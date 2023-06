TikTok: las marcas rosarinas suman branding y creatividad en la red china 

migue-tiktok.jpg

Eso que tiene TikTok

En su página web, TikTok se jacta de su poder de persuasión: “El 92 % de los usuarios a nivel global llevan a cabo una acción después de ver un vídeo en TikTok”, sin embargo para causar un efecto en un nuevo potencial cliente, el video de la marca debe ser original, creativo y estar vinculado a tendencias. Esto último lo explica Pablo Arias, presidente de la Asociación de Profesionales en Marketing (APMKT) y director de Jamaica Digital y agrega: “TikTok es pionero en innovación porque siempre está ofreciendo nuevas actualizaciones de su producto para crear videos más creativos, lo que ayuda a mantener al público cautivo generando que los chicos puedan pasar miles de horas mirando videitos”. Viralización por interacción, innovación y algoritmo parece ser la receta infalible para tener éxito en el contenido creativo y que ha hecho de TikTok una red muy tentadora para el plagio. Incluso Instagram y YouTube han imitado el formato con Reels y Shorts, respectivamente, que si bien funcionan muy bien no ha tenido tanto éxito porque su desarrollo no está enfocado en estos tres ejes, explica Arias.

Qué hacen las marcas rosarinas en TikTok

Según Arias, en TikTok las marcas no tienen como principal intención vender, sino que apuntan a “búsquedas de branding y posicionamiento”. Si bien muestran sus productos, no hay una lógica publicitaria con anuncios tradicionales, en cambio “tratan de construir una personalidad desde la cual contarle cosas a la comunidad”. Y aquellas que no entienden estos códigos, suelen fracasar en sus cuentas.

Entre las marcas rosarinas ya hay algunos pioneros, como es Digital Sport (la tienda virtual de Sport 78) que abrió su cuenta en 2022 y ya genera contenidos específicos como colaboraciones de creadores e influencers y otros videos propios. Como el objetivo de la marca es posicionarse como una tienda de indumentaria urbana y deportiva a nivel país, la llegada a TikTok era uno de los caminos necesarios, explica Javier Mamprin, director de eCommerce & Marketing de la marca: “Uno de los pilares del crecimiento de Digital Sport en todo el país es la presencia en redes sociales desde cero y en el caso de TikTok apuntamos a una audiencia predominantemente joven”.

En TikTok, Mamprin destaca que pueden vincularse con la audiencia de manera “real, casual y con mayor contenido útil”. Para lograr contenidos efectivos, la marca utiliza los espacios de capacitación de la red, como ser TikTok Academy que les permite informarse sobre tendencias y nuevas herramientas: “Somos unos de los pocos partners elegidos por TikTok en Argentina para profundizar estrategias de marketing digital. Esperamos generar contenido que sea auténtico, que aporte, que divierta y sobre todo que informe para ayudar a mejorar las decisiones de compra para un consumo más responsable”, agrega.

Otras de las marcas rosarinas de indumentaria que ya está generando contenido en TikTok es Idrógeno. Julián Luna es parte del equipo creativo de la marca y destaca la utilidad de TikTok para “acercarse a la comunidad de una manera distinta”. En el caso de Idrógeno, la estrategia específica ha sido utilizar el canal para mostrar un “detrás de escena” de la marca y compartir un poco lo que sucede puertas adentro para humanizarla y lograr posicionamiento e identidad a través del branding: “Realizamos contenido más relajado, espontáneo. Usamos los challenges del momento sin un objetivo tan comercial como tenemos en Instagram, sino como para compartir un poco más el día a día de la marca”, explica Luna.

Más virales pero más creativos

Una nueva red social, con sus propios códigos y lógica de funcionamiento exige, sin dudas, una estrategia específica que no siempre es fácil de incorporar a la rutina de los equipos de trabajo. Esta dificultad de poder tener recursos creativos dispuestos a pensar ideas de videos para TikTok y conocimiento técnico en filmación y edición de video, suele frenar a muchas marcas rosarinas de iniciar su cuenta en la red social. Tanto Digital Sport e Idrogeno trabajan en contenidos específicos para TikTok porque entienden que lo que se consume allí es totalmente distinto a otras redes, sin embargo admiten que requiere de un tiempo de adaptación y gran compromiso.

El éxito para las marcas que ingresan a TikTok no está asegurado pero Pablo Arias cree que aquellas empresas que llegan primero a una nueva plataforma, tienen más posibilidades de destacarse: “Los que ingresan antes tienen más posibilidades de impacto porque escasean las propuestas similares. Luego, a medida que van llegando otras, la competencia aumenta y se dificulta llegar a un público objetivo por más de que ya se esté en la plataforma”.