Cómo son las nuevas MacBook Pro que presentó Apple

Otra parte de la memoria es la de guardado o almacenamiento de tus archivos, todos los modelos soportan hasta 8TB.

En este apartado todas las alternativas traen una cámara de 12MP que mantiene una excelente calidad aún en condiciones donde la luz no es la ideal. Además poseen una tecnología Center Stage, que te mantiene en el centro de la imagen aún cuando te muevas, así que si sos inquieto salís bien seguro.

Claramente todo estos adelantos y desarrollos están pensados para la llegada de Apple Intelligence, que por nuestras tierras no tiene fecha cierta todavía, así que a esperar. En EEUU se las lleva Papá Noel en diciembre. ¿Lindo regalo no?

Cuánto cuestan

Para el 8 de noviembre estarán disponibles en EEUU, con una variación de precio según configuración que va desde los u$s 1.599 a u$s 3.999. Consultando a un reseller oficial en Argentina me dice que con suerte llegaran oficialmente en el primer cuatrimestre del 2025. No me voy a hacer el distraído porque todos los que consumen la marca saben que los importadores suelen tenerlos antes de esta fecha, pero eso sí no son oficiales.

Llegan las MacBook Pro con M4, se hicieron esperar, valió la pena. Te lo dije al arrancar la nota.