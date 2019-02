Concón, el placentero sabor de Valparaíso

Viajar, descubrir lugares y vivir experiencias sorprendentes, es lo que cualquier viajero persigue y en Concón, la ciudad costera del Estado de Valparaíso en Chile, estas posibilidades están al alcance de la mano con las ventajas que brinda una gran variedad de escenarios naturales conservados que se internan en el Pacífico.

Cualquiera sean los programas de actividades que se diseñen para una visita a este punto del litoral chileno habrá siempre un valor diferencial. En cada puesto, bar o restaurante se imprime a fuego el sello de distinción que hará de la permanencia en esta ciudad una experiencia única: Concón es la Capital Gastronómica de Chile y así lo ratifica con cada plato en nuestra mesa.

Esta ciudad, que junto a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana integra el área metropolitana de Valparaíso, es reconocida por la diversidad de restaurantes ubicados en gran parte en el borde costero, frecuentados por turistas extranjeros y de toda la región.

Existen dudas sobre el nombre de la ciudad que unos investigadores relacionan a la lechuza "concón" o lechuza bataraz austral mientras que otros lo hacen con el vocablo en mapudungún conn-co (conn: entrar; co: agua). Para los lugareños ésta es su explicación más correcta y natural que hace referencia a la desembocadura del río Aconcagua. La tercera posibilidad, proviene de la jerga marinera medieval, en la que la palabra "con" se refiere a rocas semihundidas cercanas a la costa que hacen peligrosa la navegación.

Con una unión de conceptos que se acerca a la perfección, la oferta para los visitantes, representada por la Asociación Gremial de Turismo de Concón en la Quinta Región, amalgama posibilidades de hospedaje, actividades recreativas, deportivas y culturales para todos los gustos y bolsillos.

Aquí se concentra gran cantidad de escenarios naturales como el Campo Dunar de la Punta de Concón, el Humedal del río Aconcagua, playas y pedregales costeros, santuarios para la flora y la fauna de la región. El humedal "Parque Ecológico La Isla" consiste en un ambiente conformado por un ecosistema diverso, en el que confluyen los ambientes acuático marino, acuático fluvial y terrestre, que contribuyen a albergar una gran biodiversidad de plantas y aves, con un alto interés educativo, turístico y científico.

El parque fue diseñado y construido en un terreno de 13 hectáreas y alberga más de 70 especies de aves migratorias y residentes; las migratorias provienen fundamentalmente del hemisferio norte, en especial de los Estados Unidos y Canadá y su mayor afluencia se produce durante toda la primavera. Las aves acuáticas que habitan el lugar realizan su ciclo de vida de nidificación, alimentación y migración, por lo que se puede observar detenidamente sus comportamientos desde miradores instalados estratégicamente sin alterar el espacio natural.



Con la asistencia de guías especializados, se pueden avistar importantes colonias de gaviotas dominicanas, pelícanos, gaviotines de Franklin, pollitos de mar, perritos y otras especies como plateros, zorzales, loicas y el pilpilén. Entre las plantas más comunes se encuentran las totoras y el nenúfar, que soportan las fluctuaciones de las aguas saladas y dulces.Un promontorio rocoso que se erige sobre la costa de Concón, declarado Santuario de la Naturaleza en 1990, tiene también un alto valor natural y paisajístico debido a sus características geológicas y la gran presencia de aves marinas. Sus características sedimentarias hacen que se pueda observar también una buena diversidad de estratos rocosos, diferenciados por su color y textura de las rocas. La roca se encuentra sobre el borde costero y posee 25 metros de altura. Tiene una forma ovoide que sobresale del continente. En el lugar hay distintas escalinatas de fácil acceso que permiten al turista transitar con total libertad y disfrutar del maravilloso paisaje. En este espacio se puede escuchar un gran estruendo que parece multiplicarse por doquier. Al subir a la roca se puede advertir que ese sonido proviene del continuo choque del mar contra los escarpados acantilados. Un espectáculo de espuma blanca se disemina por el sector.La flora del lugar incluye plantas de pequeño porte, especialmente gramíneas. La fauna está conformada por una notable riqueza de aves marinas. Los ornitólogos, o simplemente los que gustan de observar pájaros, en este sitio logran encontrar aves como el cormorán yeco, guanay, gaviotas garuma, gaviotas dominicanas, piqueros, pelícanos y algunas especies migratorias como el chorlo de collar y de doble collar, además del playero de baird y becacinas, a veces es posible observar lobos marinos o pingüinos de Humboldt que utilizan los roqueríos que rodean esta formación como lugar de descanso en sus desplazamientos.La diversidad que caracteriza a Concón no deja afuea a las playas que se presentan a lo largo del distrito con distintos matices en el sustrato o en el modo en que el mar toma contacto con la costa. Esto permite que también sean variadas las actividades recreativas y deportes que se pueden practicar aquí. Playa La Boca, se ubica a un costado de la desembocadura del río Aconcagua y la caracteriza su arena negra y gruesa, típico por su cercanía al río. Es apta para deportes como surf, bodyboard, pesca playera, cabalgatas e ideal para largas caminatas. Forma parte de un pintoresco centro gastronómico y una feria de artesanías de visita obligada por la calidad de los productos que los legítimos artesanos exponen.En la rada de la caleta Higuerillas se encuentra playa Bahamas, que no posee infraestructura para los visitantes, lo que la hace óptima para quienes buscan espacios tranquilos o quienes incursionan en el windsurf y el bodyboard.Para un día más ajetreado playa Los Lilenes presenta buenas instalaciones y cómodos estacionamientos. Una característica que la destaca es su ubicación frente a un sector de dunas, ideal para la práctica de sandboard.Quienes vacacionan en familia prefieren playa Las Conchillas por su tranquilidad. Es la más pequeña en cuanto a superficie y se caracteriza por la gran cantidad de conchitas que se encuentran en su pequeña extensión.Para ese público también se apunta playa Negra, muy segura para niños, con roqueríos que se internan en el mar y sectores de arena que no sobrepasan los 300 metros de extensión. Posee un entorno de casas de segunda residencia y alojamiento del tipo cabañas. Cuenta con baños públicos y durante el verano se habilitan kioscos y arriendo de utensilios para playa.La perla del verano generalmente es playa Amarilla que cuenta con terrazas, baños y camarines, lo que la transforma en una de las predilectas de los visitantes del balneario de Concón. Está rodeada de casas de segunda residencia, hospedajes y restaurantes y cuenta con un remodelado paseo peatonal.El camino que une el balneario de Concón con el de Reñaca se comenzó a construir en 1917 y se inauguró en 1921. Esta vía dejó en desuso el antiguo Camino Real que existía entre Viña del Mar y Concón. Es así que la ciudad dejó de "dar la espalda" y su atención se centró definitivamente en su punto fuerte, la belleza que ofrece el paseo costero con excelentes lugares de recreación y espacios óptimos como balneario. Desde aquellos años el recorrido aporta gran valor paisajístico y acceso rápido y ágil a todos los puntos de interés así como la comunicación con las ciudades vecinas.El recorrido es ideal para la práctica de deportes aeróbicos como caminatas y paseos en bicicleta. Sobre esta vía se ubican las caletas artesanales de pescadores Huiguerillas y San Pedro donde se desarrolla la actividad pesquera que abastece de los excelentes productos que elaborarán los restaurantes de la zona.Párrafo aparte merece la interesante cantidad de locales de comida como restaurantes y bares que se especializan en la preparación de pescados, mariscos, empanadas y pasteles, con un nivel sorprendente en cuanto a la calidad y frescura de sus platos inevitablemente bien acompañadas con pisco sour o el gran vino carmenere, entre otras exquisiteses que ofrece la región. Más allá de la eterna discusión sobre el origen del pisco sour, cuya autoría se disputan chilenos y peruanos, el autor de esta reseña, como los demás integrantes del Círculo de Periodistas Turísticos de la Argentina resolvimos entregar nuestro aval en mérito a la calidad del aguardiente de uvas y el sumo de limón que preparan nuestros hermanos del país trasandino.Mantagua Village, Hotel & Cabañas es un centro turístico en sí mismo. Permite disfrutar la experiencia en el campo junto al mar en un solo lugar. Ubicado en pleno borde costero a sólo tres kilómetros de Concón, es la alternativa más completa con servicios de excelencia en alojamiento para sus huéspedes, spa, actividades deportivas, recreativas y de aventura en un predio de 22 hectáreas. Es uno de los más recomendados para salidas en familia y ofrece entre sus programas paseos a caballo, en tractor, piscinas, hot tubs, muro de escalada, canopy, canchas de fútbol y asistencia permanente de animadores. También ofrece amplias instalaciones para encuentros de todo tipo en un entorno privilegiado frente al mar. www.mantagua.cl El Radisson Blue Acqua Hotel & Spa Concón ofrece una espléndida ubicación junto al océano, a pocos minutos de Playa Amarilla y a unos kilómetros de Playa Negra. Este alojamiento de 5 estrellas es muy recomendado para quienes pretendan un espacio de relax sin igual. Ofrece prestaciones recreativas, que incluyen un centro de bienestar, piscina al aire libre y cubierta. En este hotel de estilo mediterráneo se destaca la disposición de todos los servicios con vista privilegiada ya que se emplaza sobre las rocas de la costa y las olas bañan la base de su estructura. www.radissonblu.com.Rio Mar Apart Hotel. Un lugar privilegiado para los que buscan tranquilidad y descanso en un entorno de naturaleza. Ubicado a 100 metros de playa la Boca, un sector conocido por su amplia oferta gastronómica y escuelas de surf. Ofrece alojamiento en habitaciones en suite para 2 o 3 personas con vista panorámica al mar y desembocadura del río Aconcagua. www.aparthotelriomar.clClub House Hostal & Restaurant. Ofrecer un servicio basado en experiencias de calidez y confort para sus clientes. www.clubhouseby.com.Hostal Blanca Estela. Está ubicado en el centro de Concón, a un kilómetro de playa Amarilla. Ofrece servicio de habitaciones y departamentos. www.despegar.com/hotels/h-600220.Cabañas Aires del Bosque. Este alojamiento está a cinco minutos a pie de la playa y a 800 metros de la zona comercial y financiera. Ofrece estacionamiento gratuito. https://cabanas-aires-del-bosque.negocio.site.Cabañas Alicia. Ofrece suites matrimoniales y cabañas para 2, 3 y 4 personas. Su ubicación frente al mar le otorgan una vista privilegiada y desde sus terrazas se puede admirar la inmensidad del océano Pacífico. http://www.cabanasalicia.cl.Apart Hotel Bahía Bonita. Cuenta con departamentos equipados de 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños con capacidad de 2, 4, 5 y 7 personas, decorados y equipados para una estadía placentera, tranquila y relajada, todos con hermosa vista al mar, en la avenida costanera Borgoño. http://www.bahiabonita.cl.En cuanto a restaurantes están Nikko Seafood & Sushi, Burger Bar Friends. www.facebook.com/FriendsConcon, La Picá De Juan Segura. Especialidades en productos de mar, Aquí Jaime. www.aquijaime.cl y Albatros Restaurante.Entre otras actividades en Concón se pueden encontrar actividades para todos los gustos. Es posible practicar paramotor, karting, surf, travesías en kayak, paseos en cuatriciclos o a caballos. También hay visitas organizadas a las reservas naturales y sitios históricos.A 130 kilómetros de Santiago, en la costa de la quinta región, al norte de Viña del Mar y Reñaca, unidos por la ruta costera, se encuentra Concón. Desde la capital de Chile, se puede llegar en bus en dos horas de viaje. Diariamente Tur Bus (www.turbus.cl), Condor Bus (www.condorbus.cl) y Buses Pullman (www.pullman.cl) tienen alta frecuencia de salidas desde Santiago a Viña del Mar y Condor Bus llega directo a Concón. En Viña del Mar es posible tomar locomoción urbana (taxibuses y colectivos) a Concón.En automóvil: Desde Santiago por la ruta 68, son 120 kilómetros a Viña del Mar y de ahí 14 hasta Concón por la ruta costera. Otra opción es empalmar con la Vía Las Palmas y de ahí directo a Concón, evitando el paso por Viña del Mar. La ruta alternativa es tomar ruta 5 Norte hasta Hijuelas, en el desvío a La Calera tomar la ruta 60 y salir en el desvío a Concón.Desde la Argentina, una vez terminados los trámites en el paso fronterizo Los Horcones-Los Libertadores se debe continuar por la ruta 60 hasta Llay-Llay. Allí se toma la ruta 64. Todas las rutas de Chile están en excelentes condiciones.