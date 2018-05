La industria turística argentina ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años. Por tal motivo, la inversión en éste rubro asoma como una posibilidad más que latente en distintos formatos. Y allí, los denominados condo hoteles emergieron como una alternativa de alta rentabilidad, segura y abierta para diferentes tipos de inversores. Desde un importante empresario que quiera ampliar su capital hasta aquella familia que desee invertir sus primeros ahorros.

Hoy ser un inversionista no es un objetivo inalcanzable y cada vez son más quienes deciden convertir sus excedentes en ganancia. La información, la apertura de los mercados y las posibilidades cada vez más amplias, han devenido en una "democratización?" de la inversión, es decir, no hacen falta grandes capitales para convertirse en inversor, el mercado hoy ofrece opciones para distintos tipos de ingresos. Los condo hoteles, que permiten literalmente a un inversor ser dueño de su propio hotel, se han convertido en una importante opción en el país y allí se destaca la llegada de Hampton by Hilton en el corazón de la ciudad de Bariloche.

Con el 70 por ciento de las habitaciones vendidas y la fecha de apertura confirmada para los primeros meses de 2019, sus desarrolladores se entusiasman con la obra que ya se encuentra muy avanzada. La particularidad de Hampton by Hilton es que trae a los interesados la oportunidad de ser dueños de un hotel de estándares internacionales, ofreciendo bases de inversión accesibles si se compara con la escala tradicional del mercado inmobiliario, por eso, se habla de microinversiones.

La principal ventaja de ésta modalidad con respecto a las inversiones inmobiliarias es que se trata de una alternativa que proyecta un 7% de rentabilidad sobre la inversión, el doble si lo comparamos con el que produce el alquiler de un departamento para vivienda que no llega a alcanzar el cuatro por ciento. Un tipo de ganancia más que conveniente si además tenemos en cuenta su inmediatez, otro de los factores que interesan cada vez más a los inversores. Por estas razones es que desde Argenway, firma encargada de llevar adelante el proyecto, hablan de "ladrillos inteligentes", ya que la inversión se ve respaldada por la seguridad de adquirir un bien inmobiliario y destinado a la industria turística, en el centro de uno de los destinos más importantes del mundo como es la Patagonia y, específicamente, la ciudad de Bariloche.

No es un dato menor las amplias posibilidades que ofrece Hampton by Hilton Bariloche a los interesados. Es que uno puede adquirir desde porciones de habitaciones hasta varias de ellas, aportando al contado o bien financiado en cuotas. ¿Cómo funciona el condo hotel? Se trata de un hotel cuyas habitaciones pertenecen a inversores individuales. El formato es muy simple: cada habitación es una unidad funcional de la cual su dueño posee título de propiedad. Hampton by Hilton permite a los inversores ser dueños de una habitación, varias o, de hecho, porciones de la misma (hasta una cuarta parte).

Una vez finalizada la obra, prevista para principios de 2019, el fideicomiso dará lugar a la explotación del negocio hotelero y la distribución trimestral automática de la renta entre sus propietarios. El inversor forma parte de un "pool", por lo que las ganancias son distribuidas equitativamente entre todas las habitaciones, sin importar cuál estuvo ocupada y cuál no durante el período. Todas las unidades participan de igual manera de las ganancias del hotel. Otra de las ventajas definitivas de Hampton by Hilton Bariloche es que permite a sus dueños no preocuparse por la administración del hotel, la cual será llevada a cabo por especialistas en el gerenciamiento de hoteles siguiendo las normas de alta calidad del Hilton, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo.

El fideicomiso es el encargado de contratar a los empleados, promocionar las habitaciones, pagar todos los gastos y distribuir las ganancias entre los inversores. El hotel está en el centro de la ciudad de Bariloche, a escasos 150 metros del Centro Cívico, y con imponentes vistas al lago Nahuel Huapi. Es posible participar del negocio invirtiendo desde 39.500 dólares. El aporte puede ser un anticipo del 30% y 18 cuotas, o al contado y se accede a una renta piso asegurada del cuatro por ciento por tres años.