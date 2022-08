Sold Out: por qué son furor los recitales tras la pandemia

Luego de casi dos años de aislamiento por la pandemia del Covid-19, sin espectáculos masivos, parece que el furor por asistir a recitales y otros espectáculos no tiene fin. A casi un año de la habilitación de estas actividades masivas y con una situación económica compleja, los artistas nacionales e internacionales suman giras y espectáculos en Argentina y el público responde con un gran consumo de entradas . En Rosario, el promedio de asistencia a los shows masivos es mayor al 75%.

Coldplay realizará diez recitales en el Monumental; las entradas para el LollaPalooza de marzo de 2023 ya salieron a la venta; Tini y Lali, las dos estrellas del pop argentino comenzaron sus giras con shows repletos en Buenos Aires; Daddy Yankee y Rosalía programaron fechas en el país para agosto y octubre que ya están agotadas; y Dua Lipa debió mudar su recital al Campo de Polo Argentino porque el espacio del Hipódromo de Palermo no era suficiente para toda la gente que quería asistir. Rosario no es la excepción: la mayoría de los shows masivos que se realizaron en la ciudad tuvieron una asistencia mayor al 75%. El éxito de los recitales masivos en Argentina es un hecho, a pesar del duro momento económico que atraviesa. Pero ¿este fenómeno tiene algo que ver con el aislamiento y la pospandemia?

Como todas las industrias, la de la música, la cultura y el espectáculo se vio afectada por los efectos de la pandemia y el aislamiento. Durante casi dos años, en Argentina no se permitieron los eventos masivos. Regresaron recién en los últimos tres meses del 2021 mientras que en otros países el tiempo de aislamiento o restricciones fue menor. Por lo tanto, era de esperarse que con el regreso a la presencialidad, querer ver una obra de teatro o escuchar música en vivo, se volviera una necesidad urgente.

Durante finales de 2021 y comienzos de 2022 no llamó demasiado la atención la gran asistencia de público a los espectáculos ya que la respuesta al fenómeno era obvia: “tras dos años de encierro, la gente tiene ganas de salir”. Sin embargo, la masividad en los públicos se mantuvo y se espera que así sea durante todo el 2022 -teniendo en cuenta que ya se agotaron entradas para eventos de octubre de este año y para los primeros meses de 2023.

En Rosario, el promedio de asistencia a los recitales masivos que se realizaron en la primera mitad del año fue mayor al 75% y los empresarios del rubro estiman que la situación se mantendrá de la misma manera hasta el final del 2022. Gastón Abiad, de MA Producciones, uno de los tantos productores que trabajan en shows masivos en la ciudad, indicó a La Capital que para los grandes eventos que tienen programados en los meses restantes “la venta de entradas maneja porcentajes altísimos” y en algunos casos están cerca de agotarse. “Uno de los artistas internacionales que tenemos confirmados es Joan Manuel Serrat en noviembre y ya hay entre un 70% y 80% de las entradas vendidas”, destacó el empresario. “Con el show de Abel Pintos, que es en el mismo mes, pasa algo similar”, añadió.

Sobre los motivos de la gran asistencia de personas a los espectáculos masivos, Abiad expresó que para él tiene que ver con la incapacidad de ahorrar. “Creo que la razón no es tanto la pandemia, sino la inflación: la gente no puede ahorrar y consume estos eventos masivos”, sostuvo. Aunque también precisó que a la gran cantidad de consumo, se le suma otra cuestión que sí tiene que ver con la etapa post aislamiento. “La mayoría de los artistas programaron sus giras para este año porque en los anteriores no pudieron venir”, indicó.

Sobre el costo de las entradas, Abiad aclaró que muchos de los precios ya estaban fijados mucho antes de que la economía argentina comenzara a desestabilizarse tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. En ese sentido, consideró que hasta el momento los precios de los tickets no son tan elevados.

La opinión de los especialistas en cultura

Ana Wortman es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializa en estudios culturales y actualmente analiza el impacto de la pandemia en las artes performativas. En diálogo con La Capital explicó que los consumos culturales en Argentina siempre tienen vaivenes, pero el país se destaca porque la gente se interesa por los espectáculos, ya sean de treatro, cine o música. “Es muy característico, más allá de la pandemia, que donde haya un nuevo espectáculo o artista, se genere un público”, detalló. En algunos espacios hay mayor cantidad de espectadores que en otros, pero en general siempre se logra crear una comunidad o un grupo, según la socióloga.

Wortman advirtió que si bien muchos espacios de arte debieron cerrar tras dos años de aislamiento sin shows, otros pudieron volver con todas las ganas tras la pandemia. “Como en todos los sectores, en el cultural también hay desigualdad y varios espacios no pudieron sostenerse porque en muchos casos los artistas comenzaron a realizar otras tareas que le daban más ganancias”, aclaró. Sin embargo, destacó que en el regreso llamó la atención la cantidad de público. “En las salas de teatro independiente están muy contentos, me comentaron que tienen bastante audiencia tras la pandemia”, apuntó y agregó que además se puede ver una gran presencia de espectáculos internacionales en el país que tienen buena concurrencia.

Si bien hay varias hipótesis sobre las causas del furor de los espectáculos culturales en Argentina, no se puede dar aún una respuesta certera porque esta debería ser corroborada a través de estudios o alguna investigación. Es decir, se trata de un tema reciente que aún no se ha analizado del todo. Aunque, hay algunas suposiciones que varios especialistas de los estudios culturales comparten.

Para Wortman, sin dudas, las ganas de volver a ver a los artistas en vivo tras dos años de encierro es un factor que influye en la masiva asistencia a los espectáculos. “Argentina tuvo una cuarentena muy larga e incluso mientras en otros lugares salían del aislamiento y permitían shows al aire libre y con barbijos, acá todavía no”, remarcó. Algo similar indicó Gonzalo Andrés, doctor en Comunicación Social, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). “Se puede relacionar con las ganas de volver a las actividades sociales, porque tras la pandemia también hubo un fuerte ?revival? de los casamientos, los cumpleaños o fiestas privadas que no se podían realizar por el aislamiento”, precisó a La Capital.

Hay otro factor que Andrés señaló como una posible explicación a la cantidad de entradas vendidas en cada show a pesar de la situación económica. “La capacidad de ahorrar está restringida, por lo tanto la gente y sobre todo los jovenes que trabajan deciden gastar el dinero en salidas recreativas y culturales como el teatro, el cine, los recitales”, añadió. Es decir, no pueden invertir en cuestiones más caras y que se concretan a largo plazo como viajes o casas, ya que existe una gran incertidumbre. “También puede tener que ver con la necesidad de vivir el presente o pensar más a corto plazo”, expresó.

Situación económica

Una de las aristas del fenómeno que más llama la atención es la económica: ¿por qué se venden tantas entradas con lo caras que son? Además, es importante tener en cuenta que cuando se trata de artistas, giras o festivales internacionales, por lo que los precios están marcados por el valor del dólar.

“Para analizar este tipo de eventos no solo hay que tener en cuenta la cuestión económica, sino los códigos socioculturales”, explicó Ana Wortman. “Creo que cuando se trata de recitales de bandas del exterior o festivales que son modelos globales, se pone en juego el sentido de pertenencia al mundo”, aclaró y eseguida agregó que muchos estudios señalan que la gente va a determinados festivales por la marca, la legitimidad, la garantía de que es bueno, la experiencia de estar con amigos o de experimentar otras vivencias, que no tienen que ver solamente con el show en sí.

Este “consumo global de formatos de productos culturales” -como lo define la especialista-, comenzó a finales de los 90 pero fue favorecido por intenet con el uso de las redes sociales y la explosión de plataformas como Instagram. “Estos espacios significaron otro acceso al consumo cultural, que creció mucho”, sostuvo. Es que cada vez más artistas utilizan las redes sociales como formas de presentación y contacto con el público. Principalmente durante la pandemia, todo debió adaptarse a las plataformas digitales. De esta manera sirvieron para continuar el contacto con las comunidades, incrementarlo o crearlo.

Wortman remarcó que en gran medida fueron los músicos jóvenes los que utilizaron las redes sociales para promocionar lo que hacían, pero también los artistas independientes y hasta algunas fiestas. “El caso más conocido y famoso fue la Bresh, que ahora se desarrolla en muchos países”, indicó.

Las redes habilitan una nueva forma de crear comunidades y un sentido de pertenencia. Luego, habría que analizar quienes están en esas comunidades de internet, porque generalmente se hacen segmentaciones de acuerdo a edades o clases sociales. Sin embargo, es cierto que incrementan las posibilidades y la velocidad de expansión de los artistas y los productos culturales.

Redes sociales

Wortman señaló que el ascenso del uso de las redes sociales en Argentina ocupa un lugar importante en comparación con otros países. Incluso, detalló que se cree que en América Latina se dieron los mayores índices de crecimiento. “Muchos emprendimientos, no solo culturales, se volcaron a las redes sociales durante la pandemia y siguieron utilizándolas luego”, expuso, y advirtió que las cifras de crecimiento son aún más llamativas si se tiene en cuenta que todavía hay una gran desigualdad en el país en torno a la conectividad.

Los artistas encontraron en las redes sociales una forma de promocionarse y de construir sus identidades. “Esta digitalización era un proceso que se venía gestando pero se agudizó e instaló tras la pandemia”, indicó Wortman.

Además de traer aparejados cambios en las formas de crear comunidades, el uso de las plataformas digitales también introdujo modificaciones en la manera de consumir. Esto se puede notar tanto en la compra de entradas a través de internet que no conlleva el esfuerzo físico de ir a retirar los tickets, como también en la forma de mirar los programas (ahora son digitales y se ven a través de un código QR), de informarse acerca de los espectáculos y de ver adelantos de los espectáculos.

“Muchos artistas implementan una especie de gorra virtual”, ejemplificó Wortman. “Otros realizan sorteos, promociones o adelantos como estrategias para atraerlos a los shows, por ejemplo”, precisó. Para la especialista, estas nuevas formas de comunicarse efectivamente influyen en la conquista de los públicos. “Se generó una nueva habilidad cognitiva que hace que pertenezcamos a una comunidad ampliada que, es importante aclarar, siempre está estratificada”, finalizó.