Cada vez hay más aventureros con la casa a cuestas

Los más de dos millones y medio de kilómetros cuadrados de superficie que posee el territorio argentino lo hacen muy atractivo para el turismo, ya que posee una naturaleza muy variada, para todos los gustos, y en cualquier época del año. Y si la decisión de pasear pasa por viajar como mochilero, cabe resaltar que el país lo tiene prácticamente todo.

Desde Turismocity, el comparador de vuelos, realizan un repaso por los mejores destinos para "mochilear", ya sea porque son los más accesibles, tengan las mejores rutas, los paisajes más asombrosos, o las personas más amigables, todo esto rodeado de un medio ambiente variopinto, que puede ir desde la nieve a los cerros multicolores, a los bosques, a los desiertos.

Los mejores destinos

Córdoba: La capital de la provincia homónima es una ciudad de universitarios, por lo que es ideal para los jóvenes, y también para los más grandes que buscan un destino con muchas ofertas de alojamiento económico (habitaciones y hostales), con actividades muy variadas durante todo el día. "Además, cuenta con una red de transporte sumamente desarrollada, por lo que cualquier colectivo puede llevar a los mochileros a las afueras y a poblaciones cercanas que están rodeadas de paisajes y naturaleza en donde además es posible acampar", sostuvo Inés Peluffo, de Turismocity.

El Calafate: Esta ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, es el punto de partida para el Parque Nacional Los Glaciares, en donde se erige naturalmente el glaciar Perito Moreno. Es otro de los destinos preferidos de los turistas, por lo que hay muchos hostales económicos para alojarse y bares donde pasan el rato miles de viajeros.

El Chaltén: Es una pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz, que tiene la particularidad de ubicarse justo dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Este pueblo pareciera estar construido para mochileros, quienes llegan para empezar sus travesías en los senderos que rodean los picos del cerro Torre y del monte Fitz Roy.

Poseen una gran cantidad de albergues, los cuales ofrecen alojamiento extenso, con instalaciones propias de cocina, por lo que se puede ahorrar bastante. "Además, este pueblito patagónico también cuenta con algunos bares para salir en la noche y mezclarse con otros viajeros que se hospeden en la zona", señaló Peluffo.

Bariloche: Esta ciudad, una de las más codiciadas por los turistas, está ubicada en el distrito de Los Lagos, en la provincia de Río Negro. Es uno de los mejores lugares para los mochileros ya que tiene mucho por explorar, entre la combinación natural que genera el lago Nahuel Huapi, las montañas de Los Andes y la espesura del bosque que rodean a este paraíso patagónico.

Salta y Jujuy: Estas provincias ubicadas en el extremo norte de la Argentina poseen en cada una de sus localidades, desde las más grandes a las más pequeñas, un cúmulo de paisajes, colores y cultura que resultan un destino obligado para todos los mochileros.

"Ambas son excelentes lugares para hacer un alto en el camino hacia el norte. En este recorrido, algunas localidades como Cafayate (en Salta) o la Quebrada de Humahuaca y Tilcara (Jujuy) ofrecen todo tipo de opciones para que las vacaciones sean únicas", indicó la experta de Turismocity.

Mendoza: El último destino, con mejores recomendaciones, es la provincia de Mendoza, que es muy conocida por su vino (uno de los mejores del mundo), y también es uno de los lugares ideales para "mochilear" durante todo el año.

"Además de los extensos campos de uva (viñedos), la Cordillera de los Andes decora el paisaje de norte a sur, ofreciendo mucho turismo aventura y deportes extremos: escaladas, rafting en aguas rápidas, y hasta ciclismo de montaña, son algunas de las actividades destacadas para hacer al aire libre y ejercitar cuerpo y alma", concluyeron desde el buscador.

Tips para aventureros

Es una de las pregunta más frecuentes que vemos que hacen los mochileros que recién están arrancando. Estos consejos mochileros te ayudaran. Es lógico que tengan dudas, que piensen que hay una formula para realizar un viaje exitoso, que hay una guía para seguir al pie de la letra. Pero eso no es así, la realidad es que cada viaje es único e irrepetible, cada uno lo hace a su manera y vive su propia experiencia, y establece el tiempo que desea viajar. Pero nunca esta de más leer unos consejos.

• Elejir la mochila adecuada. Existen diferentes marcas y modelos de mochilas. Algunas son más caras, baratas, grandes, con más o menos bolsillos y ajustadoras. Lo recomendable es saber qué tipo de viaje se va a realizar. Por ejemplo si se va a estar viajando en una zona de calor y no van a ir a la montaña, no es necesario comprar una mochila de 75 litros porque no la van a poder llenar.

Siempre es bueno llevarse una campera "por las dudas". Si se lleva carpa y bolsa de dormir, lo recomendable es que la mochila traiga las tiras ajustable para poder acomodar estos elementos alrededor de la mochila. Es muy incomodo llevar la carpa y la bolsa de dormir en la mano durante el viaje. Lo ideal es que estas sean de excelente calidad para evitar que se rompan en el camino.

También hay que tener en cuanta el tiempo de viaje. No es lo mismo viajar sin tiempo estimado o durante un año que hacerlo por 15 días o un mes, de eso también dependerá el tamaño en litros de la mochila.

• Investigación previa de los lugares a recorrer. Siempre es bueno hacer una mínima investigación previa sobre el clima, situación sanitaria (vacunas necesarias), rutas posibles. Muchas veces la gente elije la peor época del año. Ni hablar de las épocas de lluvia, nunca es lindo tomarse 15 o 20 días para viajar y no poder ver el sol. Se recomienda anotar las dudas sobre la zona a recorrer y hacer una mínima investigación previa en google donde hay cientos de notas hablando de todo.

• Cómo llevar el dinero. Lo más recomendable seria resguardar el dinero en el banco e ir sacando a medida que se necesita. Existen cajeros en absolutamente casi todos los pueblos. Otro punto a favor, es que si se pierde la tarjeta se le puede dar de baja, y al menos el dinero estará resguardado. Hay casos donde viajeros han perdido la tarjeta y un amigo o familiar le envía dinero por Western Union. Los bancos hoy en día te dejan tramitar una tarjeta nueva en forma telefónica y la envían a cualquier parte del país.

Si no se desea crear una cuenta porque las comisiones son altas, existen unas fajas de dinero y documentos que se ajustan a la cintura y se pueden llevar debajo del pantalón. No se ve, no es molesto y es super práctico.

• Planificar las dormidas. Hoy día es muy común viajar de mochilero sin pagar absolutamente un hostal en todo el viaje. Muchos elijen viajar en carpa y eso no necesita mucha planificación, lo mejor son las estaciones de servicios o alrededores, ahí casi siempre dan un lugar para pasar la noche. Si se llega a una ciudad sera difícil armar la carpa en cualquier parque porque existen reglas y es peligroso.

Muchos viajeros prefieren los hosteles y tienen el presupuesto para utilizarlos, hay que chequear precios en páginas como booking y hasta se puede hacer resrvas con anticipación. Otros prefieren pagar un bus nocturno y dormir en él para ahorrarse el hospedaje, pero eso no siempre es posible si se planea quedar varios días en una ciudad. Fuente: Gonzalo Cazenave - Portal Mochilero