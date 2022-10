Las mujeres conquistan el freestyle y la violencia machista ya no es una opción

Tatu en una competencia.jpeg Tania “Tatu” Acst Fonseca comenzó a presentarse a las batallas en 2018.

Para la joven de 21 años, en los últimos cuatro años el lugar que ocupan las mujeres y la forma en la que son tratadas cambió muchísimo. En sus primeras veces en las plazas, quienes competían en su contra, la juzgaban o coordinaban los eventos eran hombres. Ya a partir de 2021, tras el regreso luego de la pandemia, notó una mayor presencia de mujeres.

Tatu aseguró que hoy el ambiente se le hace más cómodo. En gran parte, esto tiene que ver con la presencia de otras competidoras, pero también de juradas y organizadoras. Destacó que además hay categorías y torneos específicos para mujeres que dan lugar a una mayor participación. “No solo nos cuesta animarnos a competir, sino que también es difícil permanecer”, lamentó.

Durante los últimos años, Tatu se cruzó con muchas chicas que la iban a ver y se acercaban a decirle que no se animaban a competir o le agradecían su presencia allí. La joven contó que es mucha la presión que se genera. “Yo muchas veces creía que no merecía clasificar o me hacía ruido la cuestión del cupo femenino, pero después entendí que esos son los espacios que nosotras ganamos”, confesó y manifestó que para ella todos los competidores deben ser juzgados por igual.

A pesar de los avances que nombró, apuntó que las chicas siguen siendo minoría. Algo similar, expuso Belén Sortino a La Capital. Es jurada y organizadora de competencias en Rosario e informó que generalmente de 80 competidores, solo cuatro o cinco son mujeres.

SORTINO - 295482923_801471441232038_3140141955004779836_n (1).jpg Belén Sortino junto a dos compañeros en una competencia en el Galpón 11 de la franja del Río. Fuente: @belu.sortino

285472705_781793692813143_7748117156200242484_n.jpg Belén Sortino oficia de jurado en un competencia. Fuente: @belu.sortino

Más juradas

“Me lancé como jurada en 2019 aproximadamente. Después de las primeras competencias me empezaron a llamar desde otras”, indicó Belén Sortino, que también dijo que demoró un tiempo en lanzarse “porque siempre estaba el temor a lo que me podían llegar a decir como nueva, más siendo mujer”, explicó. “Generalmente somos criticadas porque tenemos más el ojo encima”, advirtió.

Sobre la participación de las chichas en las competencias de Rosario, aclaró que ahora nota que se están animando más y que también se dan mejores condiciones para permanecer en las plazas. “Hay algunas competencias que son únicamente de mujeres, para que se desempeñen más cómodas”, manifestó.

Para Belén, tanto las competidoras como las juradas van teniendo más lugar y pueden sentirse más cómodas, pero señala que es cierto que para que exista paridad, hay que garantizarles espacios seguros y brindar capacitaciones y talleres para que se sientan preparadas para competir contra otros.

Tatu, por su parte, remarcó la dificultad a la que se enfrentan muchas juradas a la hora de lanzarse en las competencias. “Siempre que uno es nuevo es mirado con mayor atención y es más criticado a la hora de tomar decisiones, y en este ambiente las mujeres somos nuevas en muchas cuestiones, por ejemplo a la hora de ser jurado”, explicó. Sin embargo, señaló que Rosario avanza de manera positiva en cuanto a la participación de competidoras, juradas y organizadoras.

El machismo en las rimas

En un ambiente cargado de varones y con poca presencia de mujeres y disidencias, es de esperarse que se generen discursos que invisibilicen a estos sectores. Maca Revolt , la reconocida rapera santafesina, es jurado en algunas competencias de Rosario y advirtió que ella acepta participar con una condición, que es la de llevar consigo su mirada con perspectiva de género. “No voy a ser jurada en ningún concurso que no lo tenga en cuenta”, expresó en diálogo con La Capital.

Instagram Maca Revolt.jpeg Maca Revolt canta en una competencia del Parque de la Independencia. Fuente: maca.revolt

Ella comenzó su carrera hace más de 10 años, cuando las mujeres en el hip hop eran menos. “Es un ambiente repleto de varones, la realidad era que no te incluían, generalmente creían que estabas en algún lugar porque eras novia de alguien o había algún hombre metido en el medio”, recordó.

En la entrevista Maca relató que en una de las últimas competencias pidió decir una consigna que haga reflexionar sobre el tema. “Yo conté la historia de un pibe que no quería ser más varón, sino que quería ser mujer y no era aceptado. Luego de narrarla, pedí que rimaran sobre ese tema y salieron cosas increíbles”, relató. En esa línea, remarcó que no es suficiente darle lugar a las mujeres y disidencias y prohibir los actos o rimas violentas, sino que hay que poner el foco en esos temas porque “lo que no se nombra no existe”.

Para la rapera, las rimas que contienen violencia machista no deben ser tenidas en cuenta por los jurados. Pero también es necesario que el público de las competencias y los propios participantes lo entiendan. “Esas cosas ya no se pueden festejar ni aplaudir”, agregó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de establecer reglas que fomenten hablar sobre estas temáticas. “En las grandes competencias hay muchas reglas que dicen lo que un competidor puede o no hacer, pero también debería haber algunas que restrinjan la violencia y otras que sirvan para nombrar, es decir, que fomenten la visibilización de estas cuestiones”, indicó.

Si bien aún falta avanzar bastante con la inclusión de las disidencias, para Maca hubo un gran avance durante los últimos años, que está ligado obviamente con el movimiento feminista y la lucha de las mujeres y disidencias en las calles. “El hip hop se nutre de lo que pasa en la sociedad y hoy las formas de discriminación por el género están siendo mucho más cuestionadas”, aclaró. En esa línea, remarcó que la aparición de artistas como Wos no es casual. “A veces no importa el género, sino que alguien alce la voz”, sostuvo y destacó la importancia de la lucha colectiva de la que no solo deben hacerse cargo las mujeres y disidencias, sino toda la sociedad. “Las masculinidades tienen que ser protagonistas de los cambios porque ellos también son víctimas de los modelos patriarcales”, añadió.

Roma, una de las máximas exponentes del freestyle en Argentina.jpeg Roma, una de las máximas exponentes del freestyle en el país. Fuente: @roma.pvk

Sin violencia

Tanto Tatu como Belén, contaron que cuando hay personas escrachadas o señaladas por haber cometidos actos de violencia, en muchas ocasiones toda la comunidad del freestyle es consciente de la necesidad de que sean apartados de los espacios de las competencias. “Me parece bien que no se los deje ingresar porque es importante la comodidad y seguridad de las demás personas que asisten”, opinó Tatu.

Belén, que se desempeña como jurada, asegura que hoy las rimas que contienen violencia de género no pasan desapercibidas. “En 2015 o 2016 puede ser que las decían y no pasaba nada o lo festejaban, pero ahora no son tomadas como puntos a favor, porque hay miles de cosas más inteligentes para decir. Al contrario, me parece que puede restar”, sostuvo. También afirmó que hay jurados o público a los que no les molesta la violencia machista o “no se les mueve un pelo”, pero son los menos. “Hoy en día intentamos que la plaza sea un lugar cómodo y que, por ejemplo, una persona escrachada no tenga acceso a una competencia”, aclaró.

Maca Revolt también resaltó la importancia de generar espacios cuidados. “En primer lugar, las juradas y los jurados no pueden tener pensamientos que vayan en contra de las mujeres o disidencias”, explicó. Para la rapera, no existen espacios de contención en el mundo del rap y del hip hop y hay algunos talleres que se dictan de manera esporádica que no son suficientes para todo lo que se necesita hablar del tema.

Las tres entrevistadas coinciden en que la situación mejoró notablemente en los últimos años, pero aún restan conquistar algunos espacios. Maca aseguró que la transformación es inevitable porque no se puede retroceder, sino que solo queda avanzar, tal como sucede en otros ámbitos sociales. “Va a ocurrir, porque el hip hop es un movimiento para expresar lo que sucede”, indicó.