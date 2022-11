La joven nació en Venado Tuerto y se mudó tras finalizar la escuela secundaria, para estudiar la Licenciatura en Química en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Allí comenzó su camino en el campo de la investigación. Con 28 años y tras haber terminado su doctorado en Ciencias Químicas, decidió viajar a Alemania. En el extranjero, empezó a trabajar en el desarrollo de nanogeles. “Con mi equipo en Alemania, que estaba conformado por personas de varias partes del mundo, desarrollamos nanocompuestos para ser utilizados en terapias anticancerígenas”, señaló a La Capital. “Con mi equipo en Alemania desarrollamos nanocompuestos para ser utilizados en terapias anticancerígenas” “Con mi equipo en Alemania desarrollamos nanocompuestos para ser utilizados en terapias anticancerígenas”

Tras volver al país, en septiembre de 2016, Molina ya era reconocida en el área de la nanociencia y fue invitada a varias conferencias sobre el tema. “En principio iba a Alemania solo por un año, luego me gané una beca bastante prestigiosa y decidí quedarme”, contó. “En ese momento quedé embarazada de mi pareja y tenía un año de licencia por maternidad, así que aprovechamos el tiempo para conocer algunos lugares y pasear”, narró. Finalmente, contó que en 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, decidieron regresar porque temían que cerraran los mecanismos de regreso de científicos argentinos.

Al volver, continuó trabajando con los nanogeles pero para otro tipo de terapias. Actualmente, es investigadora del Conicet y tiene a su cargo varios investigadores que están realizando posgrados. “Ahora hace un tiempo que no estoy en el laboratorio porque tengo otros trabajos, pero ya voy a volver”, comentó.

Tras varios años de labor en el área, en septiembre recibió el Premio Estímulo 2022 de los Premios Científicos de la Fundación Bunge y Born (ByB). Se entrega cada año a especialistas en algún área de las ciencias, pero nadie se tiene que postular. Lo particular de esta premiación es que no se da a conocer previamente cuál será el área premiada ni quienes son los nominados.

En el caso de Alejandra, el jurado del premio la destacó por lo siguiente: "Se evidencia su capacidad de liderazgo desde muy joven, una excelente producción científica y un amplio reconocimiento de su trabajo, como lo demuestran los importantes premios otorgados por organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, además el premio “International Rising Talents” For women in science, Fundación L’Oréal-UNESCO; Beca L’Oréal-CONICET-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”; Premio INNOVAR tanto en la edición 2011 como en la 2010".

a venadense - Fund byb-0075.jpg

Las investigaciones de la científica

Molina explicó que los nanogeles que desarrolló en Alemania son polímeros, es decir plásticos, que liberan, controladamente, drogas anticancerígenas y se combinan con terapias hipertérmicas para matar células cancerígenas. “Los plásticos entrecruzados son capaces de absorber mucha agua y con eso, lo que esta tenga alrededor”, indicó la científica. “Si le ponemos antibióticos, el gel se hincha y el antibiótico se mete dentro del gel termosensible y fotosensible”, aclaró. De esa manera, cuando los geles pasan una temperatura determinada, colapsan y liberan lo que tienen adentro.

“Los utilizamos como vehículos, por eso se llaman carriers, porque llevan el principio activo al lugar que queremos, el gel se colapsa y lo libera”, precisó la especialista. Además, agregó que hay “un plus” y es que lo que permite la irradiación infrarroja es que no se necesita calentar el cuerpo para que el gel libere el principio activo, sino que se puede irradiar con fibra óptica el lugar donde se desea que colapse el gel.

En Argentina, el desarrollo de los nanogeles que hizo María Alejandra fue similar al de Alemania, pero aplicado a otro tipo de terapias. “Yo no desarrollo la parte biológica, sino la química”, advirtió Molina. Por eso, acá se agrupó con dos especialistas y tomaron dos líneas de investigación. “Trabajamos la aplicación de estos nanogeles para tratar bacterias resistentes a antibióticos y también desarrollamos vehículos para antígenos vacunales para tratar la neumonía en cerdos”, señaló.

En relación a los modos de trabajo en ambos países, Molina destacó que cuando los científicos y científicas de Argentina visitan otros países, se dan cuenta de la importancia que se les da en el mundo de la ciencia. “Somos muy respetados”, sostuvo. Además, añadió que desde afuera uno puede ver que el sistema tiene muchas cosas valorables. Por supuesto que también remarcó la amplitud tecnológica y económica de los laboratorios europeos. “Yo creo que más allá de a qué país se vaya, los científicos tenemos que viajar y conocer otras formas de trabajo con culturas, costumbres y miradas diferentes”, reflexionó.

a venadense - Fund byb-0239.jpg

a venadense - IMG_3609.jpg

La premiación

Molina fue premiada el martes 20 de septiembre en la ceremonia que se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) y en la cual el doctor en Ciencias Químicas Galo Soler Illia recibió el Premio Científico Fundación ByB 2022.

“Me pone muy contenta esta premiación porque es algo a lo que uno no se postula y me hace feliz que mis colegas piensen en mí como representante del área”, expresó Molina. También remarcó el mecanismo de los premios ya que uno no sabe quienes fueron los otros ternados y nadie se siente mal por no ganarlo.

Por último, la científica valoró su figura en la ciencia como mujer e indicó que estos premios también permiten la visibilización. Aclaró que desde hace unos años comenzó a ver más mujeres en las ciencias y en su área y que son ellas las que trabajan en red para destacar y visibilizar su trabajo. “Esto es como una bola de nieve, si alguien te conoce, te recomienda y así uno empieza a moverse en el mundo de la ciencia, entonces necesitamos fomentar el trabajo de las mujeres”, finalizó.