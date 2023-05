Transporte: la UTA se declaró en alerta y amenaza con paro por tiempo indeterminado

Sergio Copello, titular del gremio, dijo que si esta tarde no se completa el pago de los salarios de abril comenzarán el martes una medida de fuerza

El transporte público sigue en tensión en Rosario y desde el gremio de los choferes no ven un futuro sin conflicto. “No cobramos la totalidad del salario de abril, por lo cual declaramos el estado de alerta. Si alrededor de las 14 ó 15 de hoy no se hicieron las trasferencias, con seguridad decretaremos una medida de fuerza”, afirmó este lunes el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario Sergio Copello.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el líder de los choferes señaló que al no cobrar la totalidad de haberes el gremio puso “un plazo perentorio hasta este lunes” para que el problema se solucione. “Los subsidios nacionales no llegaron por segundo mes consecutivo. El Fondo Compensador Municipal y la el gobierno provincial hicieron sus aportes, y los empresarios ahora dicen que no tienen más dinero". Por eso "decretamos el estado de alerta y movilización”, agregó.