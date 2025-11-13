La Capital | gol

Tres goles de futbolistas argentinos están nominados para recibir el premio al mejor de la temporada

Dos jugadores y una jugadora fueron incluidos por la Fifa entre los candidatos a los premios Puskas y Marta

13 de noviembre 2025 · 18:15hs
Santiago Montiel le hizo un gol increíble a Independiente Rivadavia que ahora está nominado al premio como el mejor de la temporada. 

Santiago Montiel le hizo un gol increíble a Independiente Rivadavia que ahora está nominado al premio como el mejor de la temporada. 

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa) entrega todos los años los premios y Marta al mejor gol de la temporada a nivel global. Este viernes, el organismo rector del fútbol mundial dio a conocer quiénes son los nominados para este año y en la nómina hay dos goleadores y una goleadora argentinos.

El primero es Santiago Montiel, el lateral de Independiente, por un gol que le hizo a Independiente Rivadavia en el estadio del Rojo. El otro es Pedro de la Vega, formado en Lanús y actual delantero del Seattle Sounders de Estados Unidos, por un tanto que le marcó a Cruz Azul.

Los otros nominados son Alerrandro (Vitória, por un gol a Cruzeiro), Alessandro Deiola (Cagliari a Venezia), Amr Nasser (Al Ahly, a Pharco), Carlos Orrantía (Querétaro a Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns a Borussia Dortmund), Declan Rice (Arsenal a Real Madrid), Rizky Ridho (Parsija Jakarta a Arema), Kévin Rodrigues (Kasimpasa a Rizerpor) y Lamine Yamal (Barcelona a Espanyol).

Leer más: Video: el increíble gol de un delantero argentino que da la vuelta al mundo y ya es candidato al Premio Puskas

El gol de Montiel fue de chilena a la salida de un córner y desde muy lejos del arco, en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989031847909802115&partner=&hide_thread=false

El tanto de Pepo de la Vega fue una volea perfecta que el delantero conectó tras recibir un larguísimo cambio de frente en el choque de su equipo contra los mexicanos por la Leagues Cup, que reúne a los equipos de las ligas de México y Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1989023356310679808&partner=&hide_thread=false

El premio Marta al gol de las mujeres

En tanto, entre las mujeres nominadas como autoras del mejor gol de la temporada 2024-25 también hay una jugadora argentina. Se trata de Kishi Núñez, por un tanto que marcó para la selección argentina en un partido contra Costa Rica.

Las otras nominadas para esta distinción son Jordyn Bugg (North Carolina Courage a Seattle Reign, Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais a Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford a Ascot United), Kyra Cooney-Cross (Germany a Australia), Jon Ryong-jong (Korea DPR a Argentina), Marta (Orlando Pride a Kansas City Current), Vivianne Miedema (Gales a Países Bajos), Lizbeth Ovalle (Tigres a Guadalajara), Ally Sentnor (Estados Unidos a Colombia) y Khadija Shaw (Hammarby a Manchester City.

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Patricia Bullrich dijo que es increíble el acuerdo con EEUU: Argentina será enorme

Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Lo hacía mediante vuelos clandestinos desde Bolivia. Uno de los cargamentos fue el secuestrado en octubre pasado tras la detención de un piloto boliviano

Economía

Policiales

La Ciudad

La Ciudad

OVACIÓN

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Ovación
Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Policiales
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

La Ciudad
Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios
La Ciudad

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

