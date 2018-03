Aruba trae su celebración del Día de la Felicidad

Aruba pondrá en acción en la Argentina su característica distintiva: La felicidad. El 20 de marzo, día elegido por la ONU para celebrar el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la importancia de su papel en la vida de las personas, la Isla decide compartir su activo con acciones concretas para brindar a la población un acercamiento a ese espíritu arubiano. Por ello, las autoridades de Aruba (ATA) en nuestro país visitarán un hospital para desarrollar actividades lúdicas y recreativas en la zona de pediatría. También se acercarán a los bebés que nazcan en este día, para celebrar con sus familias la felicidad de la llegada al mundo un 20 de marzo. "Aruba es la primera y única isla en el Caribe en armar su propio índice de felicidad, y el primer gobierno en perseguirla formalmente en asociación con las Naciones Unidas", señaló Pablo Rodríguez, director de ATA en la Argentina, quien además es Chief Happiness Officer: "Nuestro trabajo diario es compartir felicidad, y por eso nuestro compromiso es asegurarnos que quien viaje a Aruba experimente la alegría de la isla y su gente". Según un estudio del Rosen College of Hospitality Management de la Universidad de la Florida Central en 2016, no solo es la Isla Feliz, sino que es el territorio más feliz del mundo, dentro de su proporción geográfica. Los resultados indican que el 78 por ciento de la población es feliz, mientras que el 76 por ciento expresa una satisfacción a largo plazo con su vida. En comparación con el Informe Mundial sobre la Felicidad 2016, que mide el índice en 157 países mayores en tamaño a través de una metodología de encuesta similar, los resultados de Aruba son más altos que el número uno de ese informe. A las acciones que se emprenderán el 20 de marzo, la isla compartirá una iniciativa llamada One happy Day, donde se podrán aprovechar descuentos especiales en pasajes de avión, hoteles y actividades en Aruba al ingresar a www.arubaonehappyday.com.