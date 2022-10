Tomás Holder habló del ACV que sufrió su mamá: "No quise pegarme a mi historia para dar lástima"

Además, contó que tiene dos hermanos, Alma, de 10 años, y Milo, de 9, que suele tener a su ciudado. “Me hubiera gustado que sean más grandes para que puedan compartir y terminar de entender todo esto”, comentó el joven, quien fue blanco de duras críticas en las redes sociales por sus comentarios en televisión.

“Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué”, reflexionó Holder, en la gala de "Gran Hermano", tras su eliminación.

“Siempre supe que era un juego la casa de 'Gran Hermano' y entré a eso”, reconoció con calma, y sobre su vida antes del reallity dijo: “Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje”.

Consultado sobre sus actitudes en la casa, aseguró que “fue todo estrategia” y que se confió en que su idea iba a gustar, pero no fue así. “Es un personaje lindo, querido, capaz que lo entienden. Pero no se dio así y pasó lo que pasó”, comentó el influencer rosarino, que se dio cuenta que corría riesgo “cuando a Marcos lo sacaron de la placa”.

Al analizar la primera semana en la casa, elogió la la decisión de Martina para salvar a Alfa. “Fue una estrategia excelente, una jugada maravillosa. No creo que se haya equivocado y creo que fue lo mejor para el grupo”, comentó en relación a “los monitos”, el cuarteto que consolidó junto a la profesora de educación física, Juan y Nacho.

“Pienso en tu historia, un pibe de Rosario al que lo crió su mamá solita, muy humilde tu vieja. ¿Por qué no te agarraste de tu historia para el juego, con muchas carencias?”, le planteó Del Moro. “Siempre estuve muy pegado a mamá, que me tuvo siendo muy chica, cuando tenía 19 años. Creció prácticamente conmigo", contó Holder. Y agregó: Pero no quería pegarme a mi historia para dar lástima, nunca fue mi intención: quería entrar, jugar y divertirme. Siento que mucha gente que entra con esta historia de dar lástima y todo, pero es un juego. Sentía que quería jugar fuerte”, se justificó Holder.

Luego, el conductor le mostró cómo fueron las nominaciones que lo llevaron a la placa y no pareció sorprenderse. “Quizás de Daniela no me lo esperaba, porque siempre me venía a hablar y todo. De los otros sí me lo esperaba. Era un juego”, dijo Tomás.

El dolor por el ACV que sufrió su mamá

Holder recordó con emoción la dura situación que atravesó cuando su mamá sufrió un ACV. “Fue súper difícil en todo sentido. Me acuerdo que cuando vi a mi vieja internada me partió”, recordó el rosarino, que recordó con lágrimas en los ojos que cuando la vio despertar “le agarró la mano y le dijo que la amaba”.

“Le dije que no me falte nunca”, recordó Tomás. “Mi vieja es mi cable a tierra. Yo en ese tiempo no estaba laburando, no estaba generando ingresos y mi vieja estaba quebrada mal. Le pasaron todos los problemas de salud, todo eso, y no sabíamos que hacer”, reconoció.

“Yo no vengo de una familia multimillonaria como pueden pensar por los Tik Tok, que piensan que por ser influencer tenemos todo, y no es así. Y yo no era ni conocido entonces”, con el muchacho, y recordó emocionado: “Puede ser porque tuve que bancar a mis hermanos, ser el hombre de la casa”.