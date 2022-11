Un sector de la UCR denunció un pacto entre el PS y Perotti por cargos en la Justicia

La polémica también talló en la sesión de ayer de la Cámara baja, donde si bien se iba a tratar sobre tablas un pedido de explicaciones a la Casa Gris respecto del concurso de selección de jueces comunitarios, no fue posible avanzar por falta de quórum.

El ariete de la estocada radical fue el diputado Juan Cruz Cándido, un dirigente de muy cercano al ex ministro de Seguridad en la gestión del socialista Miguel Lifschitz.

En una serie de tuits, replicados también por su colega Fabián Bastía, Cándido calificó de “escandaloso” el proceso de selección para cubrir esos juzgados. Aseguró que de los 36 pliegos remitidos a la Legislatura, en solo siete casos se respeta el orden del puntaje cuando se realizó el concurso de oposición y antecedentes.

Acusación

“Estamos ante un contubernio que no nos extraña viniendo de un gobierno que acumula sospechas y denuncias penales, pero que sorprende y requiere explicaciones por parte de sectores del Partido Socialista a la ciudadanía y a su propia historia”, fustigó el diputado del departamento General López. Y siguió: “Lifschitz no hubiera hecho esto, primero porque no jugaba con las instituciones y segundo porque era un ganador. Es un acuerdo de dos que parecen querer cubrirse mutuamente la retirada”.

Cándido también ejemplificó con hechos concretos ese supuesto “contubernio” entre el gobierno de Perotti y sectores del Partido Socialista.

“Como muestra bastan tres casos: una militante del PS fue propuesta primera, cuando en el orden de oposición ocupaba el puesto 12; un familiar de un funcionario provincial fue propuesto para un juzgado, cuando en el orden de oposición estaba último. En uno de los juzgados la persona propuesta ocupó el puesto 21 en el orden”, completó.

El legislador radical adelantó que muchos de los afectados “por este contubernio” ya realizaron presentaciones en la comisión de Acuerdos.

“La necesidad de un servicio de Justicia eficiente que reclaman los santafesinos no puede quedar presa de acuerdos hechos entre gallos y medianoche por el gobierno provincial y sectores del PS”, cerró Cándido sobre la denuncia pública a sus antiguos socios del Frente Progresista.

La polémica que quiere instalar ese sector de la UCR contra el socialismo se da también en un contexto de mucha puja política por el armado electoral de la oposición.

Mar de fondo

El martes pasado, la UCR, el PRO y el espacio que lidera el intendente Pablo Javkin armaron un encuentro en Santa Fe para debatir sobre un programa de educación. La reunión y la foto (ampliamente difundida por las redes sociales) fue otro ensayo del denominado frente de frentes. El PS fue invitado pero no concurrió y, en cambio, armó su propio cónclave, en el que avisaron que no tienen ningún apuro en sumarse al entente opositor.

Respecto de la denuncia de Cándido, entre las bancas socialistas consideraron, en voz baja, que se trataba de un pase de factura del radicalismo por la negativa del PS de asistir a la reunión armada por el resto del arco opositor de cara a 2023.

En las denuncias sobre el proceso de selección para cubrir esos juzgados no solo intervino el desboque tuitero de Cándido. El miércoles pasado, en la ciudad capital, y en una conferencia de prensa, los diputados Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) también advirtieron irregularidades en el concurso y hablaron de “pacto” entre el oficialismo y “bloques” de la Legislatura, sin mencionar al socialismo, pero dejándolo entrever.

Nota al gobernador

Según reprodujo el diario El Litoral, ambos iban a remitir una nota a la Casa Gris pidiéndole al gobernador el retiro de todos los pliegos de los candidatos a ocupar los juzgados comunitarios.

Oliver también aseguró que esa nota iba a ser acompañada por las firmas Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (bloque Igualdad), más Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura).

Los legisladores aclararon que la observación no es únicamente a Perotti sino también al Consejo de la Magistratura. “El gobernador ha omitido fundamentar, en el caso de que no enviara el pliego del primer seleccionado, su posición, que es lo que el decreto le ordena hacer. La omisión del Consejo de la Magistratura es mucho más grave institucionalmente. Nos llama poderosamente la atención que el Consejo haya omitido un paso tan importante como es haber publicado el orden de mérito y el puntaje de cada uno de los concursantes”, afirmó Palo Oliver.

Para los legisladores “hay una matriz donde se refleja el acuerdo entre el partido de gobierno y sectores parlamentarios: hay militantes reconocidos en muchos de los juzgados. No hay una inhabilitación legal o formal para que concurse un militante político lo que sí la mayoría de esos militantes han tenido exámenes por debajo de otros concursantes, sin embargo terminan conformando la terna y luego seleccionados por el gobernador para enviar sus pliegos”.

Palo Oliver mencionó dos casos, los mismos que hizo Cándido a través de Twitter, pero en esta oportunidad les puso nombres y apellidos. Uno es el de María Ana Menghini, propuesta para San José del Rincón, y el de René Alzugaray para Llambi Campbell. La primera fue hasta diciembre concejala del PS en Rufino y el segundo es hoy subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Ambos tuvieron apenas arriba de los 60 puntos, pero fueron incluidos en las ternas y luego elegidos por el gobernador. Los legisladores dicen tener objeciones para 17 postulantes. “Acá no hay grieta, hay acuerdo de cúpulas y reducción de la democracia”, acotó Del Frade.