Por Lionel Messi crece el optimismo, pero por ahora irá al banco de la selección

Y si no, para tenerlo a disposición en plenitud para las semifinales, siempre y cuando la selección argentina avance hasta esa instancia, persiguiendo el sueño de defender el título conquistado en Brasil 2021.

El último domingo fue día de descanso para el plantel y este lunes por la mañana practicó en las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida. La Pulga cumplió con algunos trabajos de kinesiología, mientras sus compañeros realizaban una entrada en calor en el campo de juego. Más tarde, el Diez se sumó al resto del plantel y cumplió rutinas con el balón, sin ninguna exigencia ni roce.

Por lo pronto, es un hecho alentador que haya realizado estos ejercicios, que se aguarda se vayan intensificando con el paso de los días, siguiendo con atención cómo responde y si no siente ninguna molestia.

Con Lionel Messi se evalúan los tiempos

Si bien surgen toda clase de especulaciones con la posibilidad de que reaparezca en la formación titular, tal como sucedió contra Canadá (2-0) y Chile (1-0), nada a esta altura hace pensar que sea considerado entre los once para el compromiso de los cuartos de final. En definitiva, cuidar su físico y que no corra riesgos es el modus operandi que también se sigue con el futbolista en Inter Miami, determinándose todo el tiempo cuáles son los partidos que juega y cuáles no.

La situación de Messi es día a día y por eso interesa tanto lo que ocurre en cada práctica. La siguiente será este martes, a las 19.30 hora de Argentina, en el Shell Energy Stadium, del Dynamo, de la ciudad de Houston, donde se instaló desde este lunes la selección argentina. Y allí puede haber nuevas señales sobre lo que puede suceder con el Diez para los cuartos de final.

Se sabe que la Pulga, ausente contra Perú por una contractura, si bien fue al banco de suplentes, está dispuesto a jugar siempre. Lo comentó en más de una ocasión Lionel Scaloni. “Es el primero que quiere estar, que quiere ayudar. En principio va a estar siempre”, manifestó en cierta oportunidad el entrenador, aunque también aclaró que, desde su lugar de conductor, tiene que “tomar recaudos por las condiciones en las que esté él”.

La selección tiene opciones de categoría

El pensamiento de Scaloni es lógico. No tiene ningún sentido exponer a Messi, no existiendo la seguridad de que no se vaya a resentir de la lesión. Además, la selección cuenta con variantes capaces de evitar que se resienta el funcionamiento colectivo, si bien nadie discute la influencia de la Pulga adentro de una cancha.

Otro rosarino, Ángel Di María, jugó por Messi contra Perú y es posible que así continúe, entre los titulares. El zurdo, que se despedirá de la selección en esta Copa América, fue al banco en las dos primeras fechas.

Los cambios posibles

La formación argentina tuvo varias modificaciones para la última fecha de la fase de grupos, con la clasificación ya asegurada. Y la base de los titulares que comenzó la Copa América volverá a entrar en acción, aunque existen algunos interrogantes. Lo seguro es que no contará con Marcos Acuña, que evoluciona de una dolencia muscular.

La duda pasa por saber si Lionel Scaloni mantiene a Julián Álvarez o le da la chance a Lautaro Martínez, goleador de la Copa América con 7 tantos. Y además si juega Leandro Paredes o ingresa Enzo Fernández.