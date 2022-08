Balbo: "No nos vamos a ir a defender"

Díaz recordó que el último estudio de costos de Catiltar efectuado con los valores de marzo había arrojado un desfasaje respecto a los importes que abonaban los pasajeros del 124 por ciento. Y tras una larga discusión política, el Concejo concedió un aumento del 35 por ciento en la bajada de bandera y el valor de la ficha que se abona cada 100 metros, que rige desde principios de mayo.

“En aquel entonces, cuando se votó un aumento político más acotado, quedó casi un 80 por ciento de atraso”, remarcó el referente de Catiltar.

Todas las variables se potenciaron desde julio con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Y el salto que dieron los dólares financieros en pocas semanas.

Desde ese momento, los dueños de las chapas empezaron a recolectar información para poder cerrar un relevamiento propio con valores actualizados al séptimo mes del año. “Se está complicando, porque en algunos rubros no hay precios de referencia”, contó Díaz.

Esa situación se da en particular con los autos 0 kilómetro, que es clave para el estudio de costos, ya que las terminales desconocen a qué valor se repondrán las unidades.

“Muchos estiman que la inflación oficial de julio será de base de un 7 por ciento, pero los insumos, los repuestos y los autos están subiendo en el mes el doble y hasta el triple de ese promedio de inflación oficial”, avisó el dirigente de Catiltar.

Precios por las nubes

A modo de ejemplo, Díaz mencionó que una orden de mantenimiento del coche con cambio de aceite y bujías costaba en junio unos $30.000. “Ahora ya están pidiendo unos $70.000, una verdadera locura”, graficó.

En ese marco, la estimación de Catiltar parte de un atraso tarifario “largamente superior al 100 por ciento”. Actualmente la bajada de bandera diurna se paga $177 y la ficha $8,40 y los valores actualizados arrojarían un piso duplicado, por encima de los $350.

“En agosto tenemos que destrabar el tema en el Concejo para conseguir un ajuste inmediato y un compromiso de retoque antes de fin de año”, destacó Díaz. El porcentaje desdoblado que estiman necesario no baja del 50 por ciento.

El referente de Catiltar admitió que “es imposible trasladar a los usuarios el desfasaje real que tiene la tarifa. No se puede aumentar y aumentar los valores finales porque te quedas cada vez con menos pasajeros, porque la gente no lo podrá pagar”.

En el Palacio Vasallo la discusión política no será sencilla para los propietarios de las chapas. Varios bloques insistirán con la necesidad de mejorar el servicio antes de convalidar subas tarifarias. Plantearán que en muchos horarios no se consiguen unidades y que muchas licencias no cumplen con la exigencia mínima de horas circulando.

Esa situación fue admitida por el Sindicato de Peones, que semanas atrás ya instaló la necesidad de un ajuste del 40 por ciento en la tarifa, que impacta de lleno en la remuneración de los conductores en base al valor de la ficha.

“Con salarios tan magros, no es que falten unidades sino choferes. Nadie quiere trabajar tantas horas, estar subregistrado y ganar menos de 100 mil pesos”, se quejó Horacio Yanotti, titular del gremio.

Se dilata en el Congreso un proyecto clave para el sector

La aceleración de la crisis económica, los cambios en el Ministerio de Economía y las metas de ajuste del gasto público acordadas con el FMI pusieron en duda la sanción del régimen transitorio de reintegros impositivos para nuevos taxis.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 16 de junio. Fue por abrumadora mayoría: 216 votos por la afirmativa contra apenas 3 rechazos.

Pero ahora, su sanción definitiva en el Senado tiende a dilatarse ante las necesidades fiscales del gobierno y la intensificación de la crisis económica, financiera y cambiaria.

Para los taxistas se trata de una iniciativa clave. Establece un régimen transitorio de reintegros impositivos para la compra de taxis.

Los beneficiarios van a poder comprar, en contado o en cuotas, vehículos cero kilómetro de industria nacional, obteniendo la devolución del IVA y del llamado impuesto automotor.