Es cierto que no hubo tanta gente en las calles como otras fiestas. El espíritu navideño se vio algo consumido por la obtención del Mundial y todo el despliegue en el espacio público que tuvo lugar tan solo unos días antes. El diagrama acordado indicaba obligación de prestar servicio entre las 20 y las 4, y la ida se colapsó un poco por la demanda, pero no fue tan problemática porque había alternativas con los colectivos. No hubo reclamos airosos, el cumplimiento fue alto y no se registraron inconvenientes generales, pero quienes no cumplieron con salir a la calle van a ser sancionados tal como había acordado el Ejecutivo con las cámaras en la previa.