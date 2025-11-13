Tres goles de futbolistas argentinos están nominados para recibir el premio al mejor de la temporada

Dos jugadores y una jugadora fueron incluidos por la Fifa entre los candidatos a los premios Puskas y Marta

Santiago Montiel le hizo un gol increíble a Independiente Rivadavia que ahora está nominado al premio como el mejor de la temporada.

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa) entrega todos los años los premios y Marta al mejor gol de la temporada a nivel global. Este viernes, el organismo rector del fútbol mundial dio a conocer quiénes son los nominados para este año y en la nómina hay dos goleadores y una goleadora argentinos.

El primero es Santiago Montiel, el lateral de Independiente, por un gol que le hizo a Independiente Rivadavia en el estadio del Rojo. El otro es Pedro de la Vega, formado en Lanús y actual delantero del Seattle Sounders de Estados Unidos, por un tanto que le marcó a Cruz Azul.

Los otros nominados son Alerrandro (Vitória, por un gol a Cruzeiro), Alessandro Deiola (Cagliari a Venezia), Amr Nasser (Al Ahly, a Pharco), Carlos Orrantía (Querétaro a Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns a Borussia Dortmund), Declan Rice (Arsenal a Real Madrid), Rizky Ridho (Parsija Jakarta a Arema), Kévin Rodrigues (Kasimpasa a Rizerpor) y Lamine Yamal (Barcelona a Espanyol).

El gol de Montiel fue de chilena a la salida de un córner y desde muy lejos del arco, en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

El tanto de Pepo de la Vega fue una volea perfecta que el delantero conectó tras recibir un larguísimo cambio de frente en el choque de su equipo contra los mexicanos por la Leagues Cup, que reúne a los equipos de las ligas de México y Estados Unidos.

Pedro De La Vega's unbelievable strike has been nominated for the FIFA Puskás Award.



— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2025

El premio Marta al gol de las mujeres

En tanto, entre las mujeres nominadas como autoras del mejor gol de la temporada 2024-25 también hay una jugadora argentina. Se trata de Kishi Núñez, por un tanto que marcó para la selección argentina en un partido contra Costa Rica.

Las otras nominadas para esta distinción son Jordyn Bugg (North Carolina Courage a Seattle Reign, Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais a Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford a Ascot United), Kyra Cooney-Cross (Germany a Australia), Jon Ryong-jong (Korea DPR a Argentina), Marta (Orlando Pride a Kansas City Current), Vivianne Miedema (Gales a Países Bajos), Lizbeth Ovalle (Tigres a Guadalajara), Ally Sentnor (Estados Unidos a Colombia) y Khadija Shaw (Hammarby a Manchester City.