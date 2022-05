Vuelta a la carga

El tema repercutió en un punto álgido cuando en plena paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con los empresarios quedó de manifiesto la inequidad en el reparto de los fondos nacionales.

El 89 por ciento queda en manos de los transportistas porteños mientras que el 11 por ciento restante va al interior. Este esquema metió ruido en las conversaciones, desembocó en varias jornadas de paro y finalmente puso sobre la mesa la necesidad de convocar a una marcha federal contra la discriminación y por una ley federal del transporte.

“Convocamos a Caba para el jueves con el fin de tratar el acta de traspaso que les envié a principios de mes”, le dijo este domingo a La Capital Giuliano en relación a la citación que será girada junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. El funcionario agregó que allí se avanzará en “la devolución de las 32 líneas exclusivas de Caba que consumen aproximadamente la mitad de todos los recursos destinados al interior”.

Son unos 20 mil millones de pesos proyectados para todo el 2022 que deberían llegar a las manos de las empresas de transporte del resto del país para paliar las paritarias y los costos en alza, muy azotados por la inflación.

Rosario ya aumentó en febrero su boleto a 59,35 pesos y acaba de retocarlo a 69,50 pesos el 23 de mayo pasado, tras un estudio de costos que arrojó un valor de 105 pesos. “Hay varios proyectos en el Congreso para una nueva distribución de recursos”, destacó Giuliano al deslizar su apoyo a una federalización de los ingresos que se recaudan en el gobierno central y que tienen un esquema que durante décadas funcionó con un marcado centralismo porteño.

Asimetrías

En su momento, el propio presidente ilustró este panorama con varios ejemplos. “Caba plantea su autonomía, pero ser autónomo significa autofinanciarse, y a la Ciudad la cuesta mucho entender eso. Hasta hoy le pagamos la policía, pero no le pagamos la policía a Chaco ni a Río Negro; así pasa con la energía y otros temas”, había destacado para sincerarse: “Soy porteño y amo mi ciudad y celebro la autonomía, pero lo que digo es que no vale ser autónomo para hacer lo que quiero y que me den la plata para hacerlo. Si quiero hacerlo tengo que financiarlo yo. No es para ponerse en el lugar en que se ponen los porteños, y puntualmente sus gobernantes”.

A lo largo del inicio de 2022 se abrió una nueva grieta entre el macrismo y el Frente de Todos, particularmente entre el gobierno central y la Ciudad Autónoma. La idea de perder los subsidios en las 32 líneas “nacionales” que comienzan y terminan en las calles porteñas fue calificada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como un “nuevo embate”, pero ni los aliados radicales como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales le dieron su apoyo.

Por el contrario, suscribió el acta de respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión, “en pie de igualdad con el resto de las jurisdicciones”.

“Lo que estamos planteando es que hay 32 líneas de colectivos que circulan en el interior de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen un subsidio muy importante de parte de la Nación”, había insistido Giuliano al recordar en pleno debate que se trata de recomponer una equidad federal, mediante el cumplimiento de una ley de 2012”, dijo el secretario para plantear una “paridad” entre Caba y todas las provincias.

“Si esto significa perjudicarla, hoy se está perjudicando a todo el país y no debe ser entendido así. No puede ser uno contra otro todo el tiempo”, había dicho el funcionario y ex concejal rosarino.

Previa del encuentro

En otro orden de cosas, el intendente de la capital provincial, Emilio Jatón, confirmó que esta semana tendrá lugar en Santa Fe un encuentro entre el Ejecutivo santafesino, su par de Rosario, Pablo Javkin, y diputados y senadores nacionales por Santa Fe. El motivo será el avance hacia una ley federal del transporte, entre los principales temas.

Cabe recordar que entre las iniciativas se agregó la semana pasada un proyecto del diputado por el socialismo Enrique Estévez para eximir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al transporte público del interior del país y bajar el precio del boleto.

De concretarse dicho proyecto se reduciría el costo del boleto actual en 10 pesos, lo que impactaría en la reducción de la tarifa en 6,60 pesos y así bajaría a 63 pesos en Rosario.

De todos modos, el autor de la iniciativa aclaró que “el problema de fondo es la inequidad en la distribución de subsidios por parte del gobierno nacional; actualmente de cada 10 pesos, $8,80 se destinan a la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana y $1,20 para el resto del país”. “Hasta que no haya una decisión de triplicar los subsidios al interior del país vamos a seguir corriendo muy de atrás”, también agregó la presidenta de la comisión de Servicios Públicos del Concejo, Verónica Irizar.