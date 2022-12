En un Mundial son importantes todos, desde el primero hasta el último de la lista. El que era imprescindible, por cualquier clase de circunstancia puede dejar de serlo y entonces es imprescindible que aparezca otro que ocupe su lugar, aunque no tenga la misma dimensión. A Lionel Scaloni le pasó. Tenía la base del equipo para Qatar 2022, futbolistas que en principio eran inamovibles entre los titulares y distintas razones fueron surgiendo para que el DT apelara a otras alternativas. Le dieron tan buen resultado que, a días de jugar por los cuartos de final frente a Países Bajos, Julián Álvarez (22 años), Enzo Fernández (21) y Alexis Mac Allister (23), tres de los cuatro más jóvenes del plantel, tienen asegurado un lugar entre los once.

Con méritos y respuestas futbolísticas diferentes, ese trío dio la respuesta que se necesitabas. Es que Scaloni no había logrado que Papu Gómez sea el adecuado para resolver la ausencia del sin dudas irremplazable Giovani Lo Celso , afuera de Qatar en la previa por lesión. Y se encontró con que Lautaro Martínez y Leandro Paredes , jugadores que el DT potenció en la selección y siempre fueron determinantes, están en un nivel irregular.

El nueve anda falto de puntería y no refrendó sus enormes números con la camiseta blanquiceleste: 21 goles en 44 partidos. Y el volante central carece de la velocidad de resolución que lo distingue, porque no aparenta estar en plenitud física, tras la distensión que sufrió antes del Mundial. Hasta previo al debut, nadie imaginó que de titulares pasarían a estar en el banco. Pero eso fue lo que le sucedió a Paredes luego de la caída contra Arabia Saudita que conmovió a todos y al Toro Martínez tras el triunfo sobre México. El Papu Gómez también dejó el equipo después de la primera presentación y volvió a ser titular frente a Australia, aunque en otra posición, porque se decidió preservar a Ángel Di María.

“Son 26 y puede jugar cualquiera. El nivel es parejo. Es mover las fichas y buscar lo mejor para el equipo”, declaró Scaloni antes de enfrentar a Polonia cuando se lo consultó sobre Paredes. Más allá de la paridad de la que habló el entrenador en relación a los futbolistas, había nombres que eran una fija y que encajaban perfecto en el funcionamiento de juego que pretende. Pero la necesidad lo llevó a recurrir a otros.

Mac Allister irrumpió antes que Álvarez y Fernández en la formación titular. Con mayor vocación para colaborar en la recuperación que Papu Gómez, jugó por primera vez frente a México, con altibajos. Fue discontinuo en la elaboración de juego e irregular en los pases. Muchísimo mejor fue su papel ante Polonia, último partido de la fase de grupos. Participó mucho en la gestación y abrió el partido con un derechazo cruzado tras el desborde de Nahuel Molina. Resultó una de las principales figuras.

En cambio fue discreta su actuación en el cruce ante Australia por los octavos de final. Elaboró muy poco juego. Para rescatar, el pase medido para Nicolás Otamendi que culminó con el gol de Lionel Messi. Así y todo, continúa siendo la mejor opción para aportar equilibrio y a la vez ser criterioso con la pelota, siendo que Papu Gómez está más para el desequilibrio individual.

Si Mac Allister se ganó por el momento el puesto, mucho más Álvarez el de nueve. El exRiver, que ingresó en el segundo tiempo ante Arabia Saudita y México, la rompió contra Polonia en el que fue su primera participación de titular en el Mundial. Señaló un golazo, con una precisa definición, y estuvo siempre activo adelante. La concentración y la entrega que realizó para exigir una y otra vez, ya sea para buscarla, generar espacios y presionar la salida rival, las repitió frente a Australia. Mostró actitud, cabeza y corazón, aparte de oportunismo para robarla al arquero Ryan y convertir el segundo tanto.

La particularidad de Álvarez es que si comienza entre los once, algo que no ocurrió muchas veces en la selección, es raro que no esté presente en el marcador. Señaló en 5 de los 6 partidos que jugó de titular con la camiseta albiceleste. Su aporte es tan valioso que se extraña menos al Toro Martínez, aunque siempre es importante en esta clase de competencias que todos estén listos para brindar lo mejor de sí. A Lautaro le toca atravesar una mala racha, pero puede recuperarse en cualquier momento. Argentina lo espera. Y Scaloni, en este momento en el que está torcido, lo valora. “Lautaro nos salvó un montón de veces a nosotros. Nos dio y va a seguir dando muchas alegrías”, dijo el entrenador albiceleste.

Álvarez es hoy el nueve de la selección. Y Enzo Fernández, el volante central. Apenas dos meses antes del Mundial de Qatar, el mediocampista fue citado a un par de amistosos y luego quedó en la lista definitiva. Jugó un rato en el debut y volvió a entrar en la segunda etapa contra México, reemplazando a Guido Rodríguez, que a su vez había sustituido a Paredes. Su ingreso no pudo ser mejor. Llevó mucho juego hacia adelante y finiquitó el partido con un tremendo gol para el definitivo 2 a 0.

Scaloni lo confirmó de titular frente a Polonia y otra vez le respondió. Parado en el medio, distribuyó con justeza y ocupó bien los espacios en el retroceso. De un enganche y una habilitación suya nació el gol de Álvarez.

El volante, que combina recuperación y buen manejo, no se desempeñó a la misma altura ante los australianos. Pero aportó coraje y entrega en un partido en el todos lo jugaron con el corazón.

Julián Alvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister eran actores de reparto y de pronto se les dio papeles estelares y dieron la talla. La selección argentina, muy agradecida.

image (72).png Julián Álvarez está por convertir, ante Australia, su segundo gol en el Mundial de Qatar 2022. AP

Si es titular, convierte

Recién hace un año y medio que Julián Álvarez comenzó a ser convocado al seleccionado argentino. Lleva 16 encuentros disputados, de los cuales en apenas 6 fue titular, entre ellos los dos últimos del Mundial. Y salvó en uno, anotó un gol en los otros cinco.

Sus conquistas fueron contra Polonia (2-0) y Australia (2-1), ambas en Qatar, Ecuador (1-1) por las eliminatorias sudamericanas, y en los amistosos ante Emiratos Árabes (5-0) y Jamaica (3-0).

image (71).png Enzo Fernández se besa la camiseta argentina tras señalar un golazo frente a México por la primera ronda de Qatar 2022. EFE

Citado recién hace dos meses

Es muy particular la situación de Enzo Fernández. No es fácil encontrar el caso de un jugador que recién fue probado dos meses antes de un Mundial y luego quedó en la lista definitiva. El volante entró un rato en el amistoso ante Honduras (3-0) del 24 de septiembre y en el que se disputó con Jamaica (3-0) el 28 del mismo mes.

Scaloni lo confirmó para Qatar y volvió a jugar otro amistoso, ingresando desde el banco, ante Emiratos Árabes (5-0).

image (70).png Alexis Mac Allister celebra su gol ante México en la primera ronda de Qatar 2022. Hasta allí, nunca había anotado con la selección argentina. AP

De no ser llamado a volver

Lionel Scaloni convocó a Alexis Mac Allister en 2019 para el amistoso contra Chile (0-0), ingresando en el segundo tiempo, y volvió a jugar en los amistosos contra Brasil (1-0) y Uruguay (2-2). Su nivel decayó y por esa razón apenas apareció en la selección contra Bolivia (2-1) por las eliminatorias, en 2020 , permaneciendo en el banco. En el Brighton inglés mejoró y así lo volvieron a citar al seleccionado a comienzos de este año. Hoy es titular.