Avistaje de ballenas jubarte

Entre los meses de julio y octubre la ballena jubarte busca el litoral de la Bahía sur para dar a luz a sus hijos. Es el mayor mamífero de la tierra, en su mayor momento. Y para entonces La Torre Resort ya tiene todo dispuesto para llevar al visitante hasta allí, hasta el lugar exacto en el momento justo. Pocos lugares en el mundo permiten la posibilidad de asistir en primera fila a uno de los espectáculos más imponentes del mundo marino. Entre los finales del invierno y el comienzo de la primavera, la ballena jubarte deja los mares helados de la Antártida en busca las aguas templadas de la Bahía para alumbrar sus crías. Y según el Proyecto Ballena Jubarte, más de 20 mil ejemplares integrarán esa migración. Por eso mismo La Torre ofrece paseos de avistamiento que parten desde la playa misma del resort. En asociación con la Cía. do Mar —reconocida por el Instituto Balllena Jubarte como operadora responsable—, La Torre dispone de una embarcación exclusiva con capacidad para 57 pasajeros, aparte de sus tres tripulantes. Y al cabo de once temporadas realizando esta travesía, Paula Leite —coordinadora del paseo— puede afirmar que el número de ballenas viene aumentando, "bromeamos diciendo que todas esas ballenas son bahianas, porque nacieron aquí", y agregó "lo cierto es que cada año sumamos experiencia, y eso hace que podamos mejorar nuestros servicios". El buque zarpa desde la propia playa de Mutá, frente al Club de Playa del Resort. Las salidas son semanales, y la información está en el Guest Service del hotel, donde también pueden hacerse las reservas. A bordo habrá lunchs y bebidas no alcohólicas durante la travesía.