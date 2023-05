"Largaba o seguía siendo árbitro llevando una doble vida"

¿Cómo nació la idea del libro?

Tenía publicadas novelas de viajes que había realizado, pero eran crónicas ficcionadas. Este es el primer libro que escribo con un componente autobiográfico. Cuento la época en la que fui árbitro de fútbol, de la cual pasaron justo 25 años. Hicimos una presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires y me preguntaron por qué tanto tiempo entre la experiencia de ser árbitro y el libro. Hay un montón de respuestas y es muy difícil responder cuándo nace el libro. Hay algo del tiempo transcurrido, de poder decantar experiencias dolorosas, como haber tenido que dejar el arbitraje tan joven y que, cronológicamente, coincidió con la muerte de mi vieja. Este es un libro sobre los duelos, las pérdidas. Y sobre eso podés escribir después de haber transitado los duelos. A mí por lo menos me salió así. Necesité que pasara un tiempo. También amigarme con el fútbol, volver a la cancha y jugar a la pelota con amigos y amigas. Eso hizo que se demorara un poco la transformación de mi experiencia como árbitro en una pieza narrativa.

¿El libro es una manera de mostrarte tal cual sos?

Hay algo de eso. No es que sea una autobiografía, sí es de un tiempo específico, que fue el de haber querido ser árbitro de fútbol en AFA y de enfrentarme a una disyuntiva. La disyuntiva era si seguía, escondiendo que no soy heterosexual y que no tengo la sexualidad hegemónica que se espera en el mundo del fútbol, o si dejaba, a los 20 años, y me dedicaba a vivir libremente, siendo que debería haber podido congeniar una cosa con otra. Pero no estaban dadas esas condiciones. Tampoco cambió demasiado el fútbol en este tiempo. Hay una frase que incluyo en Fuera de Juego del escritor Thomas McGuane en su novela Panamá, que es autobiográfica. Dice: “El riesgo de convertirse uno mismo en espectáculo es que, a largo plazo, también terminés comprando una entrada”. Eso siempre me pareció una buena medida como para pensar que no estoy haciendo catarsis, enojado y vomitando un panfleto. Lo que me interesó es que, por encima de mi experiencia, hubiera un buen libro.

¿Venís de una familia futbolera?

Sí. Tres hermanos criados en Deportivo Español, en ese momento en primera, hablo de 1984. Tenía 4 años. Ahora voy a cumplir 43. Toda mi familia se asoció al club. Fue donde me crié, me hice hincha, iba a los partidos. Ahí nació la pasión por el fútbol. Es un deporte que siempre me gustó mucho ver, jugar y arbitrar. Tengo recuerdos de muy chico, 11 o 12 años, de volver de las vacaciones de Mar del Plata y traer las tarjetas de videojuegos de Sacoa (cadena de videojuegos). Las envolvía con papel glacé con los colores rojo y amarillo y arbitraba con esas tarjetas partidos con mis amigos de la cuadra.

¿Dónde te formaste como árbitro?

Hice el curso en 1998 en el Sadra (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina). Duraba un año y me recibí. La AFA recibía árbitros de las escuelas reconocidas oficialmente y dictaba un curso para homologar. Y eso hice. Cuando terminé el curso, dejé el arbitraje, a los 20 años.

¿Hubo cuestiones particulares para que dejaras o el ambiente en sí te llevó a esa decisión?

Un poco de todo. El año 1998 fue bisagra en el arbitraje argentino. Hasta ese momento el árbitro referente para la mayoría, el mejor conceptuado y el que representó a la Argentina en el Mundial de Francia era Javier Castrilli. Castrilli volvió de Francia y a los tres meses renunció a la AFA en medio de denuncias que hizo y que no fueron acompañadas por sus colegas. Primero le dijeron que lo iban a acompañar y después le soltaron la mano. Lo dejaron solo y terminó renunciando. Ese mismo año, que es el que yo hago el curso y el de la muerte de mi vieja, que además es la historia que estructura el libro, la AFA unge como árbitro internacional a uno muy joven, técnicamente sobresaliente y que jugaba en primera desde hacía muy pocos meses, Fabián Madorrán. Tengo recortes de artículos, uno de la revista El Gráfico, en el que a Madorrán lo ponderaban como el heredero de Castrilli. Yo hacía el curso de árbitro y ya se hablaba de la homosexualidad de Madorrán. Todo el mundo se reía, hacía chistes sobre eso, lo bardeaba. Madorrán empieza a salir en televisión, a dar notas desmintiendo su homosexualidad. Como no podían mancillar su carrera por la parte técnica, se deslizó su homosexualidad dentro de la AFA, me dijeron que fue un exárbitro, Juan Bava. Si no podían interrumpir su carrera, al menos buscaban darle una zancadilla. Fabián se perfilaba para ser el árbitro del Mundial de Corea-Japón. Imagínate cómo fueron las cosas que terminó siendo Ángel Sánchez, que era muy inferior y no tenía nivel mundialista en comparación con ningún árbitro.

¿Qué cosas debió soportar?

En el libro aparece cuando Madorrán fue a la televisión al programa Fútbol Virtual, que tenía Guillermo Marconi en ATC (actual TV Pública). Tuvo que dar una nota de media hora desmintiendo que era homosexual para poder seguir con su carrera, en lugar de hablar de que ese mismo año, 1999, lo habían elegido sus colegas y los jugadores de primera el mejor árbitro de la Argentina. Toda esa situación coincidió con que yo tenía 18 o 19 años y estaba saliendo del clóset. Llegué a la disyuntiva de largar o seguir siendo árbitro llevando una doble vida, ocultando quién es mi pareja o a dónde iba un sábado a la noche. En los 25 años que transcurrieron desde que dejé el arbitraje no hay en Argentina un solo futbolista profesional que haya visibilizado su homosexualidad, tampoco un árbitro, un técnico, un dirigente. La pregunta que me hago es cuántas historias están quedando, quedaron o van a seguir quedando en el camino porque esto que se llama el sistema del fútbol es absolutamente expulsivo. Pienso si el libro, además de tener la pretensión de un valor narrativo, puede tener algún otro objetivo, aportar a los movimientos que ya existen, como para que el fútbol deje de ser un lugar tan homofóbico y machista. Si no se menciona lo que pasa, si no se lo señala, es muy difícil que alguien pueda percatarse de esta situación.

¿Es tan fuerte la impronta machista en el fútbol que durante estos 25 años no solo que no se aceptó sino que se sigue condenando la diversidad sexual?

Condenando y expulsando. ¿Sabés dónde se acepta? En el fútbol profesional de las mujeres. Allí no tienen problemas en hacer un gol y festejarlo con un beso a su pareja mujer que está en la tribuna. A mí me preguntan si existe alguna hendija por la cual pueda agrietarse un poco esta cultura homofóbica y machista. Y pienso que es por el lado de las mujeres. Cada vez hay más jugando a la pelota. Es allí donde empieza a ponerse un poco en crisis esta hegemonía del fútbol como deporte de machos. A los 15 años íbamos a jugar a cualquier canchita y era muy raro que hubiera pibas. Hoy voy los domingos a jugar en el barrio de Villa Crespo y es raro que no haya pibas. Además juegan mixto. Ahí empieza a haber alguna hendija por donde se filtra una posibilidad de cambio.

Decías que te reencontraste con el fútbol y volviste a la cancha ¿qué te pasa cuando escuchás canciones homofóbicas?

Primero, no las canto, no acompaño (ríe). Lo que empiezo a percatarme es que mis amigos, mis conocidos, reconocen en esos cantitos que hay algo que no va, que no está bueno. También porque saben que no todos son heterosexuales en ese grupito, por lo menos uno no lo es. Tienen allí, en primer plano, el destinatario de esa burla. Lo que me pregunto es qué pasaría si no estuviera yo ahí. Por eso es importante que se empiecen a visibilizar otras identidades. Es clave la visibilidad. Me parece que ayudaría si un jugador o un árbitro en actividad visibiliza que es homosexual. No obligando a nadie a decirlo, porque cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, sabiendo que aquél que diga que es homosexual no va a ser otra cosa que eso en el ambiente del fútbol. Cualquier entrevista va a estar atravesada por eso. Entiendo que pueda más el temor, a quedar excluido, marginado, señalado, estigmatizado. En todo caso, todos y todas quienes componemos el sistema del fútbol y vamos a la cancha, cantamos esas canciones y ponemos esas banderas, veamos qué parte nos toca para poder desarmar todo eso, aunque sea un proceso muy lento y con acciones que al principio parecieran que no llevarán a ninguna parte.

¿Pueden darse esos espacios para enfrentar la homofobia?

Existen esos espacios. Lo que se hace de arriba hacia abajo siempre es bienvenido, porque es mejor que no se haga nada, pero no sé si esto se resuelve con que los equipos pongan la bandera del arco iris el día de la no discriminación a la diversidad sexual. La Fifa es bárbara en ese sentido (sonríe), con las banderas por un fútbol libre de homofobia. Pero los cambios más profundos y duraderos son de abajo hacia arriba. Son necesarias las capacitaciones, porque lo que hace falta es sensibilizar. Sensibilizar para que una problemática que está naturalizada sea desnaturalizada. No digo que Madorrán se pegó un tiro en Córdoba porque era homosexual, porque eso es una simplificación, un absurdo. Si digo que era homosexual y lo hicieron desmentir eso por los televisión, debiendo fingir que tenía una novia, que era una amiga de él. Así empezó a tener dificultades en los partidos, a dirigir peor. Y a partir de que empezó a dirigir peor, no le renovaron el contrato y diez meses después se pegó un tiro. Me parece que ahí hay un llamado de atención. Siempre me pregunto, un pibe que está en las formativas, de Newell’s, de Central,que está en 8ª o 7ª y tiene que compartir vestuario todo el tiempo con gente que hace chistes, burlas, que son formas de discriminación, ¿qué hace?, ¿qué contención va a recibir?, ¿por qué no podemos pensar que ese pibe puede hacer una gran carrera y en cambio termina tirando la toalla, porque no se banca que el espacio, que tendría que ser de juego, en realidad es un espacio expulsivo? Ese espacio lo va a aceptar en tanto se someta a sus reglas, si no quedará afuera. Es injusto. No pasa solamente en el fútbol. Pero el fútbol es un lugar donde pasa de manera mucho más marcada que en otros.

¿Por qué el título del libro?

Es quedar fuera de juego. Es un concepto muy arbitral. Una de las 17 reglas del reglamento de fútbol. Tiene que ver con la decisión de decidir quedar fuera de juego. No lo quiero spoilear, pero el libro también tiene una vuelta de tuerca, para no quedar en una cuestión nostálgica o meláncolica. Lo que busca es que termine de una manera luminosa, dentro de un libro sobre pérdidas y duelo. No quiero olvidar que hay un elemento clave que atraviesa el libro, que es la propia figura de Javier Castrilli. Lo fui a buscar cuando estaba debatiendo entre seguir o no seguir. Alcanzamos un nivel de intimidad que me llevó a que fuera la primera persona del arbitraje a la que le dijera que era homosexual. Le pregunté qué hacía, que me recomendaba. Me ayudó mucho su respuesta. Viste cómo es la imagen de Castrilli, le decían el Sheriff. Pero fue una persona supercomprensiva, supercontenedora. Me dio a entender que para qué les iba a regalar los mejores años de mi vida a esta gente, porque además de ser turbios no me aseguraban nada. Fue salir de las fauces del sistema del fútbol, con mucho dolor. No fue una decisión fácil. Muchos años soñaba que arbitraba partidos y me despertaba sobresaltado. No eran sueños placenteros. A la distancia y con el tiempo transcurrido, y viendo el final de la carrera y la vida de Madorrán, de alguna manera me confirmaron que no estaba tan equivocado con mi decisión.