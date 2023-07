Unidos y el peronismo, en dos caminos opuestos hacia septiembre

Como aquella Cristina del 54 por ciento y que en 2011 le sacó 37 por ciento de ventaja a Hermes Binner, los socios de Unidos están a las puertas de una hegemonía que puede darles no sólo el gobierno sino la mayoría de la Legislatura.

Esa ventaja, de la que no gozaron ni el propio Binner, ni Antonio Bonfatti ni Miguel Lifschitz, podría poner en las manos de Pullaro no sólo una enorme masa de poder político para avanzar con reformas y garantizar gobernabilidad, al menos en el ámbito institucional. También podría darle la llave de la siempre esquiva reforma de la Constitución provincial.

Públicamente, Pullaro y los referentes enfatizan la agenda urgente. Sobre todo, la papa caliente de la seguridad. Pero puertas adentro la oportunidad y la aritmética tientan. “Por lo bajo se habla”, reconoce un armador de la alianza.

El viernes, en salón Metropolitano —tierra donde supo jugar de local Carolina Losada, que no participó del encuentro— los caciques de las distintas tribus de Unidos se juramentaron no dormirse en los laureles. Armaron una mesa que tiene como único objetivo ganar las 28 bancas de la mayoría en Diputados. Con el “carisma del ganador”, como lo definió un consultor, Pullaro volverá a girar por la provincia para reforzar departamentos, intendencias y garantizar un triunfo que se selló de hecho el 25 de enero.

Ese día, con una foto que mostraba a los dirigentes del frente de frentes amontonados entre baldosas rotas y manchas de humedad en la sede rosarina del PDP, se firmó el acta de defunción del esquema de tercios que había dominado la escena política provincial en la última década. También en ese momento se evaporaron las chances del peronismo de retener la provincia que tanto había costado reconquistar.

Salvando las diferencias de contextos y personajes, Pullaro está en una posición similar a la de Alberto Fernández en agosto de 2019. Ese fue el momento en que la coalición antes conocida como el Frente de Todos hizo trizas la aspiración reeleccionista de Mauricio Macri y se dio vuelta el reloj de arena en el larguísimo camino hacia el 10 de diciembre.

Al igual que el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina hace cuatro años, Pullaro debe administrar expectativas, evitar que su capital político se licúe antes de tiempo. La política, el electorado y actores de peso de la sociedad —como empresarios, sindicatos e incluso las fuerzas de seguridad— siguen con atención sus gestos, sus palabras e incluso sus silencios.

Pese a que implicaría la derrota de un aliado, a Pullaro no le vendría mal que el escrutinio definitivo confirme a Clara García y no a José Corral como cabeza de la boleta de diputados provinciales. Mostraría la paleta completa de colores de la alianza, daría argumentos para retrucar a quienes señalan que se trata de un espacio conservador y le inyectaría a la lista un plus de competitividad en Rosario.

La ventaja de casi cien mil votos a favor de Unidos envalentona particularmente a los partidos más pequeños de la alianza —como UNO, el GEN y Encuentro Republicano Federal— que sostendrán su banca en la Cámara baja si ganan la mayoría.

Además de poner sobre la mesa cuántas fichas cuentan Unidos y el peronismo, el resultado de las Paso reorganizar los equilibrios de poder interno dentro de los distintos partidos, que llegaron literalmente partidos al cierre de listas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClaraGarcia_SF%2Fstatus%2F1680839870518788097&partner=&hide_thread=false Infinitas gracias a quienes confiaron en nosotros para encabezar la lista de diputadas y diputados provinciales. Vamos a darle gobernabilidad al próximo gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Desde hoy trabajamos por repetir este contundente triunfo en septiembre y devolverle… pic.twitter.com/UacyipkLW7 — Clara García (@ClaraGarcia_SF) July 17, 2023

Dominante en la alianza, en el radicalismo alumbra una nueva con hegemonía del pullarismo y se rompe el empate con el sector liderado por Julián Galdeano. Uno de los derrotados del domingo fue el arquitecto de la candidatura de Losada, al frente de una UTE que nunca logró ordenarse. El tiempo dirá si la senadora fue una one hit wonder o logrará rearmarse para ir por la revancha.

En el PRO, donde pasan las elecciones y no consigue un anclaje territorial sólido en Santa Fe, la victoria de la larretista Gisela Scaglia implica un duro golpe para Federico Angelini. El presidente interino del PRO sufrió su segunda derrota consecutiva y su futuro político está atado en buena medida a la performance de Patricia Bullrich.

En el PS, García le ganó la pulseada a Antonio Bonfatti mientras asoma una incipiente disputa entre herederos de Lifschiz. La dirigente socialista y esposa del último gran jefe socialista y su grupo buscan regenerarse desde la Legislatura como partido de poder. Pero con el padrinazgo de Pullaro el hijo de Miguel, Federico, quiere abandonar el perfil bajo y empezar a jugar fuerte en la vida interna del partido de la rosa.

Catapultado a la escena nacional por el triunfo en Santa Fe, Pullaro recibió la visita de un Rodríguez Larreta que necesita más al casi gobernador de Santa Fe que viceversa.

“Pullaro ganó a pesar de Larreta, no por él”, dice un aliado.

La pregunta que se hacen sobre todo en el ejército de consultores y asesores del jefe de gobierno porteño y que desembarcó esta semana en Rosario es si la mayoría silenciosa que no captaron las encuestas en la provincia también hablará en las Paso de Juntos, o se trata de situaciones locales no extrapolables al nivel nacional.

Por los apoyos que recibió en la previa, por compartir electorado con Bullrich y para evitar ruidos con quien podría ganar una interna de final abierto y que tensiona a la alianza cuando están todos a los abrazos en la provincia, Pullaro se enfoca en Santa Fe.

Dependerá de si Perotti gana la mayoría o no, y si Lewandowski pierde por paliza o encabeza una remontada histórica, aunque no gane, que Pullaro encuentre opositores en pie o el campo peronista sea tierra arrasada.

Más allá de las fotos de unidad y las declaraciones de ocasión, el mundo peronista es un hervidero. Vuelan los pases de factura, sobre todo hacia el gobernador, y desde la mayoría de los espacios machacan con que no sólo falló la gestión sino también la política.

“Perotti piensa en un peronismo que entra en un Fiat 600”, dispara un dirigente nacional, que subraya que entre 2019 y el 2023 el PJ se fragmentó (pasó de dos a cuatro candidaturas) y la oposición se unificó.

Aunque cada uno tenga a mano un dato para tratar de sostener que lo suyo no fue catastrófico, perdieron todas las expresiones del peronismo. Desde las más comarcales hasta las que tienen terminales nacionales.

En ese panorama, Pullaro podría encontrar en Rosario a su próximo adversario. No tanto Juan Monteverde, quien pese a ser el candidato de una alianza que tiene al Movimiento Evita y otros sectores del panperonismo, es un cuerpo extraño al PJ y busca municipalizar al máximo la elección. Sino Pablo Javkin, otro producto de la cantera radical con hambre de poder y que en caso de reelegir se perfilaría automáticamente para 2027.