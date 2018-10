Comida exquisita y cócteles en las islas Caimán

Playas y manjares. El destino caribeño ofrece a los visitantes una gran cantidad de lugares para deleitarse con una cena después de un soleado día de playa.

La comida caimanesa refleja la rica herencia cultural de este trio de islas que incorpora variados sabores internacionales en su cocina. Comidas y postres deliciosos incluyendo la caracola, coco, plátano, mandioca, ñame, arroz, atún, pargo, mango y el mahi-mahi son algunos de los platos clásicos que los viajeros saborean para disfrutar la cultura culinaria de Caimán. Debido a su escena gastronómica única, las Islas Caimán, que están a sólo una hora de vuelo desde Miami, cuentan con más de 200 restaurantes en su territorio.

Para celebrar su cultura culinaria, hasta fin de mes el Restaurant Month tendrá lugar en Caimán. Esta iniciativa representa una oportunidad ideal para disfrutar de algunos de los más exquisitos restaurantes de las islas con las mejores tarifas posibles.

Es que Restaurant Month permite a los amantes de la comida disfrutar de los mejores restaurantes de Caimán a un valor conveniente gracias a las propuestas de menú fijo disponibles a lo largo del mes. Organizado por el Cayman Islands Tourism Association, los restaurantes participantes crearon menúes de tres pasos desde CI $15 para almorzar y desde CI$ 25 para cenar (a modo de referencia, CI$ 1 = U$D 1,25).

Capital culinaria del Caribe

Existen variadas opciones para disfrutar entre los restaurantes participantes. Con propuestas para almorzar desde solo CI$15, los visitantes podrán comer en establecimientos como Lobster Pot, Rackam's y Cimboco. Adicionalmente, con menúes de almuerzo a CI$ 20, habrá también otras opciones como Guy Harvey?s, Casanova's, Agua, Ferdinand's (en el Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort and Spa), Cayman Cabana, Vivo, Edoardo's, The Wharf, Grand Old House y Thai Orchid.

Menúes especiales

Para los visitantes que apuntan a deleitarse con una cena después del soleado día de playa, Restaurant Month cuenta con algunos de los restaurantes más famosos de la isla con promociones especiales también. En octubre, Cimboco estará ofreciendo un menú para cenar a CI$ 25. Durante el mismo periodo, Edoardo's, Vivo, Agua, Casanova's, Catch, Guy Harvey's, The Brasserie, Rackam's y Thai Orchid tendrán propuestas de cena especiales por CI $35. Ave at the Kimpton Resort & Spa, Grand Old House, Lobster Pot, Beach House y Ristorante Pappagallo se unirán al Restaurant Month con menúes a CI$ 45.

Cócteles disponibles para disfrutar

Desde el 19 al 26 de octubre, el Cayman Cocktail Week tendrá lugar en la isla también. El evento permitirá que los visitantes puedan conocer a algunos de los principales profesionales de la industria de la coctelería, disfrutar un "cocktail tour" e incluso preparar sus propios tragos para deleitar al paladar con algunas de las más deliciosas bebidas. El 2018 marcará la 6ta edición del evento.

Habrá variadas actividades durante toda la semana para los amantes de las bebidas. El 22 de octubre, "Bring Back the 80's" se llevará a cabo en The King's Head en Camana Bay. Con la participación del DJ Billy Corduroy, el evento tendrá un estilo de los 80's con Ciroc vodka de las 9 pm a las 11 pm.

Al día siguiente, "Meet the Master Blender", con Lorena Vásquez de Zacapa Rum tendrá lugar en el Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort and Spa. Podés hacer una parada ahí para tomar una bebida, picar algo y tener una degustación de ron íntima. Al comprar un "Zacapa Happy Hour", los visitantes se llevan sin cargo una degustación de Zacapa 23 y XO con esta leyenda de la industria en un ambiente más casual.

Si vas a estar visitando Grand Cayman durante esta semana, dale una mirada al calendario completo en CaymanCocktailWeek.com para mayores detalles y precios de cada evento.