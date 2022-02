Qué piensan los diputados nacionales por Santa Fe sobre la despenalización y legalización de drogas

Pero ahora el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Salud Mental, anunció la implementación de un dispositivo soporte de guardia para urgencias en casos de adicciones.

Ante todo este escenario La Capital les hizo dos preguntas a los 19 diputados y diputadas nacionales por Santa Fe. Algunos respondieron en bloque, otros de manera personal, otros no respondieron.

1) Esta de acuerdo con despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal? y 2) Considera necesario debatir la regulación estatal o legalización controlada de todas las drogas?

La mayoría, salvo Federico Angelini del Pro, consideran necesario despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal y tanto él como otro legislador del Pro, José Nuñez, responsabilizan al gobierno nacional actual de un mal combate contra el narcotráfico.

En cuanto a la legalización, palabras más palabras menos, refieren en general que "no es el momento" para debatirlo o "hay problemas más urgentes".

En algunos casos, además de responder quisieron dar a conocer los proyectos de ley en los que trabajaron. El más reciente presentación es el de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez. Volvieron a ingresar 1° de febrero pasado una iniciativa de 2017.

Se trata del titulado "Ley de creación de la comisión de análisis y estudio de alternativas regulatorias del mercado de drogas". La Comisión tendría por objetivo el estudio y análisis de las experiencias nacionales y extranjeras en materia de regulación de los mercados de substancias psicoactivas, así como también elaborar un informe en el que propugne la modificación del marco regulatorio federal.

Además, hubo pedidos de informes recientes. También el 1 de febrero Angelini y Germana Figueroa Casas del Pro exigieron que se den precisiones sobre el fentanilo y sus derivados en el territorio nacional (sustancia sospechada en el cuadro clínico de los afectados por consumo de cocaína adulterada).

Y hay un proyecto anterior de la ex legisladora Elisa Carrió que volvió al ruedo. Tiene 20 páginas y está confirmado por la diputada de Coalición Cívica, Laura Carolina Castets y otros ocho legisladores de su bloque.

Según sus autores, se presentó por primera vez en 2012 y se fue readecuando. De título largo y un ambicioso listado de temas a tratar, se lee: "Programa nacional de prevención y asistencia pública integral de las adicciones a estupefacientes", y refiere a unidades de desintoxicación, centros de recuperación de las adicciones y re vinculación social, el agravamiento de penas para la comercialización del Paco, las organizaciones del narcotráfico, la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, las medidas curativas y los precursores químicos".

Tener no consumir, esa es la cuestión

En Argentina, parece un eufemismo, pero se pena la tenencia de drogas, no el consumo. La ley 23.737 establece que las personas a las que se les encuentre en su poder drogas, ya sea para uso personal o para venta, serán detenidas o deberán someterse a un tratamiento educativo/terapéutico.

Sin embargo hay 29 países que han reconocido a la penalización de personas que utilizan drogas como una medida política fallida, dirigida desproporcionalmente a personas que viven en el umbral de pobreza, a personas de color y a jóvenes; y causando un daño incalculable.

Talking Drugs, Release y el Consorcio Internacional de Política contra las Drogas (IDPC) muestra en un mapa interactivo a esos 29 países .

Con esa posición nacional ante la penalización, pensar en la legalización parece lisa y llanamente extemporáneo. Pero abrir el debate sería una posibilidad. Acá van las posiciones de la mayoría de los diputados santafesinos que se sientan en sus bancas de Buenos Aires.

Diputados por el PRO

Germana Figueroa Casas

1. "No hay que criminalizar al adicto sino tratarlo como a un paciente ya que es un problema de salud que necesita ser tratado pero sobre todo es un problema social".

2. "Mi posición personal como principio general es a favor de la legalización de las drogas para preservar la libertad y responsabilidad de personas adultas que pueden decidir sobre su vida y de esta manera terminar con el negocio del tráfico ilegal. Sin embargo, creo que es un camino que no puede hacerse repentinamente ni para todo tipo de droga. Legalizar, en este presente, aunque se trate de drogas calificadas como blandas, no seria una solución. Antes de avanzar en ese sentido debemos enfocarnos en que exista una red de salud para ayudar a los adictos a salir del consumo, ya que las madres nos cuentan que no tienen a donde llevar a sus hijos para que sean tratados; evitar que abandonen la escuela y que aprendan; sacar al país de la pobreza y luego recién plantear el camino para llegar a la legalización".

Gabriel Chumpitaz

1) "El consumo de drogas es un problema de salud pública. El narcotráfico y el narcomenudeo son problemas de seguridad pública, por los aparatos de violencia y los métodos criminales. Si bien los fallos de la justicia son oscilantes, (1978 Fallo Colavini, 1990 Fallo Montalvo), declaran la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal; (1986 Fallo Bazterrica, 2009 Fallo Arriola), la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Artículo 14 (parte) de la Ley de Estupefacientes. En consecuencia, la discusión queda obsoleta, tenencia para consumo personal que no afecten a terceras personas no es sancionable. A pesar de esto debemos decirle a los jóvenes que la droga es veneno".

2) "Estoy abierto a todos los debates, eso es parte de la democracia, pero anticipo mi postura en contra de legalizar todas las drogas. Previo a eso debemos debatir y conocer con mucha certeza el daño y las consecuencias que provocan los estupefacientes, como la falta de concentración y raciocinio, violencia, depresión, aislamiento, angustia, problemas cerebrovasculares y respiratorios. En nuestro continente se trafican más de 1800 sustancias, un mundo desconocido por la gran mayoría, prefiero ver a un hijo haciendo deporte y no consumiendo heroína o drogas sintéticas".

Luciano Laspina

"Es es un tema demasiado complejo para ponerlo en dos líneas".

José Nuñez

1) "Me parece que antes de discutir la despenalización de la tenencia de drogas para consumo, deberíamos pensar todo lo que pasa con la droga y no solamente desde una sola perspectiva, sino mirando los problemas sociales que tenemos en nuestro país. Esos problemas muchas veces están ligados al narcotráfico o a bandas más organizadas, que provocan otros delitos como homicidios. Hoy observamos las disputas entre esos clanes que intentan dominar el territorio y eso es posible porque el gobierno nacional abandonó la lucha contra el narcotráfico en Argentina".

2) "La discusión es mucho más compleja que una regulación estatal o legalización controlada de todas las drogas. Hoy, estamos ante un quiebre de una droga compleja (como fue el ingreso del fentanilo al país) y el Gobierno desestima el problema. Asistimos a peleas diarias entre el ministro de seguridad nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y mientras tanto no se realiza un trabajo de investigación para saber de dónde proviene la droga. Durante el gobierno de Mauricio Macri la lucha contra el narcotráfico fue una política de Estado. Asumimos el compromiso de dar la pelea, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz. Hoy el gobierno de Alberto Fernández mira para otro lado".

Federico Angelini

1) "Por los efectos que conllevaría sobre el sistema de salud y la seguridad nacional, no estoy a favor de la despenalización, salvo para los usos medicinales ya reglamentados del cannabis. Dudo realmente que Argentina esté preparada estructuralmente para dar este paso, cuando aún no se brindan niveles básicos de salud y seguridad en muchas regiones del país. La pelea contra el narcotráfico, que se ha diluido con el actual gobierno, que ha cedido territorio ante el avance de las mafias, no debiera ser la despenalización, sino la decisión política de afrontar esa batalla con planificación y estrategia, como lo había logrado Patricia Bullrich".

2) "Como decía anteriormente, antes de darnos ese debate, Argentina debe afrontar otras problemáticas vinculadas al narcotráfico que hoy ponen en juego la salud y la vida de los ciudadanos. El Estado está llegando tarde para evitar balaceras, conflictos entre bandas narco y drogas adulteradas. Entonces, hay una problemática que se está escurriendo o por falta de idoneidad o por inoperancia. Pero creo que ahí debe estar el centro de atención".

Diputados por el Frente de Todos

Eduardo Toniolli

1) "Sí, estoy de acuerdo. Tal como lo estableció el fallo Arriola hace ya trece años, la tenencia para consumo personal es una conducta protegida por la Constitución Nacional, de ninguna manera debe ser criminalizada".

2) "La prioridad hoy debe ser desterrar el paradigma que criminaliza a los consumidores y usuarios, y avanzar en políticas que consideren al consumo problemático de sustancias como una cuestión a ser abordada por el sistema de salud, y en particular desde una perspectiva de salud mental integral y comunitaria".

Roberto Mirabella

1) "Penalizar el consumo no tuvo ningún efecto positivo para disminución del narcotráfico y el consumo. La penalización del consumo es una medida desfasada. Creo que debe darse un debate abierto, sincero y frontal. Donde podamos llegar a un consenso sobre la mejor política de prevención y de bajar el consumo".

2) "Debatir y poder escuchar las fortalezas y las debilidades de modelos diferentes al nuestro es bueno. El modelo puramente punitivista no ha dado resultado. El modelo portugués que despenalizó el consumo, humanizó el tratamiento y atacó al narcotráfico tuvo buenos resultados. Deberíamos escuchar a sus expertos para avanzar hacia el lado correcto".

Vanessa Massetani

"Para mí no es un tema de blanco o negro por lo que me resulta muy difícil opinar en abstracto".

Germán Martínez

1 y 2) "Personalmente estoy a favor de dar ambos debates, el de la despenalización y el de la legalización. En el Congreso aún falta masa crítica en el tema. Las experiencias de estas dos últimas semanas que conmocionan socialmente, tal vez no sean el mejor contexto para iniciarlos, pero hay que darlos y como presidente de bloque creo que lo más valioso es remar en favor de la apertura del debate. No debe haber tema social y políticamente importante que no se debata en el Congreso".

(No contestaron Marcos Cleri, Magalí Mastaler y Alejandra Obeid)

Diputados por el socialismo

Mónica Fein y Enríquez Estévez

1) "Estamos de acuerdo con despenalizar porque consideramos que el tema de consumo es salud pública. Por lo tanto se debe despenalizar la tenencia para consumo y trabajar activamente en prevención y acciones concretas para alojar las problemáticas de consumo problemático".

2) "Respondemos la segunda pregunta con el proyecto de ley que presentamos en el 2017 y volvimos a presentar ahora (N. de la R: si bien ya el año pasado Estévez había presentado un proyecto también vinculado al cannabis que apuntaba al acceso seguro, la reducción de daños, prevenir consumo problemático y prohibir la promoción, imitando la experiencia uruguaya). Hay que hacer un debate distinto con respecto al consumo problemático en particular y del narcotráfico en general".

Diputados por la UCR

Mario Barletta, Juan Martín y Ximena García

1) "Una de las grandes deudas que tiene nuestro Estado es lograr combatir el narcotráfico y garantizar el acompañamiento integral para personas adictas. Estaríamos de acuerdo en la despenalización de la tenencia para uso personal como un modo de redireccionar los recursos humanos y económicos que hoy se destinan a perseguir a quienes consumen, en lugar de desarticular las redes narcocriminales desde sus eslabones más fuertes. Ya la Corte Suprema con los fallos Bazterrica y Arriola indicó este camino. Actualmente hay cierto consenso político-legislativo, al menos entre los legisladores de los bloques mayoritarios que trabajaron el tema, respecto a la necesidad de un cambio de paradigma referido a las personas que consumen estupefacientes".

2) "Cuando hablamos de drogas nos referimos a una diversidad muy amplia de sustancias legales e ilegales, por lo que no sería prudente avanzar en regulaciones generalizadas, entendiendo que contamos con deficiencias estructurales, deudas educativas e instituciones débiles. Además los tratados internacionales a los que hemos adherido, nos obligan a distinguir los tipos de drogas permitidas, debemos observar las experiencias de otros países descifrando el mejor camino a seguir para lograr un equilibrio entre el combate del narcotráfico y la atención de personas adictas".

Diputada de Coalición Cívica

Laura Carolina Castets

1) "Estoy de acuerdo en que no hay que penalizar a una persona que está enferma como lo es un adicto a las drogas. En realidad ya está despenalizado por un fallo de la corte la tenencia para consumo personal, en lo que hace al art. 19 de la constitución nacional sobre la libertad personal y declara inconstitucional el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737 de estupefacientes. Esto en la medida que tal consumo no traiga aparejado algún daño a derechos o bienes de terceros, y para mí aquí está el problema mayor y más difícil de resolver. Hace unos días escuchaba por tele a una mamá desesperada que pidió ayuda e hizo todo lo que estuvo a su alcance por su hijo y dijo que lo prefería preso y vivo y no libre sabiendo que iba a salir nuevamente a consumir. Tan terrible como real".

2) "Es necesario dar un debate muy profundo si vamos a la regulación estatal o legalización controlada, porque creo que el estado no puede controlar todo y en este momento los recursos de ningún tipo alcanzan, para enfrentar semejante flagelo. Escuché también al ministro de seguridad de la provincia de Bs As decir que "es una batalla que hasta ahora la tiene ganada el narcotráfico" y lamentablemente considero que tiene razón. Para llegar a una legalización controlada necesitamos un abordaje integral para que las personas no lleguen a esa instancia, con educación, prevención y contención antes que nada, contar con los recursos médicos para abordaje porque los tratamientos en el sistema privado son prohibitivos para la mayoría de las familias y las obras sociales no los cubren. La justicia tampoco alcanza por sus tiempos a resolver este problema. ¿Se puede legalizar el consumo y a la vez regular el narcotráfico y todo lo que va por detrás de esa persona que consume? Creo que sí, pero no sé si estamos preparados para un desafío tan grande".

Diputada por Evolución Radical

María Victoria Tejeda

1) "Estoy en contra de la penalización de la tenencia para el consumo personal. El fallo Arriola implica un avance al declarar inconstitucional el artículo de la ley que lo penaliza".

2) "Considero que es un debate que en la Argentina estamos lejos de dar. En principio no comparto la idea de la regulación estatal, porque es una experiencia que no funcionó en los países donde se intentó implementar. De todas maneras, esos países que impulsaron esas iniciativas antes iniciaron un profundo debate sobre la concientización, donde el Estado puso sus recursos y programas para brindar información y para concientizar acerca los daños que provocan el consumo de las diferentes drogas, incluso el consumo de cigarrillo y el alcohol. Tenemos que derribar mitos, como que la marihuana hace menos daño que otras drogas, y no entendemos los perjuicios irreparables que causa en la salud. Debemos entender que las drogas son veneno, y solo hacen daño. Ese debate falta en Argentina, luego de darlo quizás podemos empezar a discutir otros".