La debilidad de un comandante con demasiados frentes abiertos

Según los datos del Indec, en febrero -cuando la disparada del precio de los alimentos alcanzó un alarmante 7,5%- una familia compuesta por dos adultos y dos niños y en la que ambos padres cobraban el salario mínimo estaba casi 18 mil pesos por debajo de la canasta básica total.

Con el rostro cansado, un tono monocorde y un discurso repleto de generalidades, el mensaje del presidente pareció más el de un general que anuncia la rendición que el de un líder que convoca a la nación a movilizarse en una batalla épica.

En su mensaje, Fernández no sólo insistió sobre dos recetas -los acuerdos entre Estado, sindicatos y empresarios, y la fijación de precios máximos- que hasta acá no funcionaron para contener la inflación. Tampoco tiene los ingredientes -un liderazgo político fuerte y los fierros de un Estado con serias dificultades garantizar mucho más que la contención social de los que aguantan en la base de una pirámide que cada vez se ensancha más- para llevarlas del papel a la realidad.

Habrá que ver si la promesa del ministro Julián Domínguez de “defender a la gallina de los huevos de oro” alcanza para apaciguar los ánimos en el mundo agropecuario, donde algunos sectores se optan por la vía judicial pero otros se inclinan por protestas más duras. El campo está caldeado por la decisión del gobierno de subir de 31% a 33% las retenciones a derivados de la soja para financiar el Fondo Estabilizador de Trigo que anunció Fernández el viernes a la noche. Es un intento por amortiguar el impacto local de la disparada de los precios internacionales de los alimentos que generó la aventura militar de Vladimir Putin en Ucrania pero que también tiene contraindicaciones políticas fronteras adentro.

https://twitter.com/omarperotti/status/1504252898628276229 Mantuvimos una reunión con @alferdez, para buscarle alternativas al cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, porque debemos seguir industrializando y agregando valor. También le propuse la idea de generar el mayor programa de estímulo a la siembra de trigo. pic.twitter.com/dgsxtPtefH — Omar Perotti (@omarperotti) March 17, 2022

“Hay poca mirada del territorio. Cae algún genio del palacio de Hacienda, plantea que se pueden recaudar 1.300 millones de dólares más por renta extraordinaria, y no cargan en su Excel el costo político en las provincias”, masculla un perottista.

Esta semana, el presidente recibió en Casa Rosada al gobernador santafesino, que había criticado la suspensión de las exportaciones de derivados del yuyo. Según el Instituto Provincial de Estadísticas (Ipec) en 2021 Santa Fe exportó 6.755 millones de dólares de aceites y harinas de soja. Integrantes de dos campamentos peronistas rivales y que siguen el minuto a minuto de la comunicación oficial coinciden en algo: por los tuits posteriores pareciera que ambos mandatarios asistieron a reuniones diferentes.

“Cada uno dijo lo que tenía que decir pero no hubo avances concretos. Alberto sí dijo que reconoce al gobernador como jefe del territorio y que no espere señales contrarias a eso”, deslizó un miembro del equipo del ex intendente de Rafaela.

De todos modos, la relación entre Fernández, el mundo agropecuario y los gobernadores de la zona núcleo es sólo uno de los tantos problemas que enfrenta el presidente.

En su discurso grabado, Fernández agradeció a legisladores, gobernadores y sectores “que comprendieron la gravedad del momento”. Una crítica por default (si es que vale la expresión) a Cristina y La Cámpora.

Paradójicamente, la estrategia de la vicepresidenta y la agrupación conducida por Máximo Kirchner benefició a Mauricio Macri en particular y a Juntos por el Cambio en general. Al igual que la semana pasada en Diputados, el rechazo de un kirchnerismo también minoritario en el Senado a convalidar el acuerdo con el FMI puso en el lugar de la responsabilidad institucional a los continuadores del fallido experimento que ocupó el poder entre 2015 y 2019. También le permitió diluir su responsabilidad por la desaforada toma de deuda de aquellos años y que terminó con el propio Macri golpeando de rodillas y con la lengua afuera la puerta del organismo conducido entonces por Christine Lagarde.

Al igual en Diputados, los senadores que responden a Cristina Kirchner votaron en contra del acuerdo con el FMI

“Necesitamos un administrador de consorcio, y Alberto no lo está siendo”, grafican desde un búnker del Frente de Todos. Y agregan: “A nadie le gustan las reuniones de consorcio, pero el edificio se está viniendo abajo, todos tenemos los departamentos comprados ahí y tenemos un destino común. En este esquema bicoalicional no hay futuro separados”.

Mientras los dueños del frente se clavan el visto, y conscientes de que la escalada y la ruptura llevarían a la destrucción mutua asegurada, las segundas y terceras líneas sostienen la comunicación e intentan acercar posiciones. “Tenemos que ayudar a reconstruir la confianza y generar un norte político”, dicen desde el Congreso.

“Hay que dejarse de pelotudear con el internismo, el que sienta que gane dividiendo que se quede en el molde”, plantean sin eufemismos.

Pago chico

Con un ojo en la turbulenta escena nacional y otro en su pago chico, Perotti y Pablo Javkin redondearon una buena semana.

El gobernador cerró dos conflictos clave y desgastantes -el presupuesto 2022 y las paritarias- y el intendente pescó en la rosca de la ley de leyes 1.500 millones de pesos extra para alimentar las arcas municipales.

De todos modos, a nadie le sobra nada. De acuerdo al último informe de la consultora rosarina Doxa Data, la imagen de Fernández, Perotti y Javkin cayó respecto a un año atrás y entró desde octubre del año pasado en una meseta.

Según la encuesta dirigida por los politólogos Roque Cantoia y Mario Ramos, la imagen positiva del presidente y el gobernador está por debajo de la negativa -33% y 35%, respectivamente- y sólo el intendente tiene diferencial positivo: 52% aprueba su gestión.

Todo esto, en un clima donde domina la mala onda: 88% de los encuestados cree que la situación económica del país es mala o muy mala, y más de la mitad (57%) considera que la economía del país estará peor que ahora.

Como siempre, le toca a la política gestionar las expectativas de una sociedad agotada y que demanda soluciones.