despegar.com.ar

¿Te gustó la nota?