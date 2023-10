La Churrería de Funes está en pleno corazón del centro funense. Allí se gestó una historia que parece traida de un libro de cuentos para niños. Aquel 19 de junio, Antonella Roccuzzo pidió tres docenas de churros rellenos y el resto ya es historia conocida. Lionel Messi, hace que todo lo que llegue a su mano lo potencie al extremo. Cuatro meses después Sofía Snaidero, la dueña del emprendimiento no para de atender pedidos, triplicó su personal, tiene un food truck, realiza eventos y llegó a vender hasta 10 mil churros un domingo lluvioso. "Llamalo milagro, yo me sentí bendecida por este Dios a que siga dando trabajo", confiesa emocionada a La Capital. Y parece no haber techo. Comenzaron las gestiones con una franquicia para llevar su local a Miami.