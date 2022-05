Otro round por la boleta única: la Casa Rosada salió con fuerza a impugnarla

Sigue el debate por el cambio del instrumento electoral. El oficialismo no ofrece fisuras, se sumó el rechazo del Ejecutivo y la oposición buscará un dictamen que represente a todos los bloques para conseguir la media sanción

“Estamos discutiendo llevar adelante una reforma profunda, que tendría un enorme impacto cultural, pero no sabemos por qué queremos hacer semejante reforma” , advirtió Marcos Schiavi , director nacional electoral, como expositor de cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue en el marco del debate sobre proyectos legislativos por reformar el instrumento electoral (tipo de boleta, partidaria tradicional o única) , que concretó su segundo plenario y promete continuar la semana próxima, ya sin expositores y con el debate abierto entre los bloques.

Las posiciones entre oficialistas y opositores se mantuvieron y no habrá acuerdo. Unos 22 proyectos se cotejan en el ámbito de los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) y el Interbloque Federal, entre otros, y ahora el desafío de la mayoría opositora (que forzó con una votación en el recinto de 132 sufragios favorables el tratamiento en comisiones) será acordar un mismo dictamen que tenga chances de alcanzar los 129 votos necesarios para obtener la media sanción y pasar al Senado.

Argumentos

Entre la veintena de disertantes se destacó el rosarino Oscar Blando, con larga tradición en la boleta única santafesina y defensor del sistema. De arranque, el político y académico rosarino aclaró que no propicia algunos de los males que le adjudican a la boleta única de papel (BUP) como el debilitamiento de las organizaciones políticas: “Soy un defensor de los partidos, no hay democracia sin ellos”.

Tratando de aprovechar los escasos cinco minutos adjudicados para cada expositor, Blando puntualizó a favor de la BUP que se usa en Santa Fe y que ahora la oposición pretende extender a nivel nacional. Rememoró episodios fallidos de la historia santafesina _con el sistema electoral anterior_, como el ARI (trucho), que fraguando la sigla del partido de Elisa Carrió consiguió confundir a buena parte del electorado. El dirigente con tradición en la Democracia Progresista de Santa Fe dijo que es falso que con la BUP el elector se deje llevar meramente por la foto del candidato y mostró un voto de la boleta papel (BP) que también se exhibe una foto del candidato principal, pero de mayor tamaño.

Blando explicó que la fragmentación del voto _que en Santa Fe se expresa de manera significativa_ no tiene que ver con el instrumento electoral sino con un problema más profundo del sistema político. ¿La BUP les hace perder las elecciones a determinados partidos y ganar a otros?. Eso no es así, está demostrado por la experiencia santafesina.

Siempre según Blando, la BUP mejora los derechos del elector, que es el bien más preciado a resguardar, por encima de los actores políticos (candidatos).

https://twitter.com/oscarblando1/status/1529137031309303808 Exponiendo en el Congreso Nacional sobre los proyectos de boleta única de papel y los mitos y realidades sobre su implementación en Santa Fe. pic.twitter.com/gW9NuYzUEK — Oscar Blando (@oscarblando1) May 24, 2022

Con todo, el plenario de comisiones en el anexo de Diputados tuvo presencias fuertes y, tal vez, decisivas para la suerte de los proyectos reformistas que impulsa con total decisión el conglomerado opositor. En especial, representantes del Ejecutivo, como Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que rechazó la postura opositora con dureza.

“Desde 1983 las elecciones se desarrollan con total normalidad, con altísima participación, alternancia y los resultados nunca judicializados. El sistema de la boleta partidaria ha funcionado de modo eficaz durante casi 40 años. Un sistema imparcial, con verificaciones cruzadas, que legitimó a todos los ganadores, de distintos partidos. La BP sirve, además, para planificar, reconocer y publicitar a las agrupaciones políticas”, introdujo la funcionaria.

“¿Cuál es el fundamento para cambiar el instrumento de votación, evitar la presunta ausencia de boletas partidarias en los cuartos oscuros? Nadie pudo cuantificar la magnitud del supuesto problema (robo de boletas). Hablan de irregularidades y me preocupa porque se pone en cuestión a todos los representantes electos”, abundó.

Costos

Para sorpresa de muchos, y girando sobre uno de los puntos discutidos del sistema electoral de BP, su costo, por la sobre impresión de boletas que no se utilizan, la también funcionaria Diana Quiodo mostró un detallado estudio sobre el costo de la impresión de boletas tradicionales y de la BUP de Santa Fe: la segunda es 40 por ciento más cara que el antiguo sistema que se usa a nivel nacional.

Por lo tanto, la BUP, siempre bajo la mirada del gobierno nacional, no baja costos, no termina con la lisa sábana y trae un nuevo problema: se votaría por un nombre y sin conocer quiénes continúan en la lista (no figuran los nombres). Personaliza a los candidatos y desvaloriza a las agrupaciones políticas. La tradicional BP, para el peronismo oficialista, garantiza información sencilla y accesible para el electorado.

Siempre según García Blanco, si la BP cumple con todos los requisitos, ¿cuál es el motivo para cambiarla? La elección presidencial, es, por lo demás, el momento menos propicio para introducir una reforma de esa magnitud.

Las reformas al instrumento electoral deben ser meditadas y no proponer soluciones mágicas a problemas inexistentes. Están tomando el riesgo enorme de cambiar un sistema que funciona en el momento de elegir un presidente de la Nación. Sería imprudente.