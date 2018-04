Cierran la isla de Boracay al turismo

La principal isla vacacional de Filipinas, Boracay, estará cerrada al turismo durante seis meses para llevar a cabo trabajos de limpieza y abordar los daños medioambientales que sufre. Desde hace unos días las autoridades no dejan acceder a turistas a la isla. Unos 600 efectivos de las fuerzas de seguridad controlaban que se cumpla la prohibición. Fue el propio presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien ordenó el cierre de la isla, a la que describió como una "cloaca". Al parecer, durante años muchos hoteles, restaurantes y tiendas arrojaron al mar sus aguas residuales y fecales. La responsable gubernamental de Medio Ambiente, Roy Cimatu, instó a los negocios a cambiar sus sistemas de aguas residuales y advirtió que se cerrarán los negocios que no lo hagan. "Están capitalizando la belleza de la isla, pero también la están contaminando", alertó. La revista "Condé Nast Traveler" eligió el año pasado Boracay como la isla más bella del mundo. Situada a unos 300 kilómetros de la capital, Manila, en ella viven unas 40.000 personas que se dedican sobre todo al turismo. El Gobierno tiene previsto apoyar a la población local durante el cierre con ayudas financieras de unos 30.000 millones de euros, aunque no está claro cómo se repartirá esa cantidad.