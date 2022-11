Lionel Messi, un líder que no dejó tirados a todos los argentinos

“Que la gente confíe, no los vamos a dejar tirados”. Las palabras de Lionel Messi sonaron fuerte aproximadamente una hora después de la derrota más dolorosa del ciclo de Lionel Scaloni, y una de las más importantes sufridas por la selección en toda su historia. Sí. Sin medias tintas. El 1-2 con que debutó en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita golpeó tan hondo, que el alivio que trajo la victoria ante México se dejó ver en las lágrimas del propio técnico de la selección nacional en pleno partido, apenas Enzo Fernández aseguraba el resultado. Increíble en un entrenador, entendible, que no hizo más que dimensionar lo que se vivió desde aquel instante inicial hasta ese tremendo desahogo que por supuesto deberá ser refrendado el miércoles. Y si algo quedó nítido en la retina de todo el mundo, y por si a alguno le quedaba aún la duda, fue que aquella frase no fue de ocasión, que el que tenía que guiar la recuperación era justamente el 10 y que lo hizo de una manera contundente. Ese tremendo zurdazo que sacó bajo y se colocó en el ángulo inferior izquierdo de Ochoa, despejó todos los fantasmas, evitó la peor debacle futbolística de una selección nacional y volvió a ponerla en el status de la ilusión que bien supo generar. Se hizo cargo, les sacó la mochila a todos. A él mismo también, claro, pero a todos sus compañeros y al cuerpo técnico, novatos la mayoría en estas lides. Eso hace un líder.